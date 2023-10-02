Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
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Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ
Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ - 02.10.2023 Украина.ру
Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ
Анна Дзюба, бывшая участница проекта Artik & Asti теперь официально россиянка. Об этом сообщил 1 октября Телеграм-канал "Светский хроник"
2023-10-02T16:42
2023-10-02T16:42
новости
анна asti
певица
гражданство
украинская певица
россия
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Еще чуть более года назад в интервью журналистке Ксении Собчак Анна Дзюба говорила, что ее устраивает украинский паспорт, хотя после заключения брака с российским бизнесменом Станиславом Юркиным в декабре 2020 года она получила разрешение на временное проживание в России, затем намеревалась оформить вид на жительство. Но не спешила, и на то были причины:"У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее", – цитирует певицу Телеграмм-канал.Вероятная причина получения гражданства и подтверждающего его документа – невозможность вести бизнес в России.В начале февраля 2023 года Газета.ру сообщала, что Анна Asti лишилась российского бизнеса из-за украинского паспорта. Налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, прикрыв её предпринимательскую деятельность в России. В сентябре же Анна сообщила об открытии собственного музыкального лейбла в России.Анна Asti была признана лучшей и самой прослушиваемой певицей РФ в 2022 году. В начале августа 2023 года певица заявила во время "прямого эфира" в своём аккаунте в соцсети, что хочет записать песню на украинском языке. Песня должна быть "такая душа-душа прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, с которой я на самом деле родом, которую я безумно люблю", заявляла артистка.
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новости, анна asti , певица, гражданство, украинская певица, россия
Новости, Анна Asti , певица, гражданство, украинская певица, Россия

Украинская певица Анна Asti получила российский паспорт -СМИ

16:42 02.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАнна Асти Asti
Анна Асти Asti - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Анна Дзюба, бывшая участница проекта Artik & Asti теперь официально россиянка. Об этом сообщил 1 октября Телеграм-канал "Светский хроник"
Еще чуть более года назад в интервью журналистке Ксении Собчак Анна Дзюба говорила, что ее устраивает украинский паспорт, хотя после заключения брака с российским бизнесменом Станиславом Юркиным в декабре 2020 года она получила разрешение на временное проживание в России, затем намеревалась оформить вид на жительство. Но не спешила, и на то были причины:
"У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее", – цитирует певицу Телеграмм-канал.
Вероятная причина получения гражданства и подтверждающего его документа – невозможность вести бизнес в России.
В начале февраля 2023 года Газета.ру сообщала, что Анна Asti лишилась российского бизнеса из-за украинского паспорта. Налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, прикрыв её предпринимательскую деятельность в России. В сентябре же Анна сообщила об открытии собственного музыкального лейбла в России.
Анна Asti была признана лучшей и самой прослушиваемой певицей РФ в 2022 году. В начале августа 2023 года певица заявила во время "прямого эфира" в своём аккаунте в соцсети, что хочет записать песню на украинском языке. Песня должна быть "такая душа-душа прям невероятная, чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине, к той земле, с которой я на самом деле родом, которую я безумно люблю", заявляла артистка.
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