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Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая
Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая - 02.10.2023 Украина.ру
Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая
Настоящей проблемой Запада станет не Россия и Китай, а Германия, которая послушно следует западной политике. Такое мнение выразил в статье для Newsweek историк Тарик Сирил Амар
2023-10-02T10:07
2023-10-02T10:07
2023-10-02T10:07
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германия
запад
историк
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антироссийские санкции
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На Западе говорят, что Россия должна потерпеть поражение, иначе весь международный порядок рухнет, пишет историк. Подъём Китая на Западе тоже призывают рассматривать вызовом, из-за чего следует "обезопасить себя".Однако на самом деле самая большая "головная боль", скорее всего, будет исходить изнутри — опять же из Германии, пишет историк.Историк анализирует, что экономическая система современной Германии построена на простом принципе: импортируйте сырьё и энергию, добавляйся рабочую силу и технологии и продавайте результаты. "Исключите из ассортимента энергию по конкурентоспособным ценам, и модель рухнет", заключил Амар.Состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они "потеряли веру" в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих центристов, выразил мнение историк.14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен предложила положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом экономические показатели России растут, резюмировала Дагделен.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, запад, историк, санкции, антироссийские санкции, россия
Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая
Настоящей проблемой Запада станет не Россия и Китай, а Германия, которая послушно следует западной политике. Такое мнение выразил в статье для Newsweek историк Тарик Сирил Амар
На Западе говорят, что Россия должна потерпеть поражение, иначе весь международный порядок рухнет, пишет
историк. Подъём Китая на Западе тоже призывают рассматривать вызовом, из-за чего следует "обезопасить себя".
Однако на самом деле самая большая "головная боль", скорее всего, будет исходить изнутри — опять же из Германии, пишет историк.
"Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет. Но что, если первой споткнется Германия?" – задался вопросом Амар.
Историк анализирует, что экономическая система современной Германии построена на простом принципе: импортируйте сырьё и энергию, добавляйся рабочую силу и технологии и продавайте результаты. "Исключите из ассортимента энергию по конкурентоспособным ценам, и модель рухнет", заключил Амар.
Состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они "потеряли веру" в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих центристов, выразил мнение историк.
"За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену", - добавил историк.
14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен предложила положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.
Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.
В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.
При этом экономические показатели России растут, резюмировала Дагделен.