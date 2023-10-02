Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая - 02.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231002/1049832223.html
Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая
Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая - 02.10.2023 Украина.ру
Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая
Настоящей проблемой Запада станет не Россия и Китай, а Германия, которая послушно следует западной политике. Такое мнение выразил в статье для Newsweek историк Тарик Сирил Амар
2023-10-02T10:07
2023-10-02T10:07
новости
германия
запад
историк
санкции
антироссийские санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
На Западе говорят, что Россия должна потерпеть поражение, иначе весь международный порядок рухнет, пишет историк. Подъём Китая на Западе тоже призывают рассматривать вызовом, из-за чего следует "обезопасить себя".Однако на самом деле самая большая "головная боль", скорее всего, будет исходить изнутри — опять же из Германии, пишет историк.Историк анализирует, что экономическая система современной Германии построена на простом принципе: импортируйте сырьё и энергию, добавляйся рабочую силу и технологии и продавайте результаты. "Исключите из ассортимента энергию по конкурентоспособным ценам, и модель рухнет", заключил Амар.Состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они "потеряли веру" в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих центристов, выразил мнение историк.14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен предложила положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.При этом экономические показатели России растут, резюмировала Дагделен.
https://ukraina.ru/20230915/1049433051.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, запад, историк, санкции, антироссийские санкции, россия
Новости, Германия, Запад, историк, санкции, антироссийские санкции, Россия

Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая

10:07 02.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Настоящей проблемой Запада станет не Россия и Китай, а Германия, которая послушно следует западной политике. Такое мнение выразил в статье для Newsweek историк Тарик Сирил Амар
На Западе говорят, что Россия должна потерпеть поражение, иначе весь международный порядок рухнет, пишет историк. Подъём Китая на Западе тоже призывают рассматривать вызовом, из-за чего следует "обезопасить себя".
Однако на самом деле самая большая "головная боль", скорее всего, будет исходить изнутри — опять же из Германии, пишет историк.
"Мы предполагали, что первой страной, которая прогнется под экономическим бременем конфликта на Украине, станет Россия. Однако сейчас мы видим, что санкционное оружие в значительной степени потерпело неудачу. Российская экономика устойчива и даже растет. Но что, если первой споткнется Германия?" – задался вопросом Амар.
Историк анализирует, что экономическая система современной Германии построена на простом принципе: импортируйте сырьё и энергию, добавляйся рабочую силу и технологии и продавайте результаты. "Исключите из ассортимента энергию по конкурентоспособным ценам, и модель рухнет", заключил Амар.
Состояние экономики ФРГ взывает у немцев беспокойство: они "потеряли веру" в политическую элиту, поддерживающую иностранные интересы, и разочаровывались в ценностях и методах правящих центристов, выразил мнение историк.
"За послушное следование западной политике в отношении Москвы и Пекина Берлину придется заплатить страшную цену", - добавил историк.
14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен предложила положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию.
Политик привела в пример баварскую компанию Haba, которая производит игрушки. Компания насчитает 2000 человек. В Haba заявили о "крупнейшей реструктуризации" за 85-летнию историю компании. Там ожидают, что придётся сократить каждого третьего сотрудника, если не более.
В сфере общественного питания почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства.
При этом экономические показатели России растут, резюмировала Дагделен.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 12:42
"Санкции Бербок как стимул для России": в Бундестаге предложили остановить "саморазрушение" ГерманииНастало время положить конец саморазрушительным санкциям, которые не вредят России, а бумерангом возвращаются в Германию, написала 14 сентября депутат Бундестага от партии "Левых" Севим Дагделен в Facebook*
 
НовостиГерманияЗападисториксанкцииантироссийские санкцииРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:17Куда ВСУ ударят в следующий раз? Кто под наибольшей угрозой и сколько ещё будет длиться СВО - Рожин
10:43Консервированные праздники. Как война и бюрократия в Донецке дополняют друг друга
10:38Боррель проведёт заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве
10:19Болгария вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
10:07Newsweek: Германия заплатит "страшную цену" за политику против России и Китая
10:00Удары ВСУ, угроза важным предприятиям, разрешение конфликта. Главное на Украине на утро 2 октября
08:43Неспокойная ночь. На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
08:25Украинские военные фактически разгромлены — бывший разведчик США
08:09Кадыров осмотрел захваченные российскими военными образцы техники стран НАТО
08:00"Революция на граните": "нулевой" майдан
07:50"Нацистская сущность Киева": Захарова о присвоении батальону ВСУ имени Коновальца
07:39В подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы — СМИ
07:21Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении
07:13Маск высмеял выпрашивающего деньги президента Украины
06:00Военный обозреватель о том, когда ударят по "Хаймарсам" новые "Ланцеты" и куда прилетят ATACMS
05:30"Брать Киев или уничтожать ВСУ": Эксперт раскрыл, куда должна бить Россия, чтобы окружить весь Донбасс
05:02Александр Домрин: Украина в Америке становится чемоданом с оторванной ручкой
05:00Эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ построить "пиратскую копию" линии Суровикина
04:30Эксперт о том, кого отправляет на фронт Украина и к чему приведет "отлов туберкулезников"
04:11Михаил Саакашвили и его женщины. Что стоит за бурной личной жизнью бывшего президента Грузии, ныне зека
Лента новостейМолния