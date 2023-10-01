https://ukraina.ru/20231001/1049815060.html

Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России

Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России - 01.10.2023 Украина.ру

Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко прокомментировал подписание Байденом закона о финансировании правительства США, в котором нет упоминания Украины

2023-10-01T11:51

2023-10-01T11:51

2023-10-01T11:51

новости

верховная рада

сша

финансирование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102829/77/1028297755_0:118:1156:768_1920x0_80_0_0_709ba1bf97278ed8cf83625f373ef77d.jpg.webp

Без финансовой поддержки США у Украины нет шансов выстоять в конфликте с Россией. Также мнение высказал 1 октября в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко."США - наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", - заявил Гончаренко.Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не предусматрываетвыделение средств на нужды Украины.Ранее Байден заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.

https://ukraina.ru/20231001/1049814007.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верховная рада, сша, финансирование