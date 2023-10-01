Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России
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Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко прокомментировал подписание Байденом закона о финансировании правительства США, в котором нет упоминания Украины
Без финансовой поддержки США у Украины нет шансов выстоять в конфликте с Россией. Также мнение высказал 1 октября в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
"США - наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", - заявил Гончаренко.
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не предусматрываетвыделение средств на нужды Украины.
Ранее Байден заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.