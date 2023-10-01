Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России - 01.10.2023 Украина.ру
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Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России
Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России - 01.10.2023 Украина.ру
Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России
Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко прокомментировал подписание Байденом закона о финансировании правительства США, в котором нет упоминания Украины
2023-10-01T11:51
2023-10-01T11:51
новости
верховная рада
сша
финансирование
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Без финансовой поддержки США у Украины нет шансов выстоять в конфликте с Россией. Также мнение высказал 1 октября в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко."США - наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", - заявил Гончаренко.Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не предусматрываетвыделение средств на нужды Украины.Ранее Байден заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.
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новости, верховная рада, сша, финансирование
Новости, Верховная Рада, США, финансирование

Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России

11:51 01.10.2023
 
© rada.gov.uaВерховная рада
Верховная рада
© rada.gov.ua
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Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко прокомментировал подписание Байденом закона о финансировании правительства США, в котором нет упоминания Украины
Без финансовой поддержки США у Украины нет шансов выстоять в конфликте с Россией. Также мнение высказал 1 октября в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
"США - наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", - заявил Гончаренко.
Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. Закон не предусматрываетвыделение средств на нужды Украины.
Ранее Байден заявлял, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Украины.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
09:22
Байден подписал закон о финансировании правительства в котором не упоминается помощь Украине Ранее проект закона одобрил конгресс США
 
НовостиВерховная РадаСШАфинансирование
 
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Заголовок открываемого материала
11:51Депутат Рады: без финансирования со стороны США у Киева нет шансов против России
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09:39Гладков сообщил об обстреле городского рынка в Шебекино
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