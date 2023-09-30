Госпиталь армии США в ФРГ принимает раненых на Украине
Информация из неофициальных источников о больших потерях западных наёмников на службе ВСУ получила косвенное подтверждение. О приёме раненых сообщила New York Times.
Публикация американского издания размещена под заголовком "Госпиталь армии США незаметно начал принимать военнослужащих, раненых на Украине". Речь о военном госпитале в немецком Ландштуле и раненых на Украине гражданах США.
По информации издания, солдаты с американскими паспортами ранее могли рассчитывать только на украинскую медицину и благотворительные проекты. Теперь же за дело взялся Пентагон и его госпитали предоставляют получившим ранения на Украине такой же комплекс услуг, какой предоставляется кадровым военнослужащим армии США.
Официальный Вашингтон отрицает участие своих военнослужащих в боевых действиях на Украине. Однако пленённые в Мариуполе командиры ВСУ опровергли эти заявления своими свидетельствами. В частности, Сергей Волынский ("Волына") заявил в интервью, что в той катастрофической ситуации "почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона".
27 сентября, 11:54Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на УкраинеИностранные наёмники на Украине придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики, заявил/а экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло пранкерам Вовану и Лексусу. Ролик пранкеры разместили на своём канале в Rutube