https://ukraina.ru/20230930/1049807781.html

Госпиталь армии США в ФРГ принимает раненых на Украине

Госпиталь армии США в ФРГ принимает раненых на Украине - 30.09.2023 Украина.ру

Госпиталь армии США в ФРГ принимает раненых на Украине

Информация из неофициальных источников о больших потерях западных наёмников на службе ВСУ получила косвенное подтверждение. О приёме раненых сообщила New York Times.

2023-09-30T16:07

2023-09-30T16:07

2023-09-30T16:07

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Публикация американского издания размещена под заголовком "Госпиталь армии США незаметно начал принимать военнослужащих, раненых на Украине". Речь о военном госпитале в немецком Ландштуле и раненых на Украине гражданах США.По информации издания, солдаты с американскими паспортами ранее могли рассчитывать только на украинскую медицину и благотворительные проекты. Теперь же за дело взялся Пентагон и его госпитали предоставляют получившим ранения на Украине такой же комплекс услуг, какой предоставляется кадровым военнослужащим армии США.Официальный Вашингтон отрицает участие своих военнослужащих в боевых действиях на Украине. Однако пленённые в Мариуполе командиры ВСУ опровергли эти заявления своими свидетельствами. В частности, Сергей Волынский ("Волына") заявил в интервью, что в той катастрофической ситуации "почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона".

https://ukraina.ru/20230927/1049725987.html

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новости, сво, украина, сша, пентагон, всу, потери всу, иностранные наемники, наемники, фрг, госпиталь, армия сша