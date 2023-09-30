Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии - 30.09.2023 Украина.ру
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Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии
Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии - 30.09.2023 Украина.ру
Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии
Воссоединившиеся с Россией миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вместе восстанавливают разрушенное и созидают общее будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
2023-09-30T13:01
2023-09-30T13:01
союзное государство
новости
владимир путин
президент
воссоединение
днр
донецкая народная республика
лднр
лнр
луганская народная республика
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В опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией президент поздравил сограждан с государственным праздником. Он указал на историческое и судьбоносное значение выстраданного воссоединения, отметив: "Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии".Президент отметил вклад в это общее дело волонтёров, общественных и религиозных организаций, партий, предпринимателей трудовых коллективов. По мнению Путина, "вся большая, единая страна делает общее дело"."Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад, на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал Путин.Он выразил уверенность в достижении поставленных целей в предстоящей большой работе и решении сложных задач, реализации масштабной программы возрождения и социально-экономического развития исторических регионов России."Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы – один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы", - подчеркнул президент России.Владимир Путин поздравил соотечественников с новым красным днём календаря, сказав: "С праздником, дорогие друзья, с Днём воссоединения с Россией!"День воссоединения стал итогом долгой борьбы интеллигенции и представителей других общественных сил на постсоветском пространстве. В сентябре 2022 года прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и 30 сентября того
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союзное государство, новости, владимир путин, президент, воссоединение, днр, донецкая народная республика, лднр, лнр, луганская народная республика, новороссия, запорожская область, херсонская область, праздники, празднование, государство, сво, новые регионы рф
Союзное государство, Новости, Владимир Путин, президент, воссоединение, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛДНР, ЛНР, Луганская Народная Республика, Новороссия, Запорожская область, Херсонская область, праздники, празднование, государство, СВО, Новые регионы РФ

Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии

13:01 30.09.2023
 
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Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Воссоединившиеся с Россией миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вместе восстанавливают разрушенное и созидают общее будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
В опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией президент поздравил сограждан с государственным праздником. Он указал на историческое и судьбоносное значение выстраданного воссоединения, отметив: "Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии".
Президент отметил вклад в это общее дело волонтёров, общественных и религиозных организаций, партий, предпринимателей трудовых коллективов. По мнению Путина, "вся большая, единая страна делает общее дело".
"Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад, на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал Путин.
Он выразил уверенность в достижении поставленных целей в предстоящей большой работе и решении сложных задач, реализации масштабной программы возрождения и социально-экономического развития исторических регионов России.
"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы – один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы", - подчеркнул президент России.
Владимир Путин поздравил соотечественников с новым красным днём календаря, сказав: "С праздником, дорогие друзья, с Днём воссоединения с Россией!"
День воссоединения стал итогом долгой борьбы интеллигенции и представителей других общественных сил на постсоветском пространстве. В сентябре 2022 года прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и 30 сентября того
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
12:36
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событиеВоссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
 
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