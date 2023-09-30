https://ukraina.ru/20230930/1049805348.html

Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии

Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии - 30.09.2023 Украина.ру

Путин: все регионы по-братски помогают городам и посёлкам Донбасса и Новороссии

Воссоединившиеся с Россией миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей вместе восстанавливают разрушенное и созидают общее будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2023-09-30T13:01

2023-09-30T13:01

2023-09-30T13:01

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владимир путин

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В опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией президент поздравил сограждан с государственным праздником. Он указал на историческое и судьбоносное значение выстраданного воссоединения, отметив: "Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и посёлкам Донбасса и Новороссии".Президент отметил вклад в это общее дело волонтёров, общественных и религиозных организаций, партий, предпринимателей трудовых коллективов. По мнению Путина, "вся большая, единая страна делает общее дело"."Важным шагом в укреплении нашего общего государственного, политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Как и год назад, на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - сказал Путин.Он выразил уверенность в достижении поставленных целей в предстоящей большой работе и решении сложных задач, реализации масштабной программы возрождения и социально-экономического развития исторических регионов России."Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твёрдости и решительности Россия стала ещё сильнее. Мы – один народ и вместе всё преодолеем, ответим на любые вызовы", - подчеркнул президент России.Владимир Путин поздравил соотечественников с новым красным днём календаря, сказав: "С праздником, дорогие друзья, с Днём воссоединения с Россией!"День воссоединения стал итогом долгой борьбы интеллигенции и представителей других общественных сил на постсоветском пространстве. В сентябре 2022 года прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и 30 сентября того

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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