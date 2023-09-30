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Князь северорусский Ярослав Всеволодович и собирание земель Южной Руси

Князь северорусский Ярослав Всеволодович и собирание земель Южной Руси - 30.09.2023 Украина.ру

Князь северорусский Ярослав Всеволодович и собирание земель Южной Руси

В 1236 году на Руси повторились события, неоднократно происходившие в самом начале древнерусской истории (при Олеге Вещем, Владимире Крестителе и Ярославе Мудром) – новгородский князь завоевал Киев и объединил в своих руках два старейших центра государственности восточных славян

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:00

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На этот раз успешный поход на юг провёл князь Ярослав – один из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо и, соответственно, внук Юрия Долгорукого и правнук Владимира Мономаха.30 сентября – день памяти Ярослава Всеволодовича, причисленного к лику святых Русской Православной церковью.Князь Ярослав возглавлял объединённые силы Северной Руси. Кроме собственной дружины и новгородцев, под его началом была дружина ростовского князя (из Ростова Великого) Василько Константиновича, отряды из Переяслав-Залесского, Ярославля, Углича и других северных городов. Поддержку этой коалиции оказывал великий князь Владимирский и родной брат Ярослава Юрий.Экспедиция на юг была обусловлена рядом факторов.Во-первых, в Южной Руси сложилась уникальная и весьма тревожная для князей Юрьевичей (потомков Юрия Долгорукого, правивших во владимирских землях) ситуация. Конкурирующий клан, главой которого являлся Михаил Черниговский, сумел установить контроль не только над всей Северской землёй, но также над Киевом и даже Галичем (откуда был изгнан знаменитый князь Даниил Романович, будущий "король Руси"). Учитывая прежние конфликты с Михаилом из-за Новгорода, его интриги в Рязани, ничего хорошего это для северорусской династии не предвещало.Во-вторых, тучи сгущались над Переяславским княжеством – анклавом Юрьевичей на юге, отделённым от основных владений династии киевскими и черниговскими землями.Вместе с тем силы южан были истощены десятилетней усобицей, которую они вели как раз за контроль над Киевом. В разорительный конфликт были также вовлечены венгры и половцы.То, что именно Ярослав Всеволодович встал во главе южного похода было совсем не случайно. Он как никто другой из северян знал положение дел в южных княжествах.Его политическая карьера началась с правления (в 10 лет) в Переяславе-Русском (столице Переяславского княжества) на границе с половецкой степью. В 1205 году после смерти князя Романа Мстиславича, Ярослав был приглашён на правление в Галич. Однако в этом его опередил представитель опять же черниговской династии. А после, из-за угроз соседних южнорусских князей, Ярослав был вынужден был покинуть и Переяслав-Русский, ушёл во Владимир под защиту родственников.Незадолго до похода на Киев князь Ярослав добился крупного военного успеха. В 1234 году во главе новгородцев и владимирцев он одержал победу над Орденом меченосцев на реке Омовже под Дерптом. Именно в ходе той битвы и произошёл эпизод с рыцарями, которые провалились под лёд. Впоследствии эта сцена вошла в художественный фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (многие историки сомневались, что "Ледовое побоище" происходило на льду – ведь события происходили в начале апреля; с другой стороны, зима 1241-42 года была очень холодной).Князь Александр был сыном Ярослава Всеволодовича и во время похода отца на Киев был оставлен "на хозяйстве" в Новгороде.Серьёзного сопротивления поход северорусских дружин на юге не вызвал. Сначала рать Ярослава вступила в Черниговское княжество, но его глава на битву не вышел. За тем северяне беспрепятственно заняли Киев, ставленник Михаила Черниговского просто бежал. За время прежней усобицы горожане уже привыкли к подобной смене властей.В тот период бывший главный город Руси уже не имел прежнего политического значения, но всё ещё привлекал своим богатством. А кроме того, Киевское княжество могло стать хорошим источником для земельных пожалований соратникам Ярослава.Общегосударственное значение произошедшего состояло в том, что одна княжеская семья сосредотачивала в своих руках власть над крупнейшими городами Руси (Владимиром, Киевом и Новгородом). Это была серьёзная заявка на консолидацию Руси, что было особенно важно в то время, когда монголы уже громили соседнюю Волжскую Булгарию.Информация о том, как долго Ярослав находился в Киеве в источниках разнится. Воскресенская летопись сообщает, что князь покинул этот город в 1238 году и направился в разорённый монголами Владимир.Существуют две версии того, по какому маршруту князь прибыл во Владимир: прямиком из Киева или через Новгород. При втором варианте, переход Ярослава в Новгород мог стать фактором, который удержал Батыя от похода на главный город северо-западный город Руси.После гибели Юрия Всеволодовича в битве на реке Сить Ярослав стал старшим князем среди Юрьевичей и по праву занял владимирский престол. В этот период сформировался внешнеполитический курс, который сегодня отождествляется с Александром Невским: признание господства монголов при противодействии западной экспансии.В 1239 году владимирцы ходили на Смоленск и изгоняли оттуда литовцев. Тем временем второму пришествию монголов в Рязанскую землю Ярослав не препятствовал. В 1242 году Ярослав отправил помощь своему сыну Александру Невскому на Чудское озеро для битвы с ливонцами.В 1243 году Ярослава первым из русских князей вызвали в Золотую Орду. Батый утвердил его в статусе великого князя Владимирского и Киевского, признал старейшиной всех русских князей. Ярослав остаться править на севере, отправив на Днепр своего наместника.Такая конфигурация власти сохранялась вплоть до 1246 года, когда Ярослав Всеволодович был отправлен Батыем в столицу Монгольской империи Каракорум.Верховный хан Гуюк подтвердил его ярлык на великое княжение. Однако на обратном пути из Каракорума князь умер. Причиной тому стало отравление противниками хана Батыя.Спустя три года после смерти отца Александр получил в Каракоруме ярлык на Новгород и Киев, которыми перед монгольским вторжением владел Ярослав. Вскоре Ярославичу удалось взять под свой контроль и Владимир. Как и отец Александр Невский скончался по дороге из ханских владений, став жертвой отравления.За тем в отношения между Северной и Южной Русью вмешалась Литва. Но уже Иван III в 1492 году был впервые назван государем "всея Руси" и вскоре начал собирание южнорусских земель.

https://ukraina.ru/20230522/1044927359.html

https://ukraina.ru/20230227/1043724901.html

https://ukraina.ru/20190611/1023862386.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история украины, русь, xiii век, киев, князья, татары, александр невский