Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
08:28 29.09.2023 (обновлено: 08:40 29.09.2023)
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
"Утром, 29 сентября, около 04.13 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.