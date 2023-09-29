https://ukraina.ru/20230929/1049779176.html

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти - 29.09.2023 Украина.ру

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

2023-09-29T08:28

2023-09-29T08:28

2023-09-29T08:40

новости

николаев

инфраструктура

удар

украина

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"Утром, 29 сентября, около 04.13 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html

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новости, николаев, инфраструктура, удар, украина