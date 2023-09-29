Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049779176.html
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти - 29.09.2023 Украина.ру
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
2023-09-29T08:28
2023-09-29T08:40
новости
николаев
инфраструктура
удар
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037519519_0:90:1000:653_1920x0_80_0_0_1621ab1057b61e0e6bdebab951373cb7.jpg.webp
"Утром, 29 сентября, около 04.13 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20230928/1049747116.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037519519_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_778667139f1827e9932b8ef6583b2290.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, николаев, инфраструктура, удар, украина
Новости, Николаев, инфраструктура, удар, Украина

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти

08:28 29.09.2023 (обновлено: 08:40 29.09.2023)
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Читать в
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким
"Утром, 29 сентября, около 04.13 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города", - написал Ким.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Вчера, 07:28
В Черкасской области прозвучали взрывы — СМИВзрывы прозвучали в Черкасской области Украины. Об этом 28 сентября сообщает украинский телеканал "Общественное".
 
НовостиНиколаевинфраструктураударУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:05Атака беспилотников, завод Rheinmetall. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:00Минкультуры ДНР нашло в Донецке украинскую экстремистскую литературу, напечатанную в НАТО
08:40Рогов рассказал о сдающихся в плен украинских военных
08:28Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве - власти
08:14Американский конгрессмен назвал безответственным спонсирование войны на Украине
08:00Михаил Драгоманов: социальный украинофил или украинофильствующий социалист?
07:55Маск осудил американских политиков, которых Украина заботит больше, чем своя страна
07:39Палата представителей США одобрила отдельным законом помощь Украине
07:26"Жестокое сведение счетов". Во Франции рассказали об отступлении Запада
07:22Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
07:15Зеленский идет к диктатуре. Если по Конституции нельзя, но очень хочется
07:10Российские военные уничтожили 11 украинских дронов над Курской и Калужской областями — Минобороны РФ
07:00Эксперт рассказал, сколько солдат нужно для взятия Киева, чтобы устроить там "Берлин 1945 года"
06:57Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка
06:52Манипуляции с воинским кладбищем и поиск наводчиков по соцсетям. Что происходит в Киеве
06:45Сергей Полетаев: России после новой мобилизации придется или брать Киев, или громить ВСУ двойным ударом
06:45"Ребятам нужно выдохнуть": Эксперт объяснил, почему для победы в СВО нужна новая мобилизация
06:40Эксперт рассказал, как "Торнадо-С" и планирующие бомбы рушат мосты на Украине и "бодрят" ВСУ
06:40Эксперт о том, как война за Тайвань и новая мобилизация помогут России выполнить задачи СВО
06:37"Война за зависимость" и капкан для Зеленского. Эксперты в Киеве обсуждают американский план реформ
Лента новостейМолния