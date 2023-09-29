Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка
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© коллаж Украина.Ру
Новый театральный сезон в Большом театре открыли двумя сенсационными премьерами: Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко представил свои постановки оперы “Князь Игорь” и балета “Война и мир”
Балетное воскрешение
"Я скажу коротко: если публика аплодирует стоя, значит мы чего-то стоим. Московскую публику поднять может далеко не каждый. Московская публика привередливая и самая лучшая! Если она полюбила, то это навсегда", - рассказал изданию Украина.ру художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Народный артист Украинской ССР Вадим Писарев.
Идея поставить балет ‘"Война и Мир” пришла в голову основателю и художественному руководителю театра “Кремлёвский Балет” Андрею Петрову еще 30 лет назад, но в девяностые осуществить задуманное не вышло, и театру пришлось отложить постановку до лучших времен.
“В то время эта идея родилась у Петрова, и он ее через всю жизнь пронес. Вы знаете, что есть такие театральные интриги: у Моцарта были, у Паганини, и у Петрова были”, - говорит художественный руководитель.
Писарев посчитал своим долгом завершить эту постановку, несмотря на то, что репетиции проходили буквально под свист снарядов. Во время нашего интервью, по его словам, тоже был слышен взрыв в районе, который до недавнего времени считался одним из самых безопасных в Донецке.
"Именно поэтому, когда мы показываем “Войну и мир”, мы показываем то, с чем соприкасаемся каждый день, сегодня, сейчас", - отмечает артист.
О коллективе театра Писарев отзывается с теплотой и уважением, рассказывает о каждом, не забывает о технических цехах.
Событие глобального масштаба
Уникальность гастролей в Большом состояла в том, что донецкий театр показал в один день сразу 2 премьеры. Впечатления коллектива Писарев описал так:
“Ни один театр в истории: ни Большой, ни Мариинский сразу 2 премьеры никогда не показывал. А мы сделали премьеру “Князь Игорь” в июне, а в августе сделали премьеру “Война и Мир”. В сентябре привезли на показ очень знающей московской публике на сцене Большого театра! Вы представляете какое это событие! Я не люблю слово рекорды, но то, что это было событием глобального масштаба – это просто супер!”
В интервью нашему изданию он особенно отметил художественное оформление спектакля: костюмы для "Войны и мира" были созданы по эскизами жены Андрея Петрова - Ольги Поляцкой.
“К нам также шли костюмы из Перми, Краснодара: Россия помогала со всех сторон. Было сшито порядка 350 костюмов. Это грандиозный проект – слава и честь русскому оружию и истории!”, - отметил Писарев.
Хитрости и чудеса дирижера
Отдельное место в нашем разговре было, очевидно, отведено музыке: роман Толстого в музыкальном мире ассоциируется, прежде всего, с оперой уроженца Донбасса Сергея Прокофьева. Советский композитор Вячеслав Овчинников, чье произведение выбрал для постановки донецкий театр, также автор оперы. Музыкальный материал был адаптирован к балетной постановке.
“Музыка Овчинникова оказалась очень балетной. Многие говорили, что под нее невозможно танцевать, но также говорили и про музыку Прокофьева “Ромео и Джульетта”, что нет хуже музыки на свете для балета. А на самом деле она оказалась очень танцевальной музыкой!”, - рассказывает Писарев.
Отдельные номера из произведения он вспоминает с особым трепетом:
“Это адажио можно слушать бесконечно, адажио Наташи Ростовой и Андрея Болконского! В этом балете звучит первый гимн Екатерине Второй, личный марш Наполеона. Где вы еще это услышите? Только у нас! На нашем спектакле, где дирижер Юрий Юрьевич Парамоненко совершил чудеса!”.
Юрий Парамоненко рассказывает, что музыкальный материал очаровал коллектив не сразу, а стиль Овчинникова довольно непривычен для театра.
“Овчинников является композитором современником, и все эти гармонии, полифонии, для меня как для молодого дирижера это было интересно и очень воодушевляло”, - рассказывает Юрий.
Партитура написана для большого симфонического оркестра, около 120 человек, но театру пришлось обходиться своими силами, оркестром из 54-х музыкантов.
“Мы шли на хитрости. Если у нас, грубо говоря, три исполнителя ударных, а в партитуре 12, то наши ребята зашивались и переходили с одного инструмента на другой. Переписывали партию ксилофона, некоторые партии совмещали. Особенно сложно было духовикам: в партитуре состав - 8 валторн, 6 труб”, - отмечает дирижер.
Юрий говорит, что такие ловкие приемы никак не отразились на звучании, и зритель был в восторге! Осознав, что премьера проходит в Большом, Юрий, несомненно испытывал волнение.
“Но понимание того, что это все-таки Большой театр, который считается главным и первым в России – это ответственность прежде всего, но потом я вошел в раж. Конечно, было сложно привыкнуть к акустическим ямам. Сопровождало чувство радости, чувство гордости, что мы за такой короткий срок одолели такое полотно” – рассказал о своих чувствах дирижер.
Самой большой наградой для музыкантов была – довольная публика.
“Для этого мы творим и работаем”, - резюмировал Юрий.
Второй громкой премьерой стала постановка оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Известно, что в 1932 году театр начал свою работу именно с этой оперы!
Режиссером новой постановки является режиссер Юрий Лаптев.
“Потрясающий талантливый человек. Именно он сделал “Князя Игоря”, который ни на что и нигде не похож”, - рассказывает Писарев.
Масштабная эпическая опера бывает непростой для неподготовленного зрителя, рассказывает Писарев, но премьера в Большом прошла "на одном дыхании":
“После пляса у нас появилось русское воинство и в этот момент оно движется на орду. Финал был необычайно красив, падающий задник знаменовал победу православия."
Большая победа оперы, по мнению худрука, заключалась в том, что в Большом Театре, они показали всех молодых артистов, которые почти неизвестны. Это Мельникова, Лысак, Алесейчук, Кривохата.
“Например, Владислав Лысак выступал в Испании и в лучших странах мира. Мельник – вообще молодая, я боялся, что ее в Большой заберут”, - рассказал Юрий.
Партия Князя Игоря – довольно непростая, поделился с редакцией Украина.ру заслуженный артист Донецкой Народной Республики Владислав Лысак.
“Это драматическая партия, она требует больше драматической подачи, драматических красок голоса, драматической игры. И русская музыка требует немножко другой подачи, нежели итальянская: большей объемности звучания, потому что оркестровая палитра всегда звучит более объемно и требуется заполнение голоса в этой плотной тесситуре”, - говорит Лысак.
Лысак рассказывает о конфликте персонажа:
"Ссначала он более волевой, хочет пойти и победить, потом, когда он оказывается в плену, он понимает, что войско он свое погубил и раскаивается в том, что он натворил".
Данная роль для заслуженного артиста ДНР – это новый шаг в карьере. Владислав говорит, что до этого у него были преимущественно романтические роли.
“Багаж партий у меня – свыше 30. И подошел более профессионально и ответственно я к партии Князь Игорь”, - поделился Лысак.
Выступал Владислав в дуете с лауреатом международных конкурсов Анастасией Мельниковой. Солист отмечает, что с Анастасией работалось очень легко..
В 2019 году Анастасия оканчивала консерваторию, а в тот момент донецкий театр оперы и балета нуждался в героинях оперетты. Тогда Мельникова решила попробовать себя в таких ролях по приглашению театра.
“Карантины, закрытие театра не позволяли дальше расширять этот репертуар. Но сейчас представилась такая чудесная возможность: исполнить партию Ярославны”, - рассказывает Мельникова.
Солистка рассказала, как была удивлена получить предложение исполнить партию драматического сопрано: большинство ее предыдущих ролей были лирическими.
“Вся партия Ярославны построена на русских протяжных песнях, которые берут за душу. Все ее переживания показались мне настолько близки. Меня музыка потрясла глубиной своей и “русскостью” такой…”, - говорит Анастасия.
Анастасия называет Ярославну прототипом современной русской женщины.
“Все это для нас сейчас настолько понятно. или оно все так болит в нас. Все эмоции, которые испытывает Ярославна: это и тревога за мужа, и нежелание его отпускать, потому что она предчувствовала нехороший конец.
Она нашла в себе силы, хоть она была и молодая, хрупкая девушка, на нее легла колоссальная ответственность. Я надеюсь, что и у нас все так случится, что каждая женщина, которая ждет сейчас кого-то, она дождется и настанет мир”.
Сотрудники театра рассказали и о дальнейших творческих планах: Вадим Писарев отметил, что коллективу хотелось бы поколесить по миру с гастролями. Среди городов он назвал: Нью-Йорк, Париж и Милан, и в перспективе даже Киев.
“Вот там, где объявляли санкции — вот туда нужно и ехать, и там показывать и рассказывать почему Наполеон проиграл, хотя взял Москву. Нужно показывать это везде!”, - подытожил Писарев.