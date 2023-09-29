https://ukraina.ru/20230929/1049764880.html

Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка

Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка - 29.09.2023 Украина.ру

Хитрости дирижера и новый мировой рекорд. Как Большой театр встретил премьеры из Донецка

Новый театральный сезон в Большом театре открыли двумя сенсационными премьерами: Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко представил свои постановки оперы “Князь Игорь” и балета “Война и мир”

2023-09-29T06:57

2023-09-29T06:57

2023-09-29T06:57

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Балетное воскрешение"Я скажу коротко: если публика аплодирует стоя, значит мы чего-то стоим. Московскую публику поднять может далеко не каждый. Московская публика привередливая и самая лучшая! Если она полюбила, то это навсегда", - рассказал изданию Украина.ру художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Народный артист Украинской ССР Вадим Писарев.Идея поставить балет ‘"Война и Мир” пришла в голову основателю и художественному руководителю театра “Кремлёвский Балет” Андрею Петрову еще 30 лет назад, но в девяностые осуществить задуманное не вышло, и театру пришлось отложить постановку до лучших времен.“В то время эта идея родилась у Петрова, и он ее через всю жизнь пронес. Вы знаете, что есть такие театральные интриги: у Моцарта были, у Паганини, и у Петрова были”, - говорит художественный руководитель.Писарев посчитал своим долгом завершить эту постановку, несмотря на то, что репетиции проходили буквально под свист снарядов. Во время нашего интервью, по его словам, тоже был слышен взрыв в районе, который до недавнего времени считался одним из самых безопасных в Донецке."Именно поэтому, когда мы показываем “Войну и мир”, мы показываем то, с чем соприкасаемся каждый день, сегодня, сейчас", - отмечает артист.О коллективе театра Писарев отзывается с теплотой и уважением, рассказывает о каждом, не забывает о технических цехах. Событие глобального масштабаУникальность гастролей в Большом состояла в том, что донецкий театр показал в один день сразу 2 премьеры. Впечатления коллектива Писарев описал так:В интервью нашему изданию он особенно отметил художественное оформление спектакля: костюмы для "Войны и мира" были созданы по эскизами жены Андрея Петрова - Ольги Поляцкой. “К нам также шли костюмы из Перми, Краснодара: Россия помогала со всех сторон. Было сшито порядка 350 костюмов. Это грандиозный проект – слава и честь русскому оружию и истории!”, - отметил Писарев.Хитрости и чудеса дирижераОтдельное место в нашем разговре было, очевидно, отведено музыке: роман Толстого в музыкальном мире ассоциируется, прежде всего, с оперой уроженца Донбасса Сергея Прокофьева. Советский композитор Вячеслав Овчинников, чье произведение выбрал для постановки донецкий театр, также автор оперы. Музыкальный материал был адаптирован к балетной постановке.“Музыка Овчинникова оказалась очень балетной. Многие говорили, что под нее невозможно танцевать, но также говорили и про музыку Прокофьева “Ромео и Джульетта”, что нет хуже музыки на свете для балета. А на самом деле она оказалась очень танцевальной музыкой!”, - рассказывает Писарев.Отдельные номера из произведения он вспоминает с особым трепетом:Юрий Парамоненко рассказывает, что музыкальный материал очаровал коллектив не сразу, а стиль Овчинникова довольно непривычен для театра.“Овчинников является композитором современником, и все эти гармонии, полифонии, для меня как для молодого дирижера это было интересно и очень воодушевляло”, - рассказывает Юрий.Партитура написана для большого симфонического оркестра, около 120 человек, но театру пришлось обходиться своими силами, оркестром из 54-х музыкантов.“Мы шли на хитрости. Если у нас, грубо говоря, три исполнителя ударных, а в партитуре 12, то наши ребята зашивались и переходили с одного инструмента на другой. Переписывали партию ксилофона, некоторые партии совмещали. Особенно сложно было духовикам: в партитуре состав - 8 валторн, 6 труб”, - отмечает дирижер.Юрий говорит, что такие ловкие приемы никак не отразились на звучании, и зритель был в восторге! Осознав, что премьера проходит в Большом, Юрий, несомненно испытывал волнение.“Но понимание того, что это все-таки Большой театр, который считается главным и первым в России – это ответственность прежде всего, но потом я вошел в раж. Конечно, было сложно привыкнуть к акустическим ямам. Сопровождало чувство радости, чувство гордости, что мы за такой короткий срок одолели такое полотно” – рассказал о своих чувствах дирижер.Самой большой наградой для музыкантов была – довольная публика. “Для этого мы творим и работаем”, - резюмировал Юрий.Второй громкой премьерой стала постановка оперы Александра Бородина "Князь Игорь". Известно, что в 1932 году театр начал свою работу именно с этой оперы!Режиссером новой постановки является режиссер Юрий Лаптев.Масштабная эпическая опера бывает непростой для неподготовленного зрителя, рассказывает Писарев, но премьера в Большом прошла "на одном дыхании":“После пляса у нас появилось русское воинство и в этот момент оно движется на орду. Финал был необычайно красив, падающий задник знаменовал победу православия."Большая победа оперы, по мнению худрука, заключалась в том, что в Большом Театре, они показали всех молодых артистов, которые почти неизвестны. Это Мельникова, Лысак, Алесейчук, Кривохата.“Например, Владислав Лысак выступал в Испании и в лучших странах мира. Мельник – вообще молодая, я боялся, что ее в Большой заберут”, - рассказал Юрий.Партия Князя Игоря – довольно непростая, поделился с редакцией Украина.ру заслуженный артист Донецкой Народной Республики Владислав Лысак.“Это драматическая партия, она требует больше драматической подачи, драматических красок голоса, драматической игры. И русская музыка требует немножко другой подачи, нежели итальянская: большей объемности звучания, потому что оркестровая палитра всегда звучит более объемно и требуется заполнение голоса в этой плотной тесситуре”, - говорит Лысак.Лысак рассказывает о конфликте персонажа:"Ссначала он более волевой, хочет пойти и победить, потом, когда он оказывается в плену, он понимает, что войско он свое погубил и раскаивается в том, что он натворил".Данная роль для заслуженного артиста ДНР – это новый шаг в карьере. Владислав говорит, что до этого у него были преимущественно романтические роли.“Багаж партий у меня – свыше 30. И подошел более профессионально и ответственно я к партии Князь Игорь”, - поделился Лысак.Выступал Владислав в дуете с лауреатом международных конкурсов Анастасией Мельниковой. Солист отмечает, что с Анастасией работалось очень легко..В 2019 году Анастасия оканчивала консерваторию, а в тот момент донецкий театр оперы и балета нуждался в героинях оперетты. Тогда Мельникова решила попробовать себя в таких ролях по приглашению театра.“Карантины, закрытие театра не позволяли дальше расширять этот репертуар. Но сейчас представилась такая чудесная возможность: исполнить партию Ярославны”, - рассказывает Мельникова.Солистка рассказала, как была удивлена получить предложение исполнить партию драматического сопрано: большинство ее предыдущих ролей были лирическими.Анастасия называет Ярославну прототипом современной русской женщины.“Все это для нас сейчас настолько понятно. или оно все так болит в нас. Все эмоции, которые испытывает Ярославна: это и тревога за мужа, и нежелание его отпускать, потому что она предчувствовала нехороший конец. Она нашла в себе силы, хоть она была и молодая, хрупкая девушка, на нее легла колоссальная ответственность. Я надеюсь, что и у нас все так случится, что каждая женщина, которая ждет сейчас кого-то, она дождется и настанет мир”.Сотрудники театра рассказали и о дальнейших творческих планах: Вадим Писарев отметил, что коллективу хотелось бы поколесить по миру с гастролями. Среди городов он назвал: Нью-Йорк, Париж и Милан, и в перспективе даже Киев.“Вот там, где объявляли санкции — вот туда нужно и ехать, и там показывать и рассказывать почему Наполеон проиграл, хотя взял Москву. Нужно показывать это везде!”, - подытожил Писарев.

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Серафима Тимохина

Серафима Тимохина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Серафима Тимохина

театр, донбасс, опера, балет, музыка, новости