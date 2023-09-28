https://ukraina.ru/20230928/1049767768.html
"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг
"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг - 28.09.2023 Украина.ру
"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг
Мужчина стоит под Киевским горсоветом с плакатом на украинском, но журналистке на камеру признался, что не понимает язык. Видео 28 сентября распространил телеграм-канал "Киев.Главное"
2023-09-28T15:38
2023-09-28T15:38
2023-09-28T15:38
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украина
киев
горсовет
митинг
митингующие
протест
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Журналистка поинтересовалась у протестующего мужчины, что именно ему не нравится в Киевском горсовете. Вопрос она задала на украинском."А, вы не говорите на украинском?", - переспросила она."Я его не понимаю", - ответил протестующий.Журналистка попыталась повторить свой вопрос на русском, но мужчина отрицательно покачал головой и отошёл от неё."Такое ощущение, что войны нет и проплаченные политические митинги снова – норма", прокомментировал телеграм-канал. Митинги возле местных органов самоуправления на Украине якобы вызваны недовольством жителей при распределении бюджета.20 сентября, в городе Белая Церковь Киевской области митингующие потребовали купить дроны для ВСУ вместо брусчатки. Активисты призывали местную власть прекратить нецелесообразное использование средств из городского бюджета в условиях военного положения.Вокруг киевского городского бюджета и выделения средств на нужды ВСУ также было несколько скандалов. Мэра Киева Виталия Кличко центральные власти обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко, в свою очередь, обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов.
https://ukraina.ru/20230920/1049556008.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, горсовет, митинг, митингующие, протест
Новости, Украина, Киев, горсовет, митинг, митингующие, протест
"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг
Мужчина стоит под Киевским горсоветом с плакатом на украинском, но журналистке на камеру признался, что не понимает язык. Видео 28 сентября распространил телеграм-канал "Киев.Главное"
Журналистка поинтересовалась у протестующего мужчины, что именно ему не нравится в Киевском горсовете. Вопрос она задала на украинском.
"Я на украинском не понимаю", - неловко прошептал протестующий на ухо.
"А, вы не говорите на украинском?", - переспросила она.
"Я его не понимаю", - ответил протестующий.
Журналистка попыталась повторить свой вопрос на русском, но мужчина отрицательно покачал головой и отошёл от неё.
"Такое ощущение, что войны нет и проплаченные политические митинги снова – норма", прокомментировал телеграм-канал.
Митинги возле местных органов самоуправления на Украине якобы вызваны недовольством жителей при распределении бюджета.
20 сентября, в городе Белая Церковь Киевской области митингующие потребовали купить дроны для ВСУ вместо брусчатки. Активисты призывали местную власть прекратить нецелесообразное использование средств из городского бюджета в условиях военного положения.
Вокруг киевского городского бюджета и выделения средств на нужды ВСУ также было несколько скандалов. Мэра Киева Виталия Кличко центральные власти обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.
Кличко, в свою очередь, обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов.