https://ukraina.ru/20230928/1049767768.html

"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг

"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг - 28.09.2023 Украина.ру

"На украинском не понимаю!" Протестующий у Киевгорсовета не смог объяснить, почему вышел на митинг

Мужчина стоит под Киевским горсоветом с плакатом на украинском, но журналистке на камеру признался, что не понимает язык. Видео 28 сентября распространил телеграм-канал "Киев.Главное"

2023-09-28T15:38

2023-09-28T15:38

2023-09-28T15:38

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митингующие

протест

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Журналистка поинтересовалась у протестующего мужчины, что именно ему не нравится в Киевском горсовете. Вопрос она задала на украинском."А, вы не говорите на украинском?", - переспросила она."Я его не понимаю", - ответил протестующий.Журналистка попыталась повторить свой вопрос на русском, но мужчина отрицательно покачал головой и отошёл от неё."Такое ощущение, что войны нет и проплаченные политические митинги снова – норма", прокомментировал телеграм-канал. Митинги возле местных органов самоуправления на Украине якобы вызваны недовольством жителей при распределении бюджета.20 сентября, в городе Белая Церковь Киевской области митингующие потребовали купить дроны для ВСУ вместо брусчатки. Активисты призывали местную власть прекратить нецелесообразное использование средств из городского бюджета в условиях военного положения.Вокруг киевского городского бюджета и выделения средств на нужды ВСУ также было несколько скандалов. Мэра Киева Виталия Кличко центральные власти обвинили том, что он недостаточно финансово вкладывается в ВСУ.Кличко, в свою очередь, обвинил центральную власть в попытке покрыть недостачи в госбюджете Украины за счет регионов.

https://ukraina.ru/20230920/1049556008.html

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новости, украина, киев, горсовет, митинг, митингующие, протест