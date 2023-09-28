https://ukraina.ru/20230928/1049755453.html

"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском

"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском - 28.09.2023 Украина.ру

"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в Риге, не отказалась от использования в своём творчестве русского языка, сообщило 28 сентября эстонское издание ERR

2023-09-28T12:06

2023-09-28T12:06

2023-09-28T12:06

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Сейчас певица "усердно учит" английский язык. Может быть запишет какую-то хорошую песню на английской, поделилась она.Лобода отметила, что сегодня происходит много манипуляций на тему языка. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.В начале августа певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".

https://ukraina.ru/20230807/1048521045.html

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новости, украина, лобода, певица, украинская певица, русский язык, украинский язык, песни