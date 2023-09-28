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"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском
"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском - 28.09.2023 Украина.ру
"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в Риге, не отказалась от использования в своём творчестве русского языка, сообщило 28 сентября эстонское издание ERR
2023-09-28T12:06
2023-09-28T12:06
2023-09-28T12:06
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лобода
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песни
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Сейчас певица "усердно учит" английский язык. Может быть запишет какую-то хорошую песню на английской, поделилась она.Лобода отметила, что сегодня происходит много манипуляций на тему языка. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.В начале августа певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".
https://ukraina.ru/20230807/1048521045.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, лобода, певица, украинская певица, русский язык, украинский язык, песни
Новости, Украина, Лобода, певица, украинская певица, Русский язык, украинский язык, песни
"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в Риге, не отказалась от использования в своём творчестве русского языка, сообщило 28 сентября эстонское издание ERR
"Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском языке, и на русском", - сказала Лобода.
Сейчас певица "усердно учит" английский язык. Может быть запишет какую-то хорошую песню на английской, поделилась она.
Лобода отметила, что сегодня происходит много манипуляций на тему языка. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.
В начале августа певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.
Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.
До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".