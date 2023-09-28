"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском - 28.09.2023 Украина.ру
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"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском
"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском - 28.09.2023 Украина.ру
"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в Риге, не отказалась от использования в своём творчестве русского языка, сообщило 28 сентября эстонское издание ERR
2023-09-28T12:06
2023-09-28T12:06
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лобода
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украинский язык
песни
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Сейчас певица "усердно учит" английский язык. Может быть запишет какую-то хорошую песню на английской, поделилась она.Лобода отметила, что сегодня происходит много манипуляций на тему языка. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.В начале августа певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".
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новости, украина, лобода, певица, украинская певица, русский язык, украинский язык, песни
Новости, Украина, Лобода, певица, украинская певица, Русский язык, украинский язык, песни

"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском

12:06 28.09.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Светлана ЛободаСветлана Лобода
Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Светлана Лобода
Читать в
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в Риге, не отказалась от использования в своём творчестве русского языка, сообщило 28 сентября эстонское издание ERR
"Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском языке, и на русском", - сказала Лобода.
Сейчас певица "усердно учит" английский язык. Может быть запишет какую-то хорошую песню на английской, поделилась она.
Лобода отметила, что сегодня происходит много манипуляций на тему языка. "Многие люди категорически отказываются от русского языка. Но у каждого свой путь и свое понимание того, что правильно, а что нет", - добавила Лобода.
В начале августа певица попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг.
Но на этом певица не остановилась. Во время этого же выступления Лобода надела жёлто-синюю накидку и произнесла речь об "испытаниях, силе и вере людей" опять же-таки на русском языке. Зрители из зала кричали ей: "На украинском!", но Лобода продолжила свой монолог на русском языке.
До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".
Конкурс Новая волна - 2019 в Сочи Лобода - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 10:29
"Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концертеУкраинская певица Светлана Лобода попала в очередной скандал из-за исполнения песни на русском языке, обернувшись в украинский флаг, передаёт агентство УНИАН
 
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