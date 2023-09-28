https://ukraina.ru/20230928/1049751474.html
Начал с 20-секундных благодарностей. Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании
Начал с 20-секундных благодарностей. Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании - 28.09.2023 Украина.ру
Начал с 20-секундных благодарностей. Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Минобороны Великобритании Грантом Шэппсом и начал с благодарностей правительству Британии. Видео со встречи Зеленский опубликовал 28 сентября в своём телеграм-канале
2023-09-28T10:07
2023-09-28T10:07
2023-09-28T10:07
новости
украина
великобритания
министр обороны
президент
благодарность
грант шэппс
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Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Зеленский встретился с Шэппсом и представителями британского военного ведомства и сразу принялся за благодарности. И благодарил делегацию из Великобритании по меньшей мере 20 секунд.Грант Шэппс вступил в должность министра обороны Великобритании 31 августа 2023 года. До него эту позицию занимал Бел Уоллес. В июле Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.В Польше также напоминали Зеленскому о необходимости выражать благодарность за оказанную поддержку. Глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидач в августе сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.
https://ukraina.ru/20230918/1049490228.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, министр обороны, президент, благодарность, грант шэппс
Новости, Украина, Великобритания, министр обороны, президент, благодарность, Грант Шэппс
Начал с 20-секундных благодарностей. Зеленский встретился с новым министром обороны Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым главой Минобороны Великобритании Грантом Шэппсом и начал с благодарностей правительству Британии. Видео со встречи Зеленский опубликовал 28 сентября в своём телеграм-канале
Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский встретился с Шэппсом и представителями британского военного ведомства и сразу принялся за благодарности. И благодарил делегацию из Великобритании по меньшей мере 20 секунд.
"Приветствую вас и благодарю от чистого сердца за всё, что вы для нас делаете, от имени всей моей страны. Мы благодарны за вашу помощь, от военной до финансовой и гуманитарной. И также благодарю, что мы можем положиться на вас!", - благодарил Зеленский.
Грант Шэппс вступил в должность министра обороны Великобритании 31 августа 2023 года. До него эту позицию занимал Бел Уоллес.
В июле Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
В Польше также напоминали Зеленскому о необходимости выражать благодарность за оказанную поддержку. Глава президентской канцелярии Польши Марчин Пшидач в августе сделал заявление о том, что "Украина получила большую поддержку от Польши, стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Его слова вызвали бурную реакцию на Украине. По этому поводу в МИД Украины даже вызвали посла Польши.