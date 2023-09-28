https://ukraina.ru/20230928/1049743912.html

Дмитрий Выдрин о том, кто познакомил еврея Зеленского с щирым нацистом Гунько

Дмитрий Выдрин о том, кто познакомил еврея Зеленского с щирым нацистом Гунько - 28.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин о том, кто познакомил еврея Зеленского с щирым нацистом Гунько

Известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру оценил судьбу Карабаха и миссию России на пространстве СНГ; отметил растущую... Украина.ру, 28.09.2023

2023-09-28T03:24

2023-09-28T03:24

2023-09-28T03:24

украина

интервью

карабах

армения

закавказье

турция

владимир зеленский

канада

нацисты

карабахский конфликт

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Известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру оценил судьбу Карабаха и миссию России на пространстве СНГ; отметил растущую важность Средней Азии и снижение внимания к украинскому треку; объяснил причину разочарования Турции в Украине.— Дмитрий Игнатьевич, Вы неоднократно бывали в Закавказье, участвовали в различных политических проектах. Объясните, почему Никол Пашинян обвиняет Россию в сдаче Нагорного Карабаха? Должна ли Москва делать больше чем Ереван?— Да, с Закавказьем меня связывает давняя история. В конце 80-х я был завкафедрой политологии в системе высшего партобучения Союза — вроде даже самым молодым в стране. Но дело не в этом.В моем распоряжении оказались данные социологических исследований по Карабаху. Анализируя их, пришел к выводу, что там неизбежно военное столкновение национальных общин.Написал докладную на имя генсека Горбачева. Ответа не было. Повторил еще раз. Направили к одному из секретарей ЦК. Тот пожурил. Мол, какие еще войны на территории Союза, где "национальный вопрос решен". А потом началась война…Так что, ситуация в регионе для меня дело почти что личное. Конечно, мы ничего там не сдавали. Всё сдали до нас — в политико-правовом смысле.Но помогать, считаю, надо больше Еревана, хотя бы потому, что он вообще не помогает. Кроме того, помощь, спасение, участие — это миссия России. Мы полноценно живем, именно когда спасаем. Поэтому наша поддержка и участие нужно как другим, так и нам самим.Суть русской души — это не сострадание к себе, а сострадание к ближнему.Когда я писал докладную вышеупомянутому Генсеку, акцентировал внимание на такие симптомы гражданской вражды, как резкое уменьшение количества межнациональных браков; переход на раздельное обучение; формирование детских футбольных команд по этническому принципу; даже раздельные курсы кройки и шитья предлагал…Политика всегда растворяется в быту и вырастает из быта. Когда-то я сказал украинскому президенту Виктору Ющенко, что он куда меньший демократ по натуре, чем российский президент Владимир Путин. Тот обомлел: "Обоснуй!". Я ответил: "Вы к водителю обращаетесь на "ты", а Владимир Владимирович на "вы"".Ведь подлинная демократия — это уважение к нижестоящим в жизни, а не болтовня об этом с экрана.В политическом смысле Карабах потерян. Но наша миссия не допустить, чтобы он был потерян в смысле этическом. Те армяне, которые там останутся, не должны быть подвергнуты моральным издержкам, ограничениям, ущемлениям и репрессиям.В идеале должен быть восстановлен тот легендарный быт, когда межнациональными были и браки, и школы, и футбольные команды. И курсы кройки и шитья с какими-нибудь компьютерными наворотами. Гарантом такого быта можем быть только мы. И никто кроме нас.— После утраты Карабаха, стержня армянской государственности, неизбежен демонтаж государственности уже самой Армении. Вы согласны с этим?— Просто повторю чужие слова: "Армения без Карабаха не совсем Армения. Точнее, совсем не Армения". Готов подписаться под ними.— В силу своей деятельности я общаюсь с различными представителями стран бывшего СССР и заметила любопытную особенность. Довольно часто, когда речь идет о России, люди считают, что "Россия им должна" — защитить, накормить, помочь деньгами и так далее. При этом, когда дело доходит "до драки", Россия остается один на один с противником, а все государства сразу же впадают в спячку — нейтралитет. В чем причина такого менталитета республик и их граждан? Или это просто политика?— Я об этом феномене много писал, в том числе в моей недавней статье.У одной моей аспирантки была футболочка с надписью "Принцессы какают ландышами". Многие постсоветские республики все еще мнят себя юными воздушными созданиями, этакими принцессами, требующими внимания и обожания. Хотя давно уже превратились в грузных теток и неопрятных дядек, которые гадят совсем не ландышами.Россия выдала всем немереное приданное, да еще и за общие старые международные долги расплатилась. Мы давно ни кому из них ничего не должны! Но у многих наших соседей пока еще живо раздвоение личности: аппетит на дармовую помощь, как у матерых челночниц.Но когда надо помочь, они — рассеянные эльфы и несмышленые принцессы. Это лечится только годами и испытаниями.— Какой фронт все-таки важнее для Запада: украинский или закавказский?— В старом формате геополитической архитектуры "Восток – Запад" Украина была ключевым звеном. Свою миссию для партнеров она выполнила — демонтировала важный участок российского транзита в Европу. Но, вдруг, оказалось, что этот трек почти утратил былое значение.На новом базовом треке "Север – Юг" важнейшее значение будет играть Средняя (Центральная) Азия. Сейчас недруги попытаются напакостить и там — стоит быть внимательными.А Закавказье — это вишенка на торте, геополитическая "заковыка". Точнее — винный глиняный кувшин без ручки: трудно все выпить, но еще труднее унести. И даже поставить нельзя из-за специфической конфигурации — сразу опрокинется.— На заседании парламента в Канаде Владимир Зеленский и премьер страны Джастин Трюдо чествовали нациста Ярослава Хунка (Гунько). Что стоит за этой нашумевшей историей: политический идиотизм или нечто иное?— Эту ситуацию уже проанализировали и обсудили, пожалуй, все эксперты мира. Не хочу повторяться. Но одна деталь все же осталась почти не замеченной. Во время выступления эсессмана, позади его старческой, но воинственной фигуры, постоянно мелькало голубенькое платье вице-премьера Канады Христи Фриланд.Я давно знаю эту персону. Она относит себя к "щирым украинцам" как представитель ядра соответствующей диаспоры. Но познакомился я с ней в кабинете бывалого еврея — премьера Украины Звигильского.Потом мы неоднократно с Христей встречались на конференциях украинского олигарха-еврея Пинчука. Уверен, что и еврея Зеленского именно эта дама познакомила с "щирым эсессманом" Гунько.Возможна, Христя — тайная поклонница гениального Гоголя. Ведь мэтр утверждал, что евреи и украинцы имеют некую мистическую взаимосвязь. Отсюда и все его сюжеты о тайных связях шинкарей с запорожцами — кошелек и сабля часто нуждались друг в друге.Соответственно, мадам вице-премьерша могла поставить собственный эксперимент по сращиванию денег и агрессии, жадности и наглости, хитрости и коварства… Эта тема пока не раскрыта.— Какова сейчас позиция Турции в отношении Украины? Что-то изменилось?— Если по отношению к России чаще всего звучит термин "сосредотачивается", то Турция, скорее, выжидает. Она всегда ждет более выгодных предложений с точки зрения своих национальных интересов. Ожиданий от Украины, видимо, все меньше.Рынок сбыта там совсем не большой. Необходимые технологии уже взяли. С ликвидацией последствий землетрясения не помогли. Логистика тупиковая… Соответствующее и отношение. Как в советском фильме "”Сатурн” почти не виден"…

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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