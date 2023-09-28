https://ukraina.ru/20230928/1049726596.html

О чем молчит Ани Лорак? Свободно выступать в России и быть с ней несогласным, можно

О чем молчит Ани Лорак? Свободно выступать в России и быть с ней несогласным, можно - 28.09.2023 Украина.ру

О чем молчит Ани Лорак? Свободно выступать в России и быть с ней несогласным, можно

В свой день рождения, 27 сентября, украинская певица выступиkf на сцене в Москве с грандиозным шоу. В 2022 году она без объяснений отменила здесь все свои концерты и уехала за рубеж. Написала несколько постов в поддержку Украины, потом их удалила. Взяла паузу.

2023-09-28T03:41

2023-09-28T03:41

2023-09-28T03:41

эксклюзив

ани лорак

шоу

украина

россия

день рождения

украинская певица

певица

телевидение

филипп киркоров

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В 2023 решила вернуться в Россию. И начала с появления в телепередаче "Ты супер!" Теперь - грандиозное шоу в "Крокус Сити холле".Но далеко не все зрители НТВ хотят поздравить певицу с юбилеем. А многие прямо пишут в комментариях: "НТВ больше не смотрю!", "У нас что, нет своих певцов для участия в передаче?", "Зачем убрали Ирину Дубцову и посадили в её кресло Лорак?"Предстоящий концерт подливает масло в огонь. Для того, чтобы, видимо, объясниться, Лорак и ведущий "Ты супер!" Вадим Такменёв записали специальную передачу.Но кажется, стало ещё хуже."Проблема Ани Лорак" очень простая. Она называется "сижу на двух стульях".Раньше Лорак обвиняли в том, что она - спонсор ВСУ. Общественная организация, которая выступила с таким заявлением, свои вопросы сняла. Но всё-таки не будем забывать про пост украинского националиста Сергея Стерненко, который писал о "донатах ВСУ" от Лорак.Какая-то странная ситуация. Сама Лорак утверждает, что никогда не перечисляла деньги "на военные цели", но собирает деньги для "беженцев", для "детей беженцев", не называя страну гражданства этих беженцев. Но ведь всем всё понятно, не так ли?Послушаем, какие вопросы задал Лорак её коллега по передаче и что она ответила."Решать будете не вы!"- Надо обозначить свою позицию. Если ты в России, то ты в России, - говорит телеведущий Вадим Такменёв, начиная интервью с Ани Лорак.Зрители ждут ответа на этот интересный вопрос. Но его ... нет! Лорак просто молчит.Следующий вопрос:- Ты предвидела этот хейт? Не страшно было?- Я не могла отказаться. Это социальный проект, - отвечает Лорак.Речь идёт о том, что передача "Ты супер!" помогает талантливым детям, оставшимся без попечения родителей. Она идёт на НТВ уже шесть лет. Но многие перестали её смотреть именно из-за появления в передаче Ани Лорак.Люди активно комментируют и возмущаются: нам некого посадить в кресло судьи на детской передаче, кроме украинской певицы?Почему Лорак принципиально и упорно молчит по поводу политики страны, в которой живёт и поёт?Сама Лорак отвечает так:- Эти "диванные бойцы", они будут решать? Решать будут зрители, которые идут на мои концерты!И дальше приступает к рассказу о том, что на концерте в "Крокус" у неё аншлаг. Что её ждут зрители.Но почему решать будут 7000 зрителей на её концерте?И конечно, как всегда, Лорак уходит от ответа по существу. Так какая же политическая позиция у певицы? Молчит Лорак.А должны ли сегодня певцы и артисты высказывать свою политическую позицию или вообще её иметь?Дело в том, что "на двух стульях" сидеть уже ни у кого не получится. Любимая позиция Лорак больше не поможет."Белые списки" УкраиныКаролина наверняка не понаслышке знает, что происходит на родной для неё Украине.Для того, чтобы попасть в "белый список" тех российских артистов, которым разрешено на Украине выступать - надо публично высказаться в поддержку Украины и её армии. И надо письменно это подтвердить.В этом "белом списке" есть такие российские актеры и певцы, как иноагенты Макаревич и Гребенщиков, Басилашвили и Ахеджакова. Все знакомые фамилии.Правда, иноагент Гребенщиков сказал, что не поедет выступать на Украину. Это сейчас, говорит, для русских артистов опасно.Действительно, непонятно, для кого они формируют свой "белый список", если никто даже из этого довольно позорного списка туда не собирается.Концерты самой Лорак отменили ещё раньше и в Киеве, и в Одессе. В прошлом году не дали выступать в Европе. Там теперь делает яркие "шоу отмены" многочисленная украинская диаспора.Да и билеты на Лорак продавались плохо. Не больше половины зала. И это ещё пока есть интерес к Украине. На афишах Лорак было написано "Украинская звезда номер один!" В Москве она, конечно, так уже не пишет."Не будем делить детей!"Сегодня Лорак говорит, как ей больно смотреть на детей со сложной судьбой. Собирает деньги для "детей беженцев". "Не будем делить детей!" - призывает она. И это правильно, конечно, но есть одно или даже несколько "но".Почему же она ни разу не отправила гуманитарные грузы на Донбасс, где Украина устроила геноцид местного населения? Почему не помогала детям на Востоке Украины последние девять лет? Или всё-таки приходилось делить детей на своих и чужих?Даже сейчас стойко молчит об этом Каролина. А ведь певица "с уникальным голосом" могла бы помочь детям своей страны. Или они отбирались по принципу "правильные" и "неправильные": то есть на Западной Украине достойны её помощи, на Восточной - нет.Это про бизнесНа сегодня музыка, телешоу, юмор - это всё "продукт" и важна его рекламная раскрутка.Этим, видимо, и объясняется активная работа по возвращению Лорак в Россию. Она, как и все артисты, сильно потеряла деньги во время коронавируса. Потом, в 2022, вообще прекратила выступать. Где же заработки? Ведь в Лорак было, безусловно, много вложено.Продюсер Лорак - Филипп Киркоров, один из самых богатых артистов России.Заработки самого Киркорова, например, в рейтинге Форбс 2020 года составили около 6,5 миллионов долларов в год."Раскрутка" певца или певицы топового уровня в России может стоить 10 миллионов долларов, может и больше. Суммы разные, певцы разные. Но счёт всё равно идёт на миллионы, и это не рубли.Каролине 27 сентября - 45 лет. Ну сколько ещё можно прыгать по сцене в коротких платьях с голым животом?А денежки сами себя не заработают.Так что Каролину будут сейчас усиленно "продвигать". Невзирая на то, что она молчит по всем важным политическим вопросам, которые ей задают.Шоу Лорак и свобода мнений?Но прежде чем говорить: как это стало возможно, надо взять во внимание ещё один аспект.Россия показывает свою достаточно демократическую позицию. Если ты не нарушал закон, то можешь здесь работать. И это выгодно отличает нас от соседней страны и от Европы, где сегодня царствует "культура отмены".Поэтому, конечно, такой демократический подход делает стране честь. В одном из лучших залов страны выступает украинская певица, гражданка Украины. На её концерт свободно продаются билеты. Никто не чинит ей препятствий.Наоборот. Пожалуйста, покупайте билеты, если есть желающие.Особенно по сравнению с концертом во Дворце "Украина" в Киеве, когда затравленная националистами Лорак бежала через задний ход. Говорят, что это был результат разборки украинских продюсеров между собой. Конкуренты пригласили бригады "нациков" для изгнания Лорак. Для Украины это - норма жизни.Ну, хорошо. Пускай. Любой может сказать: смотрите, у нас даже украинская певица свободно выступает. Даже несмотря на то, что часть общества против!Но с её появлением на телевидении - это всё-таки другой вопрос. Почему её должны видеть зрители, которые не "покупали билеты" на шоу Лорак в эфире НТВ?Ах, помолчите, "диванные критики", не вам решать! - так можно кратко пересказать позицию "украинской певицы номер один".

https://ukraina.ru/20230920/1049556840.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

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