https://ukraina.ru/20230927/1049723633.html

Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море

Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море - 27.09.2023 Украина.ру

Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море

Британские брокеры Miller и Clearwater Dynamics (CWD) совместно с украинскими властями разрабатывают систему страхования судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море, сообщили 26 сентября на сайте брокерской компании Miller insurance

2023-09-27T10:30

2023-09-27T10:30

2023-09-27T10:30

черное море

суда

зерно

страхование

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/52/1014955267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3c1ed21143a96d575eaca2df5cda436.jpg

"В решении используется технология CWD, обеспечивающая расширенное отслеживание судов в сочетании с круглосуточным мониторингом и отчетами о судах в зерновом коридоре как во время транзита, так и при постоянной поддержке во время нахождения в порту и до тех пор, пока суда не покинут зону повышенного риска. Это дает страховщикам еще один уровень безопасности с возможностью постоянного наблюдения за всеми судами в этом районе, а также возможность отслеживать их риски в режиме реального времени. Решение будет поддержано страховщиками Lloyd's и лондонского рынка..., которые предоставят страховые возможности для полного покрытия полисов", - говорится в материале.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена.В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки.В конце августа член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк сообщил, что украинское правительство направит на страхование судов в Черном море 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов).

https://ukraina.ru/20230720/1048146422.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

черное море, суда, зерно, страхование, новости