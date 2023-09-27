Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049723633.html
Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море
Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море - 27.09.2023 Украина.ру
Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море
Британские брокеры Miller и Clearwater Dynamics (CWD) совместно с украинскими властями разрабатывают систему страхования судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море, сообщили 26 сентября на сайте брокерской компании Miller insurance
2023-09-27T10:30
2023-09-27T10:30
черное море
суда
зерно
страхование
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/52/1014955267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3c1ed21143a96d575eaca2df5cda436.jpg
"В решении используется технология CWD, обеспечивающая расширенное отслеживание судов в сочетании с круглосуточным мониторингом и отчетами о судах в зерновом коридоре как во время транзита, так и при постоянной поддержке во время нахождения в порту и до тех пор, пока суда не покинут зону повышенного риска. Это дает страховщикам еще один уровень безопасности с возможностью постоянного наблюдения за всеми судами в этом районе, а также возможность отслеживать их риски в режиме реального времени. Решение будет поддержано страховщиками Lloyd's и лондонского рынка..., которые предоставят страховые возможности для полного покрытия полисов", - говорится в материале.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена.В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки.В конце августа член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк сообщил, что украинское правительство направит на страхование судов в Черном море 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов).
https://ukraina.ru/20230720/1048146422.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/52/1014955267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81b391b79f20236e4ef7fbabb2ec6547.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
черное море, суда, зерно, страхование, новости
Черное море, суда, зерно, страхование, Новости

Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море

10:30 27.09.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
Британские брокеры Miller и Clearwater Dynamics (CWD) совместно с украинскими властями разрабатывают систему страхования судов, которые будут передвигаться по временным коридорам в Черном море, сообщили 26 сентября на сайте брокерской компании Miller insurance
"В решении используется технология CWD, обеспечивающая расширенное отслеживание судов в сочетании с круглосуточным мониторингом и отчетами о судах в зерновом коридоре как во время транзита, так и при постоянной поддержке во время нахождения в порту и до тех пор, пока суда не покинут зону повышенного риска. Это дает страховщикам еще один уровень безопасности с возможностью постоянного наблюдения за всеми судами в этом районе, а также возможность отслеживать их риски в режиме реального времени. Решение будет поддержано страховщиками Lloyd's и лондонского рынка..., которые предоставят страховые возможности для полного покрытия полисов", - говорится в материале.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена.
В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен продолжить отправлять суда с зерном по Черному морю, несмотря на выход России из зерновой сделки.
В конце августа член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк сообщил, что украинское правительство направит на страхование судов в Черном море 20 миллиардов гривен (около 547 миллионов долларов).
зерно судно порт Украина - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 16:45
В Минобороны Украины объявили военными целями суда, идущие в российские порты в Чёрном мореВ Министерстве обороны Украины заявили, что с 21 июля будут рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов, как перевозящие грузы военного назначения. Об этом Минобороны Украины сообщило в своем телеграм-канале
 
Черное моресудазернострахованиеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Отставка канадского спикера, польское оружие, откровения Чирилло. Главное на Украине на 13:00 27 сентября
11:54Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на Украине
11:49Уже ультиматум. США выбивают табуретку из-под Зеленского
11:40Independent выразили недоверие Украине после сообщения о гибели российского адмирала Соколова
10:54Зеленский помог украинским насильникам избежать тюрьмы
10:53"Гореть будут ярко и эффектно": Рогов рассказал судьбу танков Abrams
10:45Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
10:31Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву
10:30Британские брокеры помогают киевским властям застраховать суда с зерном в Черном море
10:28В Польше проверяют, участвовал ли нацист Хунка в преступлениях против поляков
10:18В Донецке снаряд попал в крышу жилого дома, есть раненые - мэр
09:55Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
09:39Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
09:23Советник руководителя ОП Украины ответил на слухи об уголовном деле против Залужного
09:00Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:00Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма
07:55Военно-политический эксперт раскрыл, как ВСУ готовят и проводят ракетные атаки на Крым
07:50Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
07:46Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи
Лента новостейМолния