https://ukraina.ru/20230927/1049720553.html

Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября

Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру

Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября

Украина.ру, 27.09.2023

2023-09-27T09:00

2023-09-27T09:00

2023-09-27T09:40

атаки

всу

взрывы

эвакуация

владимир рогов

хроники

сша

эксклюзив

помощь

спецоперация

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Украинские военные обстреливают Донбасс, при этом в стране звучат взрывы, Киев проводит принудительную эвакуацию. ВСУ сдаются в плен и приносят боеприпасы. Сенат США предлагает сократить помощь для УкраиныУкраинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«На Донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском — два обстрела из артиллерии 152 миллиметров. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 35 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк.После полуночи украинские войска выпустили 10 снарядов по Донецку, среди которых два кассетных.Затем с 1:20 по 1:35 было выпущено еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 1:45 украинские войска выпустили по городу два кассетных снаряда того же калибра.Позже, с 2:45 по 2:55 они выпустили еще пять снарядов по Донецку (Куйбышевский район), среди которых два кассетных.Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко накануне вечером сообщил о мирном жителе, пострадавшем в результате обстрела населенного пункта Донецк-Северный на территории Ясиноватского района.«В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Ред.) населенного пункта Донецк-Северный (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1996 года рождения», — написал Шевченко в своем телеграм-канале.При этом на территории самой Украины в ночь на среду звучала воздушная тревога.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровском регионе сигнал тревоги прозвучал в 07:09. В 07:13 тревога была объявлена в Николаевской области Украины. Также отмечается, что в это же время тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Украинские СМИ писали о взрывах в центре Херсона.Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал, что Киев приступил к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта региона.«Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева националистического батальона "Цунами". Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с эсбэушниками проводили карательные рейды против сторонников России», — отметил Сальдо.Он заявил, что национал-террористы запугивают херсонцев, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, гражданских затем собирают на пункты сбора и отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева.По его словам, мужчин изолируют и направляют в николаевские военные комиссариаты для отправки в зону боевых действий. Успехи российских военныхГруппа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово — Кременная сдались в плен российским военным, передает РИА «Новости».На съемке, которая велась через прибор ночного видения в темное время суток, видно, как на дорогу выходит украинский военный с куском светлой материи и машет ей как белым флагом, показывая намерение сдаться. Затем к нему из высокой травы выходят два его сослуживца, которые несут ящик с боекомплектом и ставят на дорогу. После этого уходят в траву и возвращаются со вторым ящиком, затем так же приносят еще два.«На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте 149.200, сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект», — сказал источник агентства.Он добавил, что после передачи трофеев им также по радиоканалу назначили другую точку выхода, где и произошла сдача в плен к российским военным.Это не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, используя открытую радиочастоту и позывной «Волга». Неделю назад несколько бойцов ВСУ сдались в плен на участке фронта в ДНР, примерно тогда же на Сватовском направлении украинские солдаты добровольно сложили оружие выхода на ту же радиочастоту.Частота 149.200, на которой желающие сдаться украинские военнослужащие могут выходить в эфир с позывным «Волга», появилась в июле.Российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой рядом с Артемовском в ДНР, заманив украинских военных в район кладбища, уничтожив там наблюдательный пункт, миномет с расчетом и запасом боеприпасов и выбив противника с его позиций, рассказал заместитель командира отряда «Эспаньола» с позывным «Ярый».«Зона нашей ответственности от Клещеевки до Курдюмовки. Соответственно, провели разведку переднего края, выявили противника, первое время не трогали его, позволяли ему действовать внаглую, подходить близко… В районе Курдюмовки позволили противнику подойти в район кладбища, там организовать свой НП (наблюдательный пункт. — Ред.). И уже когда они натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП, обнаглели настолько, что начали выставлять миномет, наши группы разведки работали в том направлении, получили команду на уничтожение противника — тогда был противник уничтожен», — сказал «Ярый».Он добавил, что такие ситуации происходили по всему переднему краю на том участке. «Разведка выявляла противника, позволяла им (украинским военным. — Ред.) продвигаться до определенных точек, там где они скапливали БК (боекомплект. — Ред.), в результате чего все это артиллерийским огнем поражалось», — сказал замкомандира.Сейчас, по его словам, задача отряда — держать оборону, но при этом бойцы готовы перейти и к атакующим действиям.Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области.По его словам, первая линия обороны в регионе остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь.По его словам, врага уничтожают на значительном расстоянии от первой линии обороны, куда украинские войска так и не смогли прорваться за все время контрнаступления.«Мало того, наши ребята не просто обороняются, но они даже осуществляют контратаки», — сказал Рогов.Накануне вечером ВСУ предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, противник пытался зажечь минные поля, но российские военные остановили его огнём из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и ударом из ракетной системы залпового огня «Град», рассказал боец добровольческого подразделения «Барс», которое входит в бригаду «Царские волки».Рогов также заверил, что в Запорожской области с нетерпением ждут переброску на фронт американских танков Abrams, чтобы получить опыт по их уничтожению, как это было с немецкой и британской тяжелой военной техникой.«Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере операторы ударных дронов и ПТУРщики (ПТУР — противотанковая управляемая ракета. — Прим.) ждут с нетерпением», — сказал Рогов.По его словам, американские танки Abrams будут уничтожены так же, как и немецкие Leopard и британские Challenger.«Гореть будут также ярко и эффектно», — подчеркнул Рогов.В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой «долго не проживут». Сокращение помощи УкраинеСенат США хочет сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 млрд долларов, вместо запрошенных Белым домом 24 млрд, говорится в проекте поправки к бюджету.Сенат предлагает на 2024 финансовый год (с 1 октября по 30 сентября 2024 года) согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине по линии Пентагона. Еще 1,65 млрд долларов предлагается согласовать через государственный департамент.Ранее сообщалось, Белый дом просит согласовать до 24 млрд долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, то есть до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной «дополнительной помощи».Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин во время своего выступления у стен Капитолия призвала положить конец украинскому конфликту.«Пришло время положить конец войне на Украине, этой стране нужен мир», — указала она.Как отметила Грин, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и «не слушают американский народ», которому важна своя граница и своя безопасность.Ранее Грин выразила уверенность, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к финансированию нацизма, а также призвала американских конгрессменов «фокусироваться на Америке, а не Украине».Также Грин заявляла, что не будет голосовать за новую помощь Украине, в то время как американские военные живут в «грязи и нечистотах» на своих базах. Так конгрессвуман отреагировала на недавний доклад ведомства государственного аудита, которое обследовало 12 военных баз и обнаружило там массу коммунальных неудобств — прорывы канализации, неработающие кондиционеры, плесень, тараканов и несанкционированное присутствие бомжей.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

атаки, всу, взрывы, эвакуация, владимир рогов, хроники, сша, эксклюзив, помощь, спецоперация, обстрелы, донбасс