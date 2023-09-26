Уничтожение дронов, последствия ударов ВС РФ, скандал с нацистом. Главное на Украине на утро 26 сентября
09:00 26.09.2023 (обновлено: 09:17 26.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, уничтожили ракету ВСУ в Севастополе. На предприятии в Кривом Роге произошел взрыв, в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Посол Антонов раскритиковал реакцию США на скандальный случай с нацистом в Канаде.
В Министерстве обороны России сообщили о попытке киевского режима накануне поздно вечером совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью" - говорится в материале ведомства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.
При этом в понедельник пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны Украины поселка Уразово и города Шебекино, после оказанной помощи их отпустили домой, писал губернатор.
Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.
"Двадцать пятого сентября 2023 года около 22.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - информировали в Минобороны.
Буквально через полчаса, в 23.00 российские военные уничтожили еще два дрона над этим же регионом.
Утром, около 5.30, там же сбили еще один БПЛА.
Кроме того, накануне поздно вечером возле аэродрома Бельбек в Севастополе была сбита ракета ВСУ.
По данным губернатора города Михаила Развожаева, власти Севастополя объявили в регионе воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение на время воздушной тревоги.
В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об активизации украинской боевой авиации.
"На Купянском направлении отмечается работа украинской авиации. Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО" - сообщил Марочко.
Он подчеркнул, что ранее такой активности со стороны ВС Украины не наблюдалась.
Судя по данным портала Flightradar24, с начала этого года США и их союзники по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с семи до 21 в неделю.
За неделю с 18 по 24 сентября, как следует из архива треков портала, разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также "разведчики" их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.
В частности, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов - 16 из 21 - была выполнена летательными аппаратами Соединенных Штатов.
Для сравнения: в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день. Так, за неделю с 16 по 22 января авиация НАТО (также преимущественно самолеты и БПЛА США) выполнила в тех же районах только семь полетов, а за неделю с 15 по 21 мая - всего пять.
Последствия ударов ВС РФ
Утром во вторник на Украине была объявлена воздушная тревога.
Сигнал звучал в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Вначале тревога была объявлена в 6.13 в Николаевской области, а затем распространилась на другие регионы.
Также тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.
Глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
"Рано утром на территории Криворожского района, а именно в городе Кривой Рог, в результате вражеской атаки прогремел взрыв на одном из предприятий города. Сейчас все подробности уточняются", - написал Ситнеченко.
Ранее во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул информировал о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Он призывал "ничего не снимать и не выкладывать в интернет".
В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем телеграм-канале написал, что в Измаильском районе произошли взрывы на объектах припортовой инфраструктуры.
"Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары", - отметил он.
Накануне вечером украинские СМИ также писали о серии взрывов в Николаеве. Во вторник глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале указал, что ракета попала в объект инфраструктуры на окраинах города. О каком объекте идет речь, он не уточнил.
Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.
"Имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. Сейчас идет ликвидация последствий", - написал в своем телеграм-канале Табурец, не уточнив, какой именно объект и где поврежден.
Скандал с украинским нацистом в Канаде
Посол России в США Анатолий Антонов осудил "невнятную" реакцию пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады.
"Невнятная реакция пресс-секретаря Госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте – осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США", - отметил посол.
По его словам, политический истеблишмент США вообще демонстрирует "невнимательность", когда речь идет о нацизме на Украине: не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми "добровольческими батальонами" эсэсовской символики; не возражает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером.
Посол указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века, а также показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее "неонацистское отребье" в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского.
Антонов заключил, что переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а "коричневая чума должна быть остановлена". Именно этим занимаются на Украине российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, отметил посол.
Ранее Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН.
Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
Посольство России в Канаде указало, что приглашение в парламент украинского нациста наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо.
"Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод", - говорится в заявлении дипмиссии в ее аккаунте в соцсети X.
Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии.
"Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации.
Российские дипломаты, со своей стороны, подчеркнули, что РФ осуждает любые формы героизации нацизма.
"Россия всегда будет помнить героизм канадских сыновей и дочерей, которые бок о бок с нами сражались за освобождение мира от нацистской чумы", - резюмировали в посольстве РФ в Оттаве.
Сам Трюдо заявил, что огорчен ситуацией, однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева.
"Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер (палаты общин Энтони Рота - ред.) уже признал свою ошибку и принес извинения. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом", - сказал Трюдо во время общения с журналистами, комментируя крупный скандал в законодательных кругах.
При этом он отметил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине. В этой связи Трюдо напомнил о последнем пакете помощи, который был выделен на нужды Киева лишь на минувшей неделе.
В свою очередь депутат Канады от консерваторов Мелисса Лантсман усомнилась в том, что биография украинского нациста не была тщательно проверена, прежде чем его пригласили на частный прием к премьеру.
"Этого человека пригласили на частный прием к премьер-министру Трюдо. Неужели они действительно ожидают, что кто-нибудь поверит в то, что его не проверили? Кажется неправдоподобным", - написала Лантсман в соцсети X.
По мнению законодателя, в данной ситуации либо правительство Трюдо скрывает правду относительно обстоятельств скандала, либо из Роты сделали "козла отпущения".