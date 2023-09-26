https://ukraina.ru/20230926/1049689934.html

Уничтожение дронов, последствия ударов ВС РФ, скандал с нацистом. Главное на Украине на утро 26 сентября

Уничтожение дронов, последствия ударов ВС РФ, скандал с нацистом. Главное на Украине на утро 26 сентября - 26.09.2023 Украина.ру

Уничтожение дронов, последствия ударов ВС РФ, скандал с нацистом. Главное на Украине на утро 26 сентября

Украина.ру, 26.09.2023

2023-09-26T09:00

2023-09-26T09:00

2023-09-26T09:17

нацисты

канада

джастин трюдо

хроники

эксклюзив

спецоперация

беспилотник

дроны

всу

атака

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Российские военные отразили атаку украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, уничтожили ракету ВСУ в Севастополе. На предприятии в Кривом Роге произошел взрыв, в Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Посол Антонов раскритиковал реакцию США на скандальный случай с нацистом в Канаде.В Министерстве обороны России сообщили о попытке киевского режима накануне поздно вечером совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ."Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью" - говорится в материале ведомства.Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.При этом в понедельник пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны Украины поселка Уразово и города Шебекино, после оказанной помощи их отпустили домой, писал губернатор.Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.Буквально через полчаса, в 23.00 российские военные уничтожили еще два дрона над этим же регионом.Утром, около 5.30, там же сбили еще один БПЛА.Кроме того, накануне поздно вечером возле аэродрома Бельбек в Севастополе была сбита ракета ВСУ.По данным губернатора города Михаила Развожаева, власти Севастополя объявили в регионе воздушную тревогу. Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение на время воздушной тревоги.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об активизации украинской боевой авиации."На Купянском направлении отмечается работа украинской авиации. Жители города Харьков вчера неоднократно видели в небе над городом украинские самолеты. Инверсионные следы от самолетов наблюдались также в окрестностях Чугуева. Авиация противника держится на безопасном для себя расстоянии и не входит в зону поражения нашей ПВО" - сообщил Марочко.Он подчеркнул, что ранее такой активности со стороны ВС Украины не наблюдалась.Судя по данным портала Flightradar24, с начала этого года США и их союзники по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с семи до 21 в неделю.За неделю с 18 по 24 сентября, как следует из архива треков портала, разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также "разведчики" их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма.В частности, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов - 16 из 21 - была выполнена летательными аппаратами Соединенных Штатов.Для сравнения: в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день. Так, за неделю с 16 по 22 января авиация НАТО (также преимущественно самолеты и БПЛА США) выполнила в тех же районах только семь полетов, а за неделю с 15 по 21 мая - всего пять.Последствия ударов ВС РФУтром во вторник на Украине была объявлена воздушная тревога. Сигнал звучал в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Вначале тревога была объявлена в 6.13 в Николаевской области, а затем распространилась на другие регионы.Также тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.Глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области."Рано утром на территории Криворожского района, а именно в городе Кривой Рог, в результате вражеской атаки прогремел взрыв на одном из предприятий города. Сейчас все подробности уточняются", - написал Ситнеченко.Ранее во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул информировал о взрыве в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Он призывал "ничего не снимать и не выкладывать в интернет".В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем телеграм-канале написал, что в Измаильском районе произошли взрывы на объектах припортовой инфраструктуры."Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары", - отметил он.Накануне вечером украинские СМИ также писали о серии взрывов в Николаеве. Во вторник глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале указал, что ракета попала в объект инфраструктуры на окраинах города. О каком объекте идет речь, он не уточнил.Еще один объект инфраструктуры был поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.Скандал с украинским нацистом в КанадеПосол России в США Анатолий Антонов осудил "невнятную" реакцию пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады."Невнятная реакция пресс-секретаря Госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте – осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США", - отметил посол.По его словам, политический истеблишмент США вообще демонстрирует "невнимательность", когда речь идет о нацизме на Украине: не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми "добровольческими батальонами" эсэсовской символики; не возражает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером.Посол указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века, а также показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее "неонацистское отребье" в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского.Антонов заключил, что переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а "коричневая чума должна быть остановлена". Именно этим занимаются на Украине российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, отметил посол.Ранее Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН.Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Спикер палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.Посольство России в Канаде указало, что приглашение в парламент украинского нациста наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо.Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии."Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации.Российские дипломаты, со своей стороны, подчеркнули, что РФ осуждает любые формы героизации нацизма."Россия всегда будет помнить героизм канадских сыновей и дочерей, которые бок о бок с нами сражались за освобождение мира от нацистской чумы", - резюмировали в посольстве РФ в Оттаве.Сам Трюдо заявил, что огорчен ситуацией, однако дал понять, что это не повлияет на планы Оттавы относительно дальнейшей поддержки Киева."Чрезвычайно расстраивает то, что произошло, однако спикер (палаты общин Энтони Рота - ред.) уже признал свою ошибку и принес извинения. Это крайне позорный инцидент для канадского парламента и общества в целом", - сказал Трюдо во время общения с журналистами, комментируя крупный скандал в законодательных кругах.При этом он отметил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине. В этой связи Трюдо напомнил о последнем пакете помощи, который был выделен на нужды Киева лишь на минувшей неделе.В свою очередь депутат Канады от консерваторов Мелисса Лантсман усомнилась в том, что биография украинского нациста не была тщательно проверена, прежде чем его пригласили на частный прием к премьеру."Этого человека пригласили на частный прием к премьер-министру Трюдо. Неужели они действительно ожидают, что кто-нибудь поверит в то, что его не проверили? Кажется неправдоподобным", - написала Лантсман в соцсети X.По мнению законодателя, в данной ситуации либо правительство Трюдо скрывает правду относительно обстоятельств скандала, либо из Роты сделали "козла отпущения".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

нацисты, канада, джастин трюдо, хроники, эксклюзив, спецоперация, беспилотник, дроны, всу, атака, россия, украина, одесская область, инфраструктура, взрывы