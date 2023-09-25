https://ukraina.ru/20230925/1049675975.html
Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ - 25.09.2023 Украина.ру
Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
На Украину доставили первую партию американских танков M1 Abrams, сообщили 25 сентября журналисты издания NewsNow со ссылкой на представителей Минобороны США
2023-09-25T14:37
2023-09-25T14:37
2023-09-25T14:37
новости
сша
украина
джо байден
m1 abrams
танк
кирилл буданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg
В ближайшие месяцы будет отправлено больше танков M1 Abrams. Два американских чиновника говорили на условиях анонимности, поскольку о поставках официально объявлено не было. Украинские официальные лица отказались от комментариев.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone заявил, что американские танки Abrams на Украине "долго не проживут". По его мнению, данные танки должны быть использованы в "очень специфических, хорошо подготовленных операциях", потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230923/1049644776.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c00ac189069eed501856225a91578a4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, джо байден, m1 abrams, танк, кирилл буданов
Новости, США, Украина, Джо Байден, M1 Abrams, танк, Кирилл Буданов
Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
На Украину доставили первую партию американских танков M1 Abrams, сообщили 25 сентября журналисты издания NewsNow со ссылкой на представителей Минобороны США
"Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину", - сообщили два представителя министерства обороны США.
В ближайшие месяцы будет отправлено больше танков M1 Abrams. Два американских чиновника говорили на условиях анонимности, поскольку о поставках официально объявлено не было. Украинские официальные лица отказались от комментариев.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone заявил, что американские танки Abrams на Украине "долго не проживут".
По его мнению, данные танки должны быть использованы в "очень специфических, хорошо подготовленных операциях", потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.