Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ

"Abrams на Украине не проживут долго, а ATACMS не изменят ситуацию на фронте": Буданов в интервью Warzone

Американские танки Abrams на Украине „долго не проживут“, а дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте, заявил 22 сентября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone