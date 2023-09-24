https://ukraina.ru/20230924/1049649852.html

Украина и закон Джунглей

Украина и закон Джунглей - 24.09.2023 Украина.ру

Украина и закон Джунглей

Редьярд Киплинг написал прекрасную "Книгу Джунглей", по которой советские мультипликаторы более полувека назад сняли мультфильм "Маугли". В обоих произведениях есть второстепенный персонаж – шакал Табаки, подвизающийся в нахлебниках у тигра Шерхана. Но в мультике он оформлен интереснее, его характер показан более выпукло, ярко.

2023-09-24T08:14

2023-09-24T08:14

2023-09-24T08:18

мнения

украина

ростислав ищенко

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Табаки постоянно получает затрещины от хозяина, но не перестаёт путаться у него под ногами. Особенно умилительно выглядит он, кричащий из под ног Шерхана волчьей стае: "Отдайте нашу добычу!".Нашу! Он, то есть, тоже добытчик, а не обычный падальщик.Гиеной Европы справедливо называли Польшу (иногда этим именем награждали и Румынию, умевшую несколько раз за войну поменять сторону, но всегда закончить конфликт на стороне победителей и с территориальными приращениями). Но гиена – довольно опасный падальщик. Стая гиен способна отнять добычу у львиного прайда. Шакал же всегда довольствуется остатками обеда более авторитетных хищников.Сегодня классическим Табаки, требующим "нашей" добычи из под ног американского Шерхана, является Украина и её последний президент. В Киеве не скрывают своего разочарования Западом. Они-то думали, что Украине отведена роль "мальчонки-зачинщика", провоцирующего прохожего на конфликт, после чего из подворотни выходит банда гопников и "заступается" за "обиженного" малыша, который, по итогу, получает свою долю награбленного.В блаженных мечтах создаваемой "нации" американцы с европейцами должны были победить Россию и пригласить Киев к разделу территорий, золото-валютных резервов, после чего назначить Украину надзирательницей, за разделённой на два десятка "государств" Россией. В общем, война виделась из Киева так же, как вступление в ЕС. Только в ЕС немцы должны были прийти, всё построить и дать денег, а войну должны были выиграть для Киева американцы (и тоже дать Украине денег).И вот, через 18 месяцев боевых действий, Запад так и не явился на поле боя, а сейчас уже и денег давать не хочет. Более того, всё активнее зондирует почву насчёт мира с Россией за счёт Украины. Обидно!Табаки, которого всё время пинали, тоже было обидно, но Шерхана он не покидал, ибо самостоятельно прокормиться не мог. Так и украинцы: Зеленский грустно прищурился, когда по итогам его визита в США американская пресса стала разглагольствовать о том, что, мол, Украина более не интересна Западу, так как Россия заняла её самые привлекательные в инвестиционном отношении территории. Есть от чего обидеться.Во-первых, это наглая ложь. Запад с куда большим удовольствием вкладывался в пищевую и лёгкую промышленность, а также в курортный бизнес Западной Украины, чем в промышленные гиганты Юго-Востока. Запад интересовался агрохолдингами, но большая часть сельскохозяйственных земель всё ещё под Зеленским. Запад (конкретно США) развивал на Украине ту же аферу со сланцевым газом, что и во всём мире (в Европе особенно усердно), но для этого нужны только СМИ и хоть какое-то государство, обязательно с предельно коррумпированной властью. Сланцевый газ американцы там обязательно "найдут", надуют капитализацию фирм-однодневок, сбагрят их местным лохам задорого и убудут на поиск новых лопоухих. Так что экономика здесь ни при чём.Во-вторых, ни при чём здесь и военно-стратегические интересы. Территории потеряны, частью в 2014 году, частью в 2022, что не мешало Западу до самого последнего времени активно поддерживать Украину и обещать увеличение поддержки в дальнейшем. Даже потеря наиболее важного стратегически Крыма, первым покинувшего Украину в пользу России, не остановило американскую экспансию в регионе.Просто Запад начал выдыхаться. У части элит возникло острое желание избавиться от правящих группировок, намертво связавших себя с украинским кризисом, и запустить в отношениях с Россией очередной период "разрядки", который позволит обожжённому и униженному Шерхану зализать раны, восстановить силы и вновь с энтузиазмом взяться за старое. А что украинский Табаки к тому времени сдохнет, так шакалов вокруг полно – выбирай любого (прибалтов вообще можно троих за цену одного взять).Америка ещё не отказалась от Украины, там ещё идёт и будет продолжаться не менее года внутренняя борьба элитных группировок. Наступающие "капитулянты" пытаются накачать общественное мнение недоверием к обороняющимся "ястребам", активно используя для этого украинскую тему. Но эта внутриамериканская борьба за власть уже привела к сокращению финансирования Украины. Маленького, зелёненького Табаки, только что клянчившего деньги в Америке, потери украинского государства не интересуют. Он с товарищами давно уже перестал финансировать образование, здравоохранение, пытается разогнать местное самоуправление, чтобы украсть и коммунальные бюджеты, даже на войне они воруют. Но его не может не волновать перспектива резкого снижения его личных доходов и доходов его банды. В полном соответствии с бандитским "кодексом чести", атаман, которого покинула удача, должен быть низложен (что в большинстве случаев означает смерть), а на его место избран более удачливый, который вновь обеспечит приток добычи.Поэтому прибыв в Канаду и узнав, что его местный друг Трюдо готов выделить ему менее полумиллиарда на три года (по нынешним украинским понятиям – не деньги – мусор) Зеленский вновь заговорил в стиле "Отдайте нашу добычу!" Предложил решить, наконец вопрос о передаче Украине замороженных российских резервов для дальнейшего финансирования войны.Ему, конечно, что-то пообещают. Тем более, почему бы Трюдо не пообещать Зеленскому российские резервы, не Трюдо же решает, что с ними делать. Но резервов уже нет. Может это и не очень заметно, но Россия практически за полтора года постепенно арестовала на своей территории западные авуары, в сумме идентичной утраченным резервам.При этом американцы и европейцы примерно такую же сумму потратили на финансирование военных действий на Украине. "Добычи" уже нет, она испарилась. Когда стороны начнут переговоры о мире, большая часть взаимных финансовых претензий будет удовлетворена по взаимозачёту, а то, о чём договориться не удастся, будет удовлетворятся за счёт Украины.Поэтому и к "инвестициям в восстановление Украины", которые пытается рекламировать Зеленский, никто на Западе интерес не проявляет. В отличие от мелких доверчивых Табаки, всё ещё думающих, что они часть Запада и собирающихся вместе делить "добычу", на Западе прекрасно отдают себе отчёт, что вот этот вот изрядно ободранный шакал и есть вся добыча – одна на всех.Никто пока не знает, кто, что и за чей счёт на Украине будет восстанавливать. Запад согласен признать поражение в битве за Украину (причём относительное, всё же против России воевали бывшие русские с использованием бывшего русского военного, промышленного и технического потенциала) и восстанавливать теперь предстоит именно русские территории, а не американские и даже не польские. Но Запад ещё не готов признать своё геополитическое поражение.Тушка сдыхающего Табаки может быть брошена, чтобы задержать преследователей или даже заразить их, отравив атмосферу удушливым трупным запахом, но сам Шерхан надеется ещё вернуться в Джунгли.Когда Наполеон отступал из России он пытался прежде всего спасти гвардию, бросая на погибель вначале иностранные контингенты, а затем и менее ценные собственно французские части. Так же англичане и французы, воюя друг с другом в Америке, оставляли погибать, прикрывая отход белых контингентов, своих индейских "союзников". Украине в целом и Зеленскому лично выпала высокая честь – героически погибнуть, прикрывая отступление команды Байдена. Белые люди должны спастись, а судьба местных дикарей никого не волнует.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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мнения, украина, ростислав ищенко