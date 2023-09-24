https://ukraina.ru/20230924/1049648770.html

Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления

Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления - 24.09.2023 Украина.ру

Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления

Украинская армия более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество западного вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-09-24T04:30

2023-09-24T04:30

2023-09-24T04:30

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вооружение

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Осенью во время ненастья ВСУ постараются отсидеться в обороне. Важно не дать им возможность закрепиться, как это произошло, когда они годами сидели вокруг Авдеевки под Донецком, рассказал Дандыкин.ВС РФ необходимо бить в глубину, уничтожать артиллерию противника, оставшиеся самолёты-носители этих ракет и сами ракеты. Если уж ставить задачу переходить в наступление, то противник не должен косить войска кассетными боеприпасами. В очередном пакете военной помощи от США таких боеприпасов много, добавил эксперт.Чтобы отвлечь внимание, ВСУ наносят удары по всем направлениям, в том числе по Курской и по Брянской области. Потому что украинскому командованию необходимо взять паузу, чтобы хоть чему-то обучить свою "инвалидную команду", фантазируя на тему зимнего наступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230923/1049641609.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, украина, россия, наступление, зима, кассетные боеприпасы, вооружение