Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета самоходного миномета "Нона-СВК" ЦВО на Краснолиманском направлении
Украинская армия более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество западного вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Осенью во время ненастья ВСУ постараются отсидеться в обороне. Важно не дать им возможность закрепиться, как это произошло, когда они годами сидели вокруг Авдеевки под Донецком, рассказал Дандыкин.
ВС РФ необходимо бить в глубину, уничтожать артиллерию противника, оставшиеся самолёты-носители этих ракет и сами ракеты. Если уж ставить задачу переходить в наступление, то противник не должен косить войска кассетными боеприпасами. В очередном пакете военной помощи от США таких боеприпасов много, добавил эксперт.
"А то, что мы (ВС РФ. - Ред.) умеем наступать в ненастье, показывают события марта прошлого года на южном фланге. Но сейчас другая ситуация. Армия врага более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество вооружения", - подчеркнул Дандыкин.
Чтобы отвлечь внимание, ВСУ наносят удары по всем направлениям, в том числе по Курской и по Брянской области. Потому что украинскому командованию необходимо взять паузу, чтобы хоть чему-то обучить свою "инвалидную команду", фантазируя на тему зимнего наступления, заключил собеседник издания.
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