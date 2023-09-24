Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления - 24.09.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления
Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления - 24.09.2023 Украина.ру
Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления
Украинская армия более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество западного вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-09-24T04:30
2023-09-24T04:30
новости
вс рф
всу
украина
россия
наступление
зима
кассетные боеприпасы
вооружение
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Осенью во время ненастья ВСУ постараются отсидеться в обороне. Важно не дать им возможность закрепиться, как это произошло, когда они годами сидели вокруг Авдеевки под Донецком, рассказал Дандыкин.ВС РФ необходимо бить в глубину, уничтожать артиллерию противника, оставшиеся самолёты-носители этих ракет и сами ракеты. Если уж ставить задачу переходить в наступление, то противник не должен косить войска кассетными боеприпасами. В очередном пакете военной помощи от США таких боеприпасов много, добавил эксперт.Чтобы отвлечь внимание, ВСУ наносят удары по всем направлениям, в том числе по Курской и по Брянской области. Потому что украинскому командованию необходимо взять паузу, чтобы хоть чему-то обучить свою "инвалидную команду", фантазируя на тему зимнего наступления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230923/1049641609.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, всу, украина, россия, наступление, зима, кассетные боеприпасы, вооружение
Новости, ВС РФ, ВСУ, Украина, Россия, наступление, зима, кассетные боеприпасы, вооружение

Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления

04:30 24.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета самоходного миномета "Нона-СВК" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчета самоходного миномета Нона-СВК ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинская армия более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество западного вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Осенью во время ненастья ВСУ постараются отсидеться в обороне. Важно не дать им возможность закрепиться, как это произошло, когда они годами сидели вокруг Авдеевки под Донецком, рассказал Дандыкин.
ВС РФ необходимо бить в глубину, уничтожать артиллерию противника, оставшиеся самолёты-носители этих ракет и сами ракеты. Если уж ставить задачу переходить в наступление, то противник не должен косить войска кассетными боеприпасами. В очередном пакете военной помощи от США таких боеприпасов много, добавил эксперт.
"А то, что мы (ВС РФ. - Ред.) умеем наступать в ненастье, показывают события марта прошлого года на южном фланге. Но сейчас другая ситуация. Армия врага более многочисленная, и, несмотря на потери, приобрела боевой опыт и получила большое количество вооружения", - подчеркнул Дандыкин.
Чтобы отвлечь внимание, ВСУ наносят удары по всем направлениям, в том числе по Курской и по Брянской области. Потому что украинскому командованию необходимо взять паузу, чтобы хоть чему-то обучить свою "инвалидную команду", фантазируя на тему зимнего наступления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Вчера, 09:10
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под КупянскомКиевское командование планирует создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиВС РФВСУУкраинаРоссиянаступлениезимакассетные боеприпасывооружение
 
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Заголовок открываемого материала
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04:30Эксперт о том, когда выдохнется "инвалидная команда" ВСУ и какие перспективы у российского наступления
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