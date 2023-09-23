Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты - 23.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230923/1049643013.html
Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты
Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты - 23.09.2023 Украина.ру
Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты
В Севастополе, предположительно, сработала система ПВО, обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке, сообщил 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-09-23T09:28
2023-09-23T09:28
новости
россия
крым
севастополь
михаил развожаев
всу
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049632376_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7ecbd2ec3411440c4a880c3920ddd4ba.jpg
Все спецслужбы выехали на место, добавил губернатор.Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.Накануне, 22 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Системой ПВО было отражено пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
https://ukraina.ru/20230922/1049633524.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049632376_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_58ba337bcedf7eb66f7c09273f569b48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, севастополь, михаил развожаев, всу, пво
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, ВСУ, ПВО

Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты

09:28 23.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Севастополе, предположительно, сработала система ПВО, обломки ракеты упали в районе причала в Сухарной балке, сообщил 23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
„По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке“, - написал губернатор.
Все спецслужбы выехали на место, добавил губернатор.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.
Накануне, 22 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь. Системой ПВО было отражено пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
Василий Дандыкин интервью
Вчера, 16:46
Василий Дандыкин: ВСУ бьют по Севастополю со стороны Одессы, чтобы начать новое наступление зимойСевастополь — это город, ради которого затевался "контраступ" ВСУ, а недавний удар по штабу Черноморского флота — это плод коллективной работу заокеанских хозяев и их киевских подчиненных, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
 
НовостиРоссияКрымСевастопольМихаил РазвожаевВСУПВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:32Губернатор Севастополя сообщил о ракетной и воздушной опасности
10:26"Может исчезать на радарах": эксперт рассказал, как обманывает противника новое "изделие" ВПК
10:20Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября
10:20"Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР" - Трофимов
10:02Америка закрывает Колумба. В США до основания сносят основателей
09:32Устрашение к торгу. Украинские эксперты предупреждают, что зима для их страны будет катастрофической
09:28Губернатор: в Севастополе отработала система ПВО, упали обломки ракеты
09:10Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
09:05Дмитрий Рогозин о том, как новая разработка покончит с преимуществом ВСУ в контрбатарейной борьбе
09:00Юрий Кнутов объяснил, как "Изделие 52" будет выжигать гаубицы ВСУ и бить по военным аэродромам
08:55Военный эксперт раскрыл, по каким направлениям ударят ВСУ, когда их погонят в зимний "контрнаступ"
08:50Андрей Клинцевич: Россия перейдет в наступление внезапно, но ВСУ до распутицы могут нанести коварный удар
08:50Военный эксперт рассказал, какой "зеркальный" ответ придумали ВС РФ на атаки по Крыму и Белгороду
08:45"Дронов больше, чем птиц": Дмитрий Рогозин рассказал о "дедовском" способе борьбы с украинскими БПЛА
08:40Эксперт объяснил, когда ВС РФ покончат с группировкой ВСУ в Авдеевке и сколько продлится СВО
08:35"Враг не выдохся": военный эксперт раскрыл, где и когда начнётся третья волна "контрнаступа"
08:30Военный эксперт о том, когда ВС РФ разнесут понтонные переправы и возьмут в окружение ВСУ на Осколе
08:20Военный эксперт о том, как северокорейское оружие может изменить ситуацию в зоне СВО
08:00Белорусские партизаны против маршала Пилсудского
06:30Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску
Лента новостейМолния