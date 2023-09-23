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Белорусские партизаны против маршала Пилсудского

Белорусские партизаны против маршала Пилсудского - 23.09.2023 Украина.ру

Белорусские партизаны против маршала Пилсудского

В советской историографии события на Западной Украине и в Западной Белоруссии 17 сентября – 5 октября 1939 года назывались "Освободительным походом". Сейчас предпочитают определения более нейтральные, но факт остаётся фактом – при всех недостатках Советской власти присоединение этих территорий к СССР было для их населения освобождением

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:00

2023-09-23T08:00

история

история

белоруссия

17 сентября 1939 года

партизаны

польша

диверсанты

коммунисты

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Негативное восприятие польской власти на территориях западной Украины и Белоруссии объяснялось не только тем, что территории были оккупированы Польшей (в конце концов, до 1917-20 годов ни Украина, ни Белоруссия государственности не имели), а в том, что Польша вела на них колониальную политику, которая встречала реальное сопротивление.Польский орёл на БеларусиВ 1920-1930-х годах, на фоне стремительно развивающейся БССР, "восточные крессы" Польши выглядели депрессивной окраиной. Так, в Западной Белоруссии за все время польского владычества не было построено ни одного крупного промышленного предприятия. А положение многих уже существующих отраслей экономики, ранее сбывавших продукцию на огромный российский рынок, после отделения Польши даже ухудшилось. В итоге в то время как в БССР проходила индустриализация и урбанизация, в Западной Белоруссии – аграризация. В 1921 году здесь жило в деревне 80%, а в 1931 – уже 85% населения.При этом польское государство облагало селян непомерными налогами, за неуплату которых у должников распродавали имущество, включая одежду и домашнюю утварь. Большинство крестьян и крестьянок на Полесье носили домотканые рубахи и юбки-"андараки", обувались в лапти. Селяне были просто не в состоянии приобрести фабричную одежду и кожаную обувь, либо одевали её только по праздникам.Крестьянам остро не хватало земли, являвшейся главным источником их существования. В 1921 году 55,2% земли в Западной Белоруссии принадлежало "панам"-помещикам, крестьянам досталось только 44,7% земельных угодий. При этом треть всей земли – была собственностью всего 360 семейств крупнейших магнатов. Хозяевами "крессов" были снова Радзивилы, князья Друцко-Любецкие и другие, словно речь шла о Средневековье.Особым гонениям подвергался белорусский язык, белорусские школы закрывались. Даже за подачу заявления об открытии белорусской школы родителей могли возникнуть серьезные неприятности. Так, в 1921 году за приговор об открытии белорусской школы в д. Малая Берестовица Гродненской губернии половина жителей была избита, а 16 – арестовано. И к 1939 году все белорусские школы были закрыты.Записывающимся при переписи населения белорусами грозили арестом или высылкой в Советскую Россию. Белорусов дискриминировали везде, в том числе – и на работе. Так, в июне 1923 года на железной дороге на участке Волковыска было уволено 250 православных белорусов, как "не сдавших экзамен". Для участников белорусского национально-освободительного движения, как и для коммунистов и просоветских активистов, в дополнение ко всем репрессиям, существовал еще и "волчий билет", в результате чего им было невозможно устроиться на работу.Польские власти преследовали и православную церковь. 12 апреля 1921 года, село Верейки Волковысского уезда начальник полиции и ксёндз с толпой ворвались в православную церковь и разгромили её. К июню 1936 года уже 1300 православных храмов были превращены в костелы.Только в 1923 году в западно-белорусских тюрьмах сидело 1300 политзаключенных. Многие из узников подвергались избиениям и жестоким пыткам. В обращении депутатов Сейма от БКРГ от 2 марта 1926 года говорится об избиениях шомполами, и резиновыми палками – по пяткам, заливании воды в нос, удушениях, о том, что арестованным загоняли под ногти иглы и вырывали волосы на голове. Потерявших сознание приводили в чувство – прижиганием каленым железом или папиросами. Солтыса (старосту) деревни Какольчыцы Слонимского повета Александра Добрияна забрали в "постарунок" за то, что осмелился просить отложить аукцион по распродаже имущества своих односельчан-должников. При избиении Добрияну, что бы не кричал – залепили рот глиной.Выборы в "демократический" польский Сейм оборачивались для национальных меньшинств террором и насилием. Полиция и солдаты били и тех, кто агитировал за белорусских и украинских кандидатов, и тех – кто не участвовал в выборах. Так, в декабре 1922 года в украинское село Крупец Дубненского уезда прибыло 300 солдат с пулемётами, которые устроили массовое избиение жителей. На село была наложена контрибуция в размере 300 тысяч марок, что бы "правильно голосовали".Партизаны против бандитовПовстанческая деятельность велась на Западной Белоруссии ещё с начала немецко-гетманской, а затем – польской оккупации. И первоначально крестьяне зачастую брались за оружие стихийно, в целях защиты от грабежа интервентов. В начале 1919 года повстанцы во главе с левым эсером Островскимсамостоятельно очистили часть Пинщины от немцев.И в дальнейшем большим влиянием на крестьян пользовалась Белорусская партия социалистов-революционеров (БПСР), которую в деревне, в отличие от большевиков считали "своей". В 1920 году партизанские отряды белорусских эсеров установили связи с командованием Красной Армии и получали от него помощь. Но вскоре дороги большевиков и белорусских эсеров разошлись, БПСР подверглась гонениям. Однако в оккупированной Западной Беларуси левые белорусские эсеры продолжали вооруженную борьбу с польскими оккупантами. Эсеровскими партизанскими отрядами в Западной Беларуси руководил Объединённый штаб, в который входили В. Разумович, Г. Шиманюки другие. В 1922 году западно-белорусские партизаны левого толка совершили 878 боевых акций.Одновременно Западная Белоруссия стала базой для националистических формирований Булак-Балаховича и других атаманов, совершавших рейды на советскую территорию. Всего от действий балаховских банд в Белоруссии пострадало 40 тысяч жителей. Всё это предавалось огласке не только советскими органами и печатью, но и международными организациями. Только сам "батька Балахович", по заявлениям его нынешних "адвокатов", якобы ничего о злодеяниях своих подчиненных не знал.Все эти террористические вылазки осуществлялись под покровительством польских и западных спецслужб.Партизаны Западной Белоруссии вели борьбу не только с польскими властями, но и с группировками белорусских националистов. Так, отряд Смирнова (Вирика) охотился за балаховцами, а также за членами организации Савинкова, уничтожал провокаторов польской полиции. В 1922 году бойцы отряда Смирнова совершили покушение на князя Радзивила, спонсора Балаховича.Сам Станислав Балахович получил от польского правительства должность директора лесозаготовительной фирмы "Центрум Траст". И занялся вырубкой Беловежской пущи.В ночь на 13 июня 1923 года в Беловежской пуще красные партизаны стреляли в младшего брата и соучастника преступлений "генерал-майора" Юзефа Балаховича. Балахович-младший остался жив, а участники покушения Бойко и Левчук были приговорены польским судом к пожизненному заключению."Активные" разведчикиВ начале 1922 году от партии белорусских эсеров в Западной Белоруссии откололось ее левое крыло, принявшее название "Белорусская революционная организация" (БРО). Среди них как раз было 300-400 эсеровских боевиков во главе с Павлом Корчиком (Логвиновичем), присоединившимся к красным партизанам. Тыловой базой БРО, как и БПСР, была Литва, у которой поляки отняли Виленский край.30 декабря 1923 года БРО вошла в Коммунистическую партию Западной Белоруссии (КПЗБ), придав ей этим характер массовой белорусской организации. Разведывательное управление Штаба РККА принимает решение использовать партизан в своих оперативных целях ("активная разведка"). Ее конечной целью было народное восстание в Западной Белоруссии.Одним из наиболее успешно действовавших партизанских командиров был Кирилл Орловский, он же – "Муха-Михальский". Участник Первой мировой и Гражданской войны, Орловский еще в 1918 году создал партизанский отряд, действовавший против немцев в Бобруйском уезде. Партизанские навыки пригодились затем и в борьбе с польскими оккупантами. В Западной Белоруссии Кирилл Орловский работал с 1921 года по заданию Разведупра РККА. Его деятельность была настолько законспирированной, что о ней не знали даже в ОГПУ.Еще одним легендарным партизанским лидером был Станислав Ваупшасов, также кадровый командир Красной Армии. Иным был путь в отряд у Василия Коржа, уроженца Мозырского уезда. Оказавшись на занятой "белыми" поляками территории, он в декабре 1921 года был мобилизован в польскую армию. После драки с капралом Коржу пришлось бежать из армии.Только отряды Орловского и Ваупшасова провели десятки боевых операций против полиции, армии, государственных служащих оккупационного режима и польских помещиков. Май 1922 года – уничтожен полицейский участок у Беловежской пущи. Июнь – сожжено имение "Доброе дерево" Грудницкого повета. Вообще летом 1922 года повстанцы активизируют свою деятельность – с июня по август они сжигают дворец князя Друцко-Любецкого и еще несколько помещичьих имений, взрывают два паровоза на узкоколейке, принадлежавшей французской компании, подрывают железнодорожный мост. В одном из боёв партизаны уничтожают 10 польских улан. В октябре 1922 года народные мстители сожгли имение "Струга" в Столинском повете.Май 1923 года – отряд из 30 партизан налетает на Чуевичи Лунинецкого повета, уничтожает полицейский постарунок и гминное правление. В августе – разгромлен полицейский участок в Телеханах Коссовского повета. В том же месяце партизаны Орловского совершают нападение на поезд на перегоне Буда-Барановичи, на следующий день прибывший польский бронепоезд открывает беспорядочный артиллерийский огонь по окрестным лесам.13 октября 1923 года в Варшаве был взорван склад боеприпасов.6 февраля 1924 года отряд в полсотни партизан с двумя пулемётами захватил имение "Огаревичи" Круговичской гмины, а 18 мая – разгромили полицейский участок в местечке Кривичи Велейского повета.4 августа 1924 года отрад Станислава Ваупшасова освободил из тюрьмы в Столбцах руководителя военной организации Компартии Польши Станислава Скульского (Мертенса) и лидера КПЗБ Павла Корчика.Одним из самых резонансных стало и нападение на поезд 24 сентября 1924 года. 17 партизан из отрядов Орловского и Ваупшасова остановили состав на линии Брест — Лунинец. Вагоны были полны польских военных, но всех их удалось без боя разоружить. А главной добычей стал полесский воевода Довнарович. Его выпороли кнутом и отпустили. Довнарович подал в отставку.По возможности партизаны предпочитали обходиться без расстрелов – так, захватив в мае 1923 года под Радошковичами начальника местного полицейского отряда поручика Кухарского с женой, они отпустили его под честное слово. Поручик слово сдержал – уволился со службы и покинул Западную Беларусь.Всего с апрель по ноябрь 1924 года партизаны провели 80 крупных боевых операций. Но и партизаны несли потери. В 1923 году в Польше к смертной казни было приговорено 109 человек, большинство из них – патриоты-белорусы.По данным "двуйки", 2-го отдела польского Генштаба, в повстанческом движении в Западной Белоруссии участвовало до 5-6 тысяч боевиков.Что касается Муха-Михальского, то для белорусских крестьян от стал воплощением традиционного образа "благородного разбойника", "Полесского Робин Гуда". При чем этот народный заступник был коллективным персонажем. Фамилия Муха-Михальского была псевдонимом не только Кирилла Орловского, но и ряда других партизанских командиров, отсюда и легендарная вездесущесть "Мухи".***В 1925 году вооруженная борьба в Западной Беларуси была прекращена. Но бывшие партизаны и подпольщики активно помогали Красной Армии при освобождении её в сентябре 1939 года. Василий Корж стал фактически первым партизаном СССР, уже 28 июня 1941 года совершив удачное нападение на колонну немецких танков на трассе Пинск-Логишин. Станислав Ваупшасов в годы Великой Отечественной войны возглавил партизанский отряд "Местные", уничтоживший тысячи нацистов. Кирилл Орловский командовал партизанским отрядом "Соколы", во время атаки на конвой генерального комиссара Беларуси Вильгельма Кубе был тяжело ранен, практически лишился обеих рук. Несмотря на тяжелую инвалидность, героический партизанский командир на руинах родной деревни воссоздал колхоз "Рассвет", который стал одним из лучших в Советском Союзе.

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история, белоруссия, 17 сентября 1939 года, партизаны, польша, диверсанты, коммунисты