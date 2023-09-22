Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно - 22.09.2023 Украина.ру
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Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно - 22.09.2023 Украина.ру
Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
Экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль), политолог Яков Кедми в эфире Украина.ру подробно рассказал, как выдыхается наступление Украины, на какие операции у России есть силы, а также объяснил, какие решения Кремля могут замедлить процесс разгрома ВСУ
2023-09-22T13:41
2023-09-22T13:41
новости
видео
яков кедми
россия
наступление
проблема
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00:25 – О быстрой победе и о просчётах;09:30 – Где Россия может начать наступление?15:40 – Что нам может противопоставить Запад?21:15 – О возможностях российского ВПК.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, яков кедми, россия, наступление, проблема
Новости, Видео, Яков Кедми, Россия, наступление, проблема

Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно

13:41 22.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль), политолог Яков Кедми в эфире Украина.ру подробно рассказал, как выдыхается наступление Украины, на какие операции у России есть силы, а также объяснил, какие решения Кремля могут замедлить процесс разгрома ВСУ
00:25 – О быстрой победе и о просчётах;
09:30 – Где Россия может начать наступление?
15:40 – Что нам может противопоставить Запад?
21:15 – О возможностях российского ВПК.
Зеленский
11:34
Сквозь грязь и мороз: Зеленский заявил, что Киев выучил уроки 2022, поэтому контрнаступ не остановитсяУкраина продолжит наступление осенью и зимой даже в условиях плохой погоды, чтобы не дать России времени на восстановление сил. Такое заявление в беседе с американскими журналистами сделал Владимир Зеленский. Его слова 22 сентября процитировало издание Bloomberg
 
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13:41Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
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