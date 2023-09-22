https://ukraina.ru/20230922/1049626510.html
Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно - 22.09.2023 Украина.ру
Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
Экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль), политолог Яков Кедми в эфире Украина.ру подробно рассказал, как выдыхается наступление Украины, на какие операции у России есть силы, а также объяснил, какие решения Кремля могут замедлить процесс разгрома ВСУ
2023-09-22T13:41
2023-09-22T13:41
2023-09-22T13:41
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яков кедми
россия
наступление
проблема
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00:25 – О быстрой победе и о просчётах;09:30 – Где Россия может начать наступление?15:40 – Что нам может противопоставить Запад?21:15 – О возможностях российского ВПК.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, яков кедми, россия, наступление, проблема
Новости, Видео, Яков Кедми, Россия, наступление, проблема
Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
Экс-руководитель спецслужбы "Натив" (Израиль), политолог Яков Кедми в эфире Украина.ру подробно рассказал, как выдыхается наступление Украины, на какие операции у России есть силы, а также объяснил, какие решения Кремля могут замедлить процесс разгрома ВСУ