"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены - 22.09.2023 Украина.ру
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"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены
"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены - 22.09.2023 Украина.ру
"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены
На запорожском фронте ВСУ за четыре месяца "контрнаступа" смогли продвинуться только на 10-15 км и взять маленькое село Работино, которого уже и нет, по большому счету - разнесено артиллерией
2023-09-22T03:48
2023-09-22T04:21
эксклюзив
артёмовск (бахмут)
запорожское направление
сво
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До Токмака еще 24 км, но чтобы до него дойти надо преодолеть "линию Суровикина". Работино в серой зоне, Новопрокопьевка не взята, ВСУ удалось закрепиться только на севере Вербового/Вербного. И это всё."Если укропам понадобилось четыре месяца, чтобы пройти предполье и выйти к Работино, то сколько ж им в таком случае понадобится времени, чтобы преодолеть "линию Суровикина", хотя бы первый рубеж?, - задается справедливым вопросом донецкий волонтер Елена Бобкова, которая каждую неделю ездит с гуманитаркой то на запорожский фронт, то в сторону Бахмута/Артемовска.Знаете, что он из себя представляет? Сначала минное поле, потом три ряда "зубьев дракона", которые связаны между собой стальной цепью. Если украинский танк попытается все это дело переехать, то будет тащить все эти "зубья" за собой. Остановится, после чего его сожжет российская арта или "Ланцеты".Потом идут противотанковые рвы в 3-4 м шириной и три метра глубиной. При этом позади рва возведена достаточно большая насыпь. Как только украинский танк начнет преодолевать ров, то сразу в него и провалиться. Выбраться ему оттуда не реально. И опять же его сожжет российская арта или "Ланцеты".Потом снова минное поле. Позади него траншеи, в которых оборудованы огневые точки и блиндажи. Причем все это оборудовано по последнему слову инженерного искусства: железобетонные плиты от 20 до 50 см в несколько накатов. Все это сооружение засыпано землей. Это вам не блиндажи ополченцев в 2014-2015 годах из бревен, шин и рессор.За траншеями 120-мм минометы для ближнего боя, арта и танки. И это только первый рубеж. А их там, как минимум три. И это то, о чем мы знаем. А то, о чем мы еще не знаем, об этом страшно и подумать".Вторая горячая точка – Бахмут/Артемовск. Битва идёт за фланги: населенные пункты Андреевка и Клещеевка полностью уничтожены. В Андреевке воюет "Азов", в Клещеевке – украинские десантники и мотострелки. За Андреевкой, за железнодорожной насыпью закрепились подразделения российской армии, которые ВСУ поливают кассетными снарядами."Взятие Артемовска вообще не имеет, по большому счету, никакого стратегического значения. Вроде как с него открывается дорога на Дебальцево, которое соединяет ДНР и ЛНР, но не сил, ни средств, чтобы перерезать Донбасс пополам, у укропов нет. Поэтому взятие Артемовска имеет только пропагандистское значение. Мол, "фортецю Бахмут" обратно отвоевали.В этих местах события развиваются динамично: то укропы что-то возьмут, а мы отойдем, то мы что-то возьмем, а укропы отойдут. Под Клещеевкой господствующие высоты за нами. Ночью укропы, пользуясь тем, что у нас там пробуксовка с аэроразведкой, выстраивают укрепления – мешки с землей, песком и битым кирпичом. А днем их разбивает наша арта. В общем, тут горячо", - рассказала Бобкова.
https://ukraina.ru/20230921/1049574119.html
https://ukraina.ru/20230914/1049341251.html
запорожское направление
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, артёмовск (бахмут), запорожское направление, сво
Эксклюзив, Артёмовск (Бахмут), Запорожское направление, СВО

"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены

03:48 22.09.2023 (обновлено: 04:21 22.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ военная техника танки оружие Украина флаг
ВСУ военная техника танки оружие Украина флаг - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На запорожском фронте ВСУ за четыре месяца "контрнаступа" смогли продвинуться только на 10-15 км и взять маленькое село Работино, которого уже и нет, по большому счету - разнесено артиллерией
До Токмака еще 24 км, но чтобы до него дойти надо преодолеть "линию Суровикина". Работино в серой зоне, Новопрокопьевка не взята, ВСУ удалось закрепиться только на севере Вербового/Вербного. И это всё.
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 04:19
Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птицРуководитель "Царских волков" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, что он и его научно-технический центр делает для того, чтобы улучшить контрбатарейную борьбу на фронте, и прокомментировал возможное назначение сенатором от Запорожской области.
"Если укропам понадобилось четыре месяца, чтобы пройти предполье и выйти к Работино, то сколько ж им в таком случае понадобится времени, чтобы преодолеть "линию Суровикина", хотя бы первый рубеж?, - задается справедливым вопросом донецкий волонтер Елена Бобкова, которая каждую неделю ездит с гуманитаркой то на запорожский фронт, то в сторону Бахмута/Артемовска.
Знаете, что он из себя представляет? Сначала минное поле, потом три ряда "зубьев дракона", которые связаны между собой стальной цепью. Если украинский танк попытается все это дело переехать, то будет тащить все эти "зубья" за собой. Остановится, после чего его сожжет российская арта или "Ланцеты".
Потом идут противотанковые рвы в 3-4 м шириной и три метра глубиной. При этом позади рва возведена достаточно большая насыпь. Как только украинский танк начнет преодолевать ров, то сразу в него и провалиться. Выбраться ему оттуда не реально. И опять же его сожжет российская арта или "Ланцеты".
Потом снова минное поле. Позади него траншеи, в которых оборудованы огневые точки и блиндажи. Причем все это оборудовано по последнему слову инженерного искусства: железобетонные плиты от 20 до 50 см в несколько накатов. Все это сооружение засыпано землей. Это вам не блиндажи ополченцев в 2014-2015 годах из бревен, шин и рессор.
За траншеями 120-мм минометы для ближнего боя, арта и танки. И это только первый рубеж. А их там, как минимум три. И это то, о чем мы знаем. А то, о чем мы еще не знаем, об этом страшно и подумать".
Артем Жога интервью
14 сентября, 12:54
Артём Жога о погибшем сыне, Александре Захарченко и МоторолеАрсен "Моторола", как большой огромный магнит, притягивал к себе людей, и, глядя на него, хотелось выпрямить спину, стать выше и лучше, научиться тому, чего ты не знал, утверждает нынешний командир знаменитой "Спарты" Артем Жога
Вторая горячая точка – Бахмут/Артемовск. Битва идёт за фланги: населенные пункты Андреевка и Клещеевка полностью уничтожены. В Андреевке воюет "Азов", в Клещеевке – украинские десантники и мотострелки. За Андреевкой, за железнодорожной насыпью закрепились подразделения российской армии, которые ВСУ поливают кассетными снарядами.
"Взятие Артемовска вообще не имеет, по большому счету, никакого стратегического значения. Вроде как с него открывается дорога на Дебальцево, которое соединяет ДНР и ЛНР, но не сил, ни средств, чтобы перерезать Донбасс пополам, у укропов нет. Поэтому взятие Артемовска имеет только пропагандистское значение. Мол, "фортецю Бахмут" обратно отвоевали.
В этих местах события развиваются динамично: то укропы что-то возьмут, а мы отойдем, то мы что-то возьмем, а укропы отойдут. Под Клещеевкой господствующие высоты за нами. Ночью укропы, пользуясь тем, что у нас там пробуксовка с аэроразведкой, выстраивают укрепления – мешки с землей, песком и битым кирпичом. А днем их разбивает наша арта. В общем, тут горячо", - рассказала Бобкова.
 
ЭксклюзивАртёмовск (Бахмут)Запорожское направлениеСВО
 
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