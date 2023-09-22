Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Украине не удастся достичь паритета с российскими ВКС. Тотальное превосходство Росси в воздухе делает эту задачу невыполнимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Предоставить порядка полторы тысячи бортов и устроить битву за воздух над Украиной не сможет ни одна западная страна. У Украине нет столько пилотов, а платить за услуги наёмников очень накладно, рассказал Леонков.
"Скорее всего, это будут люди, которые за деньги будут выступать под чужим флагом, под флагом ВВС Украины. Наверняка, это будут пилоты в отставке. Действовать они будут исключительно вне зоны нашей ПВО", - подчеркнул эксперт.
Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их практически уничтожили. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые истребители, подчеркнул эксперт.
Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют заменить ими уничтоженные Су-24. Также Украина может использовать самолеты Eurofighter, которые составляют основу ВВС таких стран, как Великобритания и Германия, заключил собеседник издания.
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