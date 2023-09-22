Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной - 22.09.2023 Украина.ру
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Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной
Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной - 22.09.2023 Украина.ру
Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной
Украине не удастся достичь паритета с российскими ВКС. Тотальное превосходство Росси в воздухе делает эту задачу невыполнимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T04:30
2023-09-22T04:30
новости
истребители
вкс
су-24
f-16
поставки
пилоты
украина
россия
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Предоставить порядка полторы тысячи бортов и устроить битву за воздух над Украиной не сможет ни одна западная страна. У Украине нет столько пилотов, а платить за услуги наёмников очень накладно, рассказал Леонков.Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их практически уничтожили. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые истребители, подчеркнул эксперт.Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют заменить ими уничтоженные Су-24. Также Украина может использовать самолеты Eurofighter, которые составляют основу ВВС таких стран, как Великобритания и Германия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230902/1049087376.html
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, истребители, вкс, су-24, f-16, поставки, пилоты, украина, россия
Новости, истребители, ВКС, Су-24, F-16, поставки, пилоты, Украина, Россия

Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной

04:30 22.09.2023
 
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Андрей Катаев
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Украине не удастся достичь паритета с российскими ВКС. Тотальное превосходство Росси в воздухе делает эту задачу невыполнимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Предоставить порядка полторы тысячи бортов и устроить битву за воздух над Украиной не сможет ни одна западная страна. У Украине нет столько пилотов, а платить за услуги наёмников очень накладно, рассказал Леонков.
"Скорее всего, это будут люди, которые за деньги будут выступать под чужим флагом, под флагом ВВС Украины. Наверняка, это будут пилоты в отставке. Действовать они будут исключительно вне зоны нашей ПВО", - подчеркнул эксперт.
Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их практически уничтожили. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые истребители, подчеркнул эксперт.
Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют заменить ими уничтоженные Су-24. Также Украина может использовать самолеты Eurofighter, которые составляют основу ВВС таких стран, как Великобритания и Германия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Зеленский F-16
2 сентября, 08:49
Проси больше, дадут меньше. Как Зеленский выбивает F-16 у Брюссельского райкома и Вашингтонского обкома В Киеве начали даже путаться в цифрах. В последние дни августа из армейской среды запросили себе от западных так называемых партнеров истребители F-16 в количестве 60 штук. Но президент вмешался и запросил сразу 160. Так сколько все-таки? И, главное, а спасут ли Украину от окончательного разгрома?
 
НовостиистребителиВКССу-24F-16поставкипилотыУкраинаРоссия
 
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