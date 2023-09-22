https://ukraina.ru/20230922/1049593188.html

Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной

Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной - 22.09.2023 Украина.ру

Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной

Украине не удастся достичь паритета с российскими ВКС. Тотальное превосходство Росси в воздухе делает эту задачу невыполнимой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T04:30

2023-09-22T04:30

2023-09-22T04:30

новости

истребители

вкс

су-24

f-16

поставки

пилоты

украина

россия

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Предоставить порядка полторы тысячи бортов и устроить битву за воздух над Украиной не сможет ни одна западная страна. У Украине нет столько пилотов, а платить за услуги наёмников очень накладно, рассказал Леонков.Изначально под ракеты Scalp на Украине были оборудованы Су-24, но ВС РФ их практически уничтожили. Поэтому для массового удара такими ракетами Киеву требуются новые истребители, подчеркнул эксперт.Обсуждение передачи Киеву истребителей Gripen и Mirage свидетельствует о том, что украинские ВВС планируют заменить ими уничтоженные Су-24. Также Украина может использовать самолеты Eurofighter, которые составляют основу ВВС таких стран, как Великобритания и Германия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230902/1049087376.html

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новости, истребители, вкс, су-24, f-16, поставки, пилоты, украина, россия