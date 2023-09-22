https://ukraina.ru/20230922/1049587174.html

Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ

Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру

Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ

Уничтожение МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом стало боевым дебютом новой версии ударного дрона "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T04:00

2023-09-22T04:00

2023-09-22T04:21

новости

"ланцет"

боеприпасы

бпла

аэродромы

всу

пво

операторы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049582687_0:13:800:463_1920x0_80_0_0_aca742198d02c30f6004992f0de54797.png.webp

Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. Видео атаки было опубликовано в сети.Создатели новой версии ударного дрона сделали все возможное, чтобы увеличить продолжительность его полета. После этого была чёткая работа разведки ВС РФ, которая определила местоположение МиГ-29 на аэродроме Долгинцево и передали данные наводчикам "Ланцета", рассказал Леонков.То, что российский "Ланцет" долетел до аэродрома Долгинцево, который однозначно должен быть защищен средствами ЗРК, лишний раз доказывает бессилие украинского ПВО, отметил Леонков.То есть отсутствие работы украинского ПВО на аэродроме объясняется не беспечностью украинских зенитчиков, а характеристиками самого беспилотника и возможностями оператора этого барражирующего боеприпаса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, "ланцет", боеприпасы, бпла, аэродромы, всу, пво, операторы, украина