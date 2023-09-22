Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
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Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ
Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ
Уничтожение МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом стало боевым дебютом новой версии ударного дрона "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T04:00
2023-09-22T04:21
новости
"ланцет"
боеприпасы
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Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. Видео атаки было опубликовано в сети.Создатели новой версии ударного дрона сделали все возможное, чтобы увеличить продолжительность его полета. После этого была чёткая работа разведки ВС РФ, которая определила местоположение МиГ-29 на аэродроме Долгинцево и передали данные наводчикам "Ланцета", рассказал Леонков.То, что российский "Ланцет" долетел до аэродрома Долгинцево, который однозначно должен быть защищен средствами ЗРК, лишний раз доказывает бессилие украинского ПВО, отметил Леонков.То есть отсутствие работы украинского ПВО на аэродроме объясняется не беспечностью украинских зенитчиков, а характеристиками самого беспилотника и возможностями оператора этого барражирующего боеприпаса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, "ланцет", боеприпасы, бпла, аэродромы, всу, пво, операторы, украина
Новости, "Ланцет", боеприпасы, БПЛА, аэродромы, ВСУ, ПВО, операторы, Украина

Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ

04:00 22.09.2023 (обновлено: 04:21 22.09.2023)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Уничтожение МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом стало боевым дебютом новой версии ударного дрона "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. Видео атаки было опубликовано в сети.
Создатели новой версии ударного дрона сделали все возможное, чтобы увеличить продолжительность его полета. После этого была чёткая работа разведки ВС РФ, которая определила местоположение МиГ-29 на аэродроме Долгинцево и передали данные наводчикам "Ланцета", рассказал Леонков.
"Отличительное свойство "Ланцета" заключается в том, что украинская ПВО не может с ним бороться, было очень много кадров, на которых "Ланцеты" поражают радары и пусковые установки "Бук" и "Оса" ПВО", - подчеркнул эксперт.
То, что российский "Ланцет" долетел до аэродрома Долгинцево, который однозначно должен быть защищен средствами ЗРК, лишний раз доказывает бессилие украинского ПВО, отметил Леонков.
То есть отсутствие работы украинского ПВО на аэродроме объясняется не беспечностью украинских зенитчиков, а характеристиками самого беспилотника и возможностями оператора этого барражирующего боеприпаса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новости"Ланцет"боеприпасыБПЛАаэродромыВСУПВОоператорыУкраина
 
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