Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев - 21.09.2023 Украина.ру
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Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев
Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев - 21.09.2023 Украина.ру
Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев
Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами. Таким мнением поделился с журналистами 21 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2023-09-21T13:53
2023-09-21T13:53
патрушев
сво
диалог
россия
новости
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Он указал, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом РФ цели СВО будут достигнуты.Патрушев также обрисовал текущую ситуацию."В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев.Он добавил, что эти действия сопровождаются "массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств". Они проводят кампанию по дискредитации российского руководства, вовлекают в протестную деятельность молодежь.
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патрушев, сво, диалог, россия, новости
Патрушев, СВО, диалог, Россия, Новости

Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев

13:53 21.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами. Таким мнением поделился с журналистами 21 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Он указал, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом РФ цели СВО будут достигнуты.
"Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога", - указал секретарь Совбеза.
Патрушев также обрисовал текущую ситуацию.
"В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев.
Он добавил, что эти действия сопровождаются "массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств". Они проводят кампанию по дискредитации российского руководства, вовлекают в протестную деятельность молодежь.
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