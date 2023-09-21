https://ukraina.ru/20230921/1049594529.html

Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев

Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев - 21.09.2023 Украина.ру

Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев

Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами. Таким мнением поделился с журналистами 21 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

2023-09-21T13:53

2023-09-21T13:53

2023-09-21T13:53

патрушев

сво

диалог

россия

новости

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Он указал, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом РФ цели СВО будут достигнуты.Патрушев также обрисовал текущую ситуацию."В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев.Он добавил, что эти действия сопровождаются "массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств". Они проводят кампанию по дискредитации российского руководства, вовлекают в протестную деятельность молодежь.

https://ukraina.ru/20230920/1049542020.html

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патрушев, сво, диалог, россия, новости