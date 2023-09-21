https://ukraina.ru/20230921/1049594529.html
Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев
Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев - 21.09.2023 Украина.ру
Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев
Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами. Таким мнением поделился с журналистами 21 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
2023-09-21T13:53
2023-09-21T13:53
2023-09-21T13:53
патрушев
сво
диалог
россия
новости
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Он указал, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом РФ цели СВО будут достигнуты.Патрушев также обрисовал текущую ситуацию."В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев.Он добавил, что эти действия сопровождаются "массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств". Они проводят кампанию по дискредитации российского руководства, вовлекают в протестную деятельность молодежь.
https://ukraina.ru/20230920/1049542020.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
патрушев, сво, диалог, россия, новости
Патрушев, СВО, диалог, Россия, Новости
Победа России в спецоперации поможет наладить диалог между странами — Патрушев
Несомненная победа России в специальной военной операции поспособствует выстраиванию равноправного, уважительного диалога между странами. Таким мнением поделился с журналистами 21 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Он указал, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом РФ цели СВО будут достигнуты.
"Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога", - указал секретарь Совбеза.
Патрушев также обрисовал текущую ситуацию.
"В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире", - отметил Патрушев.
Он добавил, что эти действия сопровождаются "массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств". Они проводят кампанию по дискредитации российского руководства, вовлекают в протестную деятельность молодежь.