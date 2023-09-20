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В Черном море подорвался сухогуз с цементом для Украины - СМИ
В Черном море подорвался сухогуз с цементом для Украины - СМИ - 20.09.2023 Украина.ру
В Черном море подорвался сухогуз с цементом для Украины - СМИ
У побережья Румынии подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. Пострадали моряки, сообщает 20 сентября Euronews-Romania
2023-09-20T16:24
2023-09-20T16:24
2023-09-20T16:24
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На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, уточняет издание.По информации некоторых телеграм-каналов, Seama под флагом африканской страны Того перевозило цемент из Турции в украинский порт Измаил и подорвалось на украинской мине.Достоверно неизвестно, произоршел взрыв из-за морской мины или технической неисправности судна, сообщает издание Adevarul.ro. В Румынии начали расследование инцидента. Среди основных версий – дрейф сорвавшейся с якоря мины, установленной на входе в украинские порты для отражения атак российского Черноморского флота и высадки десанта.Российская сторона не раз предупреждала о минной опасности в Черном море. Украинские источники о происшествии не сообщали.
https://ukraina.ru/20220804/1037284057.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, румыния, черное море, мины, военно-морские силы украины, вмс украины, черноморский флот, сво, ес
Новости, Украина, Румыния, Черное море, мины, Военно-морские силы Украины, ВМС Украины, Черноморский флот, СВО, ЕС
В Черном море подорвался сухогуз с цементом для Украины - СМИ
У побережья Румынии подорвался сухогруз Seama, перевозивший цемент в украинский Измаил, предположительно на украинской мине. Пострадали моряки, сообщает 20 сентября Euronews-Romania
На борту находились 12 человек. Двое из них пострадали и доставлены на берег, где ими занялись врачи, уточняет издание.
По информации некоторых телеграм-каналов, Seama под флагом африканской страны Того перевозило цемент из Турции в украинский порт Измаил и подорвалось на украинской мине.
Достоверно неизвестно, произоршел взрыв из-за морской мины или технической неисправности судна, сообщает издание Adevarul.ro.
В Румынии начали расследование инцидента. Среди основных версий – дрейф сорвавшейся с якоря мины, установленной на входе в украинские порты для отражения атак российского Черноморского флота и высадки десанта.
Российская сторона не раз предупреждала о минной опасности в Черном море.
Украинские источники о происшествии не сообщали.