https://ukraina.ru/20230920/1049556638.html

Украина и Карабах: почему раскололась украинская блогосфера

Украина и Карабах: почему раскололась украинская блогосфера - 20.09.2023 Украина.ру

Украина и Карабах: почему раскололась украинская блогосфера

В социальных сетях потешаются над украинцами, которые никак не могут выбрать для себя сторону, за которую надо болеть в нынешнем конфликте вокруг Карабаха. Получается, что примерно равное число выступает за Армению и за Азербайджан. На самом деле ничего смешного тут нет. С точки зрения украиноцентризма вопрос сложный и неоднозначный

2023-09-20T12:39

2023-09-20T12:39

2023-09-20T12:39

армения

азербайджан

карабах

украина

никол пашинян

мнения

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Украинцы в этом конфликте ставят себя на одну из сторон и, естественным образом, находят себя и там, и там, а это сложно для понимания.Во время Второй карабахской войны в 2020 году официальная Украина однозначно заняла сторону Азербайджана и логика в позиции Банковой (Офис президента) и Михайловской (МИД Украины) площадей была совершенно определённой.Карабах, не говоря уже о районах Азербайджана, захваченных Арменией в ходе первой Карабахской войны, является международно-признанной территорией Азербайджана в границах 1988 года.Соответственно, Украина, являющаяся "жертвой российской агрессии", утратившая Крым, территории Донбасса, а сейчас ещё и Таврии, не может не поддержать Азербайджан, восстанавливающий свою целостность в административных границах Азербайджанской ССР (в таких случаях украинский режим о "декоммунизации" быстро забывает, что, впрочем, тоже объяснимо – административные границы внутри СССР зафиксированы как межгосударственные при распаде СССР в 1991 году).Есть, правда, отличие – Крым, Донбасс и Таврия являются сейчас частью России, пусть и не признанной международным сообществом. Карабах же не является частью Армении или хотя бы отдельным государством не только с точки зрения Азербайджана или России, но даже и с точки зрения самой Армении. Более того, сейчас Армения официально признала суверенитет Азербайджана над Карабахом, но "Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе" (это новость не столько юридическая – мы впервые слышим о "мандате на этнические чистки", сколько медицинская – что надо было принять, чтобы такое ляпнуть?).За прошедшие с момента начала карабахского конфликта три с половиной десятилетия Армения так ничего и не сделала для юридической легитимации армянского Карабаха. Потому, в частности, Вторая Карабахская война не стала армяно-азербайджанской в полном смысле этого слова, да и сейчас Азербайджан ведёт не войну, а контртеррористическую операцию (КТО).Т.е., Карабах – это такая ДНР и ЛНР в одном лице, которые были признаны Россией в качестве отдельных государств только в феврале 2022 года и включены в состав России по итогам референдума в октябре.Сейчас ситуация, разумеется, изменилась, но не принципиально – так или иначе, но Украина зафиксирована на юридической реальности границ 1991 года и Минских соглашений 2015 года, в соответствии которыми никаких ДНР и ЛНР не существует, а есть "отдельные районы Донецкой и Луганской области", которые должны быть возвращены в состав Украины.В 2020 году также имело значение то обстоятельство, что Армения являлась союзником России (на украинском политическом волапюке – "страны-агрессора") и на её территории размещается российская военная база (членство Азербайджана в "Ташкентском пакте" и масштабное военное сотрудничество с Россией игнорировались).Сейчас же ситуация поменялась – под руководством Никола Пашиняна Армения выбрала "правильную" сторону, строит у себя демократию и пытается вырваться из-под власти "тоталитарной империи" в Европу. Интернационал "соросят" и "майданщиков" сочувствует Армении. Опять же, Пашинян бороду отрастил и зелёную футболку надел, видосики из бункера постит – это знак.И тут как раз есть повод вспомнить, что Азербайджан – авторитарная азиатская империя-бензоколонка, напавшая на маленькую, но гордую Армению, которая завела у себя демократию и стремится в ЕС.Опять же, Азербайджаном правит клан "коммунистов" и "кагебистов", что тоже создаёт аналогии.Отдельным пунктом является позиция Турции – она поддерживает Азербайджан и тут тоже надо как-то выбирать: с одной стороны, турки продают Украине оружие и не признают актуальный статус Крыма, с другой стороны, Эрдоган поддерживает отношения с Путиным и пытается обратить стороны к мирным переговорам, что совершенно недопустимо до вывода российских войск с территории Украины (официальная позиция Украины).В общем, в расколе политически активной части украинского общества нет ничего удивительного – вопрос сложный, создать работоспособную модель, включающую всю специфику региона, без практического применения навыков политической шизофрении затруднительно.

https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html

https://ukraina.ru/20230525/1046585122.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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армения, азербайджан, карабах, украина, никол пашинян, мнения