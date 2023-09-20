https://ukraina.ru/20230920/1049555868.html

Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев

Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев - 20.09.2023 Украина.ру

Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев

На следующей неделе около 3600 граждан России получат извещения о том, что они должны покинуть Латвию. Об этом сообщила на днях представитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе, передает delfi.lv

2023-09-20T11:27

2023-09-20T11:27

2023-09-20T11:27

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"Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберётся примерно 3600" — придётся покинуть Латвию", — объяснила Розе.Сделать это будет необходимо в течение трех месяцев.Как отмечает портал, начало сентября было крайним сроком, до которого живущие в Латвии российские граждане должны были доказать знание латышского языка. На этой неделе сейм подавляющим большинством продлил срок и предусмотрел двухлетний переходный период. Однако это будет относиться только к тем, кто хотя бы пытался сдать языковой экзамен.Накануне глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заверил, что Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии.На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте. Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".

https://ukraina.ru/20230919/1049521427.html

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латвия, зарубежье, новости, язык, граждане