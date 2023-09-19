https://ukraina.ru/20230919/1049532258.html
Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области
Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области - 19.09.2023 Украина.ру
Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области
Пять дней понадобилось гонимой Георгиевской общине канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в волынском селе Седлище, чтобы обустроить новый храм. Об этом 18 сентября сообщили в соцсети Владимир-Волынской епархии УПЦ
2023-09-19T14:58
2023-09-19T14:58
2023-09-19T14:58
пцу
упц
храм
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На прошлой неделе рейдеры раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки на дверях и захватили Георгиевский храм УПЦ. Захват произошел после того, как Волынская ОГА незаконно перерегистрировала религиозную общину УПЦ в ПЦУ.Тем не менее, за несколько дней прихожане смогли найти помещение для богослужений.Настоятель прихода протоиерей Игорь Тимощук поблагодарил верующих за стойкость и пожелал, "преодолевая личные обиды и сердечную боль, оставаться и в дальнейшем достойными называться христианами и полагаться в своей жизни на бога, который есть любовь".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ukraina.ru/20230918/1049499961.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пцу, упц, храм, новости, украина
ПЦУ, УПЦ, храм, Новости, Украина
Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области
Пять дней понадобилось гонимой Георгиевской общине канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в волынском селе Седлище, чтобы обустроить новый храм. Об этом 18 сентября сообщили в соцсети Владимир-Волынской епархии УПЦ
На прошлой неделе рейдеры раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки на дверях и захватили Георгиевский храм УПЦ.
Захват произошел после того, как Волынская ОГА незаконно перерегистрировала религиозную общину УПЦ в ПЦУ.
Тем не менее, за несколько дней прихожане смогли найти помещение для богослужений.
"Изгнанная из храма община подготовила хижину и обустроила в ней временное помещение для совершения Божественной литургии", – указали в епархии.
Настоятель прихода протоиерей Игорь Тимощук поблагодарил верующих за стойкость и пожелал, "преодолевая личные обиды и сердечную боль, оставаться и в дальнейшем достойными называться христианами и полагаться в своей жизни на бога, который есть любовь".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.