Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области - 19.09.2023 Украина.ру
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Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области
Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области - 19.09.2023 Украина.ру
Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области
Пять дней понадобилось гонимой Георгиевской общине канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в волынском селе Седлище, чтобы обустроить новый храм. Об этом 18 сентября сообщили в соцсети Владимир-Волынской епархии УПЦ
2023-09-19T14:58
2023-09-19T14:58
пцу
упц
храм
новости
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На прошлой неделе рейдеры раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки на дверях и захватили Георгиевский храм УПЦ. Захват произошел после того, как Волынская ОГА незаконно перерегистрировала религиозную общину УПЦ в ПЦУ.Тем не менее, за несколько дней прихожане смогли найти помещение для богослужений.Настоятель прихода протоиерей Игорь Тимощук поблагодарил верующих за стойкость и пожелал, "преодолевая личные обиды и сердечную боль, оставаться и в дальнейшем достойными называться христианами и полагаться в своей жизни на бога, который есть любовь".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
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пцу, упц, храм, новости, украина
ПЦУ, УПЦ, храм, Новости, Украина

Обустроили церковь в жилом доме: верующие УПЦ продолжают молиться после захвата храма в Волынской области

14:58 19.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сайт Володимир-Волинської єпархії
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сайт Володимир-Волинської єпархії
Читать в
Пять дней понадобилось гонимой Георгиевской общине канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в волынском селе Седлище, чтобы обустроить новый храм. Об этом 18 сентября сообщили в соцсети Владимир-Волынской епархии УПЦ
На прошлой неделе рейдеры раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки на дверях и захватили Георгиевский храм УПЦ.
Захват произошел после того, как Волынская ОГА незаконно перерегистрировала религиозную общину УПЦ в ПЦУ.
Тем не менее, за несколько дней прихожане смогли найти помещение для богослужений.
"Изгнанная из храма община подготовила хижину и обустроила в ней временное помещение для совершения Божественной литургии", – указали в епархии.
Настоятель прихода протоиерей Игорь Тимощук поблагодарил верующих за стойкость и пожелал, "преодолевая личные обиды и сердечную боль, оставаться и в дальнейшем достойными называться христианами и полагаться в своей жизни на бога, который есть любовь".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Вчера, 16:02
В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦГруппа рейдеров под руководством клерков раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили раненого военнослужащего ВСУ, мать погибшего военнослужащего и верующих Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви. Инцидент произошёл 6 сентября, сообщает сайт украинского Союза православных журналистов (СПЖ)
 
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