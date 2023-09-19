https://ukraina.ru/20230919/1049521427.html

Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии

Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии - 19.09.2023 Украина.ру

Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии

Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии. Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Его слова 19 сентября опубликовало местное издание ERR

2023-09-19T11:18

2023-09-19T11:18

2023-09-19T11:18

новости

эстония

латвия

россияне

экстрадиция

выселение

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В понедельник, 18 сентября, представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что в течение ближайших трех месяцев из страны экстрадируют примерно 3,6 тысяч граждан РФ.Она уточнила, что речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен или не подал заявку на его прохождение. Соответствующие извещения о необходимости покинуть Латвию такие россияне получат уже на этой неделе, уточнила Розе, отметив, что они потеряют и оформленный ранее вид на жительство (ВНЖ).На этом меры против граждан РФ не закончились. На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте.Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии строят на границе с Россией забор, его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже возведет ограждение на границе с РФ.

https://ukraina.ru/20230915/1049443857.html

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новости, эстония, латвия, россияне, экстрадиция, выселение