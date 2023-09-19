Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049521427.html
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии - 19.09.2023 Украина.ру
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии. Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Его слова 19 сентября опубликовало местное издание ERR
2023-09-19T11:18
2023-09-19T11:18
новости
эстония
латвия
россияне
экстрадиция
выселение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049520899_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b8982eb4184896ee59d66105be60f4e1.jpg
В понедельник, 18 сентября, представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что в течение ближайших трех месяцев из страны экстрадируют примерно 3,6 тысяч граждан РФ.Она уточнила, что речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен или не подал заявку на его прохождение. Соответствующие извещения о необходимости покинуть Латвию такие россияне получат уже на этой неделе, уточнила Розе, отметив, что они потеряют и оформленный ранее вид на жительство (ВНЖ).На этом меры против граждан РФ не закончились. На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте.Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии строят на границе с Россией забор, его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже возведет ограждение на границе с РФ.
https://ukraina.ru/20230915/1049443857.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049520899_193:0:1656:1097_1920x0_80_0_0_bbeec407a2fea739f519c8349ac65435.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эстония, латвия, россияне, экстрадиция, выселение
Новости, Эстония, Латвия, россияне, экстрадиция, выселение

Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии

11:18 19.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Sillerkiil
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© commons.wikimedia.org / Sillerkiil
Читать в
Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии. Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Его слова 19 сентября опубликовало местное издание ERR

"Эстония будет следить за тем, чтобы никто из тех 3600 граждан России, которых Латвия собирается депортировать за несданный экзамен по латышскому, не приехал в республику", - сказал Ляэнеметс.

В понедельник, 18 сентября, представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что в течение ближайших трех месяцев из страны экстрадируют примерно 3,6 тысяч граждан РФ.
Она уточнила, что речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен или не подал заявку на его прохождение. Соответствующие извещения о необходимости покинуть Латвию такие россияне получат уже на этой неделе, уточнила Розе, отметив, что они потеряют и оформленный ранее вид на жительство (ВНЖ).
На этом меры против граждан РФ не закончились. На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте.
Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".
Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии строят на границе с Россией забор, его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже возведет ограждение на границе с РФ.
номера запорожская область
15 сентября, 15:28
МИД Финляндии потребовал убрать из страны все авто с российскими номерами, назван срокАвтомобили с российскими номерами, находящиеся на территории Финляндии, должны быть вывезены из страны до 16 марта будущего года. Такое заявление 15 сентября сделала глава финского МИД Элина Валтонен
 
НовостиЭстонияЛатвияроссиянеэкстрадициявыселение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Хроника энергетической войны: последние события
12:19Харатьян рассказал, как новые "Гардемарины" связаны с СВО
12:15Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — Пентагон
12:14"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве
12:03Украина скоро получит первую партию американских танков Abrams – Пентагон
12:03"А проигравшие правят Википедию": Илон Маск намекнул на Украину
12:00"Наука побеждать" от Алексея Данилова. Откровения экс-ветеринара по вопросам политической стратегии
11:48Байдену будет сложно обеспечить поддержку Киеву на Генассамблее ООН - The Washington Post
11:47"Силы ВСУ на исходе": Балицкий рассказал, когда ждать третью волну контрнаступления
11:27ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем
11:22Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине
11:21Боррель не видит возможности возобновить "зерновую сделку"
11:18Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
10:47В Одессе произошло жестокое убийство, закончившееся дегустацией черепахового супа
10:42El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает как
10:41Во Львове прозвучали взрывы, власти рассказали о последствиях
10:33Собирание русских земель: Шишкин о важности освободительного похода и судьбе Украины. Видео
10:18Конфликт на Украине продлится долго –Эрдоган
10:18Следственный комитет будет расследовать обстрелы ВСУ по территории России
10:17Не российская ракета: американские СМИ нашли виновных в смертельном ударе по рынку в Константиновке
Лента новостейМолния