https://ukraina.ru/20230919/1049521427.html
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии - 19.09.2023 Украина.ру
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии. Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Его слова 19 сентября опубликовало местное издание ERR
2023-09-19T11:18
2023-09-19T11:18
2023-09-19T11:18
новости
эстония
латвия
россияне
экстрадиция
выселение
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В понедельник, 18 сентября, представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что в течение ближайших трех месяцев из страны экстрадируют примерно 3,6 тысяч граждан РФ.Она уточнила, что речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен или не подал заявку на его прохождение. Соответствующие извещения о необходимости покинуть Латвию такие россияне получат уже на этой неделе, уточнила Розе, отметив, что они потеряют и оформленный ранее вид на жительство (ВНЖ).На этом меры против граждан РФ не закончились. На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте.Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии строят на границе с Россией забор, его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже возведет ограждение на границе с РФ.
https://ukraina.ru/20230915/1049443857.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, латвия, россияне, экстрадиция, выселение
Глава МВД Эстонии пообещал не пускать в страну россиян, которых выселят из Латвии
Таллин проследит за тем, чтобы в страну не въехали россияне, выселенные из Латвии. Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Его слова 19 сентября опубликовало местное издание ERR
"Эстония будет следить за тем, чтобы никто из тех 3600 граждан России, которых Латвия собирается депортировать за несданный экзамен по латышскому, не приехал в республику", - сказал Ляэнеметс.
В понедельник, 18 сентября, представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что в течение ближайших трех месяцев из страны экстрадируют примерно 3,6 тысяч граждан РФ.
Она уточнила, что речь идет о тех, кто не сдал языковой экзамен или не подал заявку на его прохождение. Соответствующие извещения о необходимости покинуть Латвию такие россияне получат уже на этой неделе, уточнила Розе, отметив, что они потеряют и оформленный ранее вид на жительство (ВНЖ).
На этом меры против граждан РФ не закончились. На днях Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд на территории своих стран на личном автотранспорте.
Также к списку вето добавился провоз некоторых личных вещей, включая смартфоны, ноутбуки и средства личной гигиены, поскольку они подпадают под категорию "запрещенный импорт".
Однако и на этом в Европе не успокоились. Власти Финляндии строят на границе с Россией забор, его первый пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. А не так давно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже возведет ограждение на границе с РФ.