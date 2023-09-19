"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие

Юрий Тавровский: КНДР десятилетиями живет в режиме СВО, но обладает тем, что Украина никогда не имела

Ни у России, ни у Китая, ни у кого бы то ни было, нет рычагов влияния на корейские элиты, считает руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский