"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие - 19.09.2023 Украина.ру
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"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие
"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие - 19.09.2023 Украина.ру
"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие
Несмотря на многолетнюю демонизацию Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У Пхеньяна есть ядерное оружие и большое количество межконтинентальных баллистических ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T05:30
2023-09-19T05:30
новости
кндр
вооружение
ракеты
рсзо
россия
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У КНДР есть аппараты, которые позволяют запускать тактические ракеты из-под воды. Свои РСЗО северокорейцы замечательно маскируют под обычные грузовики, что повышает их живучесть и эффективность, рассказал эксперт.Эту технику нельзя обнаружить до момента ее применения на поле боя. Только эти чудеса северокорейской маскировки можно считать уникальным вооружением, добавил он.У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта. Поэтому для того, чтобы ускорить выполнение Россией целей и задач спецоперации, можно использовать северокорейский потенциал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230915/1049418664.html
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новости, кндр, вооружение, ракеты, рсзо, россия
Новости, КНДР, вооружение, ракеты, РСЗО, Россия

"Запускают ракеты из-под воды": военный обозреватель рассказал про уникальное северокорейское оружие

05:30 19.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Несмотря на многолетнюю демонизацию Северной Кореи, у нее достаточно развита оборонная промышленность и наука. У Пхеньяна есть ядерное оружие и большое количество межконтинентальных баллистических ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
У КНДР есть аппараты, которые позволяют запускать тактические ракеты из-под воды. Свои РСЗО северокорейцы замечательно маскируют под обычные грузовики, что повышает их живучесть и эффективность, рассказал эксперт.
Эту технику нельзя обнаружить до момента ее применения на поле боя. Только эти чудеса северокорейской маскировки можно считать уникальным вооружением, добавил он.
"У России лучшее в мире оружие. Например, гиперзвуковые ракеты есть только у нас. Ни в США, ни в любой другой стране НАТО ничего подобного нет. И именно у нас самый большой в мире ядерный потенциал. Поэтому ничего такого, чего не было бы у Китая и России, у Северной Кореи нет", - подчеркнул Хроленко.
У Пхеньяна есть артиллерия советских калибров и миллионы снарядов. Все это вооружение гипотетически пригодилось бы России в зоне СВО в случае затягивания конфликта. Поэтому для того, чтобы ускорить выполнение Россией целей и задач спецоперации, можно использовать северокорейский потенциал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 03:35
Юрий Тавровский: КНДР десятилетиями живет в режиме СВО, но обладает тем, что Украина никогда не имелаНи у России, ни у Китая, ни у кого бы то ни было, нет рычагов влияния на корейские элиты, считает руководитель экспертного совета "Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества" Юрий Тавровский
 
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