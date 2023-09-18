https://ukraina.ru/20230918/1049499961.html
В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ
В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру
В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ
Группа рейдеров под руководством клерков раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили раненого военнослужащего ВСУ, мать погибшего военнослужащего и верующих Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви. Инцидент произошёл 6 сентября, сообщает сайт украинского Союза православных журналистов (СПЖ)
2023-09-18T16:02
2023-09-18T16:02
2023-09-18T16:02
новости
новости украины
житомирская область
упц
пцу
православие
союз православных журналистов
религия
межрелигиозные конфликты
гражданские свободы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901677_140:0:896:425_1920x0_80_0_0_5e1dba60243792fb3b52f3ae4b77ee16.jpg.webp
"Группа рейдеров под руководством двух клириков ПЦУ вошли в храм во время богослужения. Дождавшись, когда настоятель храма выйдет причащать верующих, рейдеры устроили шум и бросились к алтарю", - сказано в сообщении.Захватчиков не смогли проникнуть в алтарь храма канонической Украинской Православной Церкви и вызвали подкрепление. Прибывшие на автобусе стали "буквально выбрасывать прихожан из храма", отметили в СПЖ.Там также обратили внимание на такие подробности: "Дошло до того, что представители ПЦУ ударили даже раненого военного ВСУ, молящегося на богослужении, а также напали на священника и пономаря, у которого сын защищает Украину на фронте. Кроме того, они напали на прихожанку УПЦ, чей сын погиб на фронте, защищая Украину".ТГ-канал УПЦ сообщил, что храм в Радомышле сейчас опечатан. Также отмечено, что рейдеры из ПЦУ угрожали православным верующим кровопролитием.ПЦУ была создана в 2018 году как альтернатива канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Актив ПЦУ регулярно захватывает храмы УПЦ, а спецслужбы подвергают священников канонической православной церкви к уголовным преследованиям по различным "подозрениям".Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о фактическом запрете деятельности УПЦ. ОБСЕ, ЕСПЧ и западные правозащитные организации не констатировали нарушения фундаментальных прав и свобод граждан Украины.
https://ukraina.ru/20230914/1049405701.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044901677_234:0:801:425_1920x0_80_0_0_cc1798501e31dfbecafc8ba49e0d83fb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, житомирская область, упц, пцу, православие, союз православных журналистов, религия, межрелигиозные конфликты, гражданские свободы
Новости, Новости Украины, Житомирская область, УПЦ, ПЦУ, Православие, Союз православных журналистов, Религия, межрелигиозные конфликты, гражданские свободы
В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ
Группа рейдеров под руководством клерков раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили раненого военнослужащего ВСУ, мать погибшего военнослужащего и верующих Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви. Инцидент произошёл 6 сентября, сообщает сайт украинского Союза православных журналистов (СПЖ)
"Группа рейдеров под руководством двух клириков ПЦУ вошли в храм во время богослужения. Дождавшись, когда настоятель храма выйдет причащать верующих, рейдеры устроили шум и бросились к алтарю",
- сказано в сообщении
.
Захватчиков не смогли проникнуть в алтарь храма канонической Украинской Православной Церкви и вызвали подкрепление. Прибывшие на автобусе стали "буквально выбрасывать прихожан из храма", отметили в СПЖ.
Там также обратили внимание на такие подробности:
"Дошло до того, что представители ПЦУ ударили даже раненого военного ВСУ, молящегося на богослужении, а также напали на священника и пономаря, у которого сын защищает Украину на фронте. Кроме того, они напали на прихожанку УПЦ, чей сын погиб на фронте, защищая Украину".
ТГ-канал УПЦ сообщил
, что храм в Радомышле сейчас опечатан. Также отмечено, что рейдеры из ПЦУ угрожали православным верующим кровопролитием.
ПЦУ была создана в 2018 году как альтернатива канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Актив ПЦУ регулярно захватывает храмы УПЦ, а спецслужбы подвергают священников канонической православной церкви к уголовным преследованиям по различным "подозрениям".
Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о фактическом запрете деятельности УПЦ. ОБСЕ, ЕСПЧ и западные правозащитные организации не констатировали нарушения фундаментальных прав и свобод граждан Украины.