https://ukraina.ru/20230918/1049499961.html

В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ

В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру

В Радомышле рейдеры под руководством ПЦУ избили раненого военнослужащего и верующих УПЦ

Группа рейдеров под руководством клерков раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили раненого военнослужащего ВСУ, мать погибшего военнослужащего и верующих Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви. Инцидент произошёл 6 сентября, сообщает сайт украинского Союза православных журналистов (СПЖ)

2023-09-18T16:02

2023-09-18T16:02

2023-09-18T16:02

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"Группа рейдеров под руководством двух клириков ПЦУ вошли в храм во время богослужения. Дождавшись, когда настоятель храма выйдет причащать верующих, рейдеры устроили шум и бросились к алтарю", - сказано в сообщении.Захватчиков не смогли проникнуть в алтарь храма канонической Украинской Православной Церкви и вызвали подкрепление. Прибывшие на автобусе стали "буквально выбрасывать прихожан из храма", отметили в СПЖ.Там также обратили внимание на такие подробности: "Дошло до того, что представители ПЦУ ударили даже раненого военного ВСУ, молящегося на богослужении, а также напали на священника и пономаря, у которого сын защищает Украину на фронте. Кроме того, они напали на прихожанку УПЦ, чей сын погиб на фронте, защищая Украину".ТГ-канал УПЦ сообщил, что храм в Радомышле сейчас опечатан. Также отмечено, что рейдеры из ПЦУ угрожали православным верующим кровопролитием.ПЦУ была создана в 2018 году как альтернатива канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Актив ПЦУ регулярно захватывает храмы УПЦ, а спецслужбы подвергают священников канонической православной церкви к уголовным преследованиям по различным "подозрениям".Верховная Рада Украины рассматривает законопроект о фактическом запрете деятельности УПЦ. ОБСЕ, ЕСПЧ и западные правозащитные организации не констатировали нарушения фундаментальных прав и свобод граждан Украины.

https://ukraina.ru/20230914/1049405701.html

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новости, новости украины, житомирская область, упц, пцу, православие, союз православных журналистов, религия, межрелигиозные конфликты, гражданские свободы