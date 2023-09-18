"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование - 18.09.2023 Украина.ру
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"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование
"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование - 18.09.2023 Украина.ру
"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование
Если Запад прекратит финансирование и Украине падёт, президент России Владимир Путин якобы пойдёт к границам Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News 18 сентября
2023-09-18T12:21
2023-09-18T12:21
новости
украина
владимир зеленский
россия
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сша
финансирование
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Зеленский высказался о финансировании Соединёнными Штатами конфликта на Украине. США, по словам Зеленского, выделили на военные усилия Украины 70 миллиардов долларов.Президент Украины попытался поблагодарить США за это, но продолжил, что это поддержка не только Украины.Журналист спросил, что ещё потребуется Украине, "ещё 79 миллиардов долларов?" - уточнил он.Зеленский уже выступал с благодарностями за помощь Украине. Тогда он обратился к действующему тогда министру обороны Великобритании Бен Уоллес.В июле Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине. но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, сша, финансирование
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин, США, финансирование

"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование

12:21 18.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Если Запад прекратит финансирование и Украине падёт, президент России Владимир Путин якобы пойдёт к границам Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News 18 сентября
Зеленский высказался о финансировании Соединёнными Штатами конфликта на Украине. США, по словам Зеленского, выделили на военные усилия Украины 70 миллиардов долларов.
Президент Украины попытался поблагодарить США за это, но продолжил, что это поддержка не только Украины.
"Если Украина падет, Путин наверняка пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты Америки, когда Путин доберется до стран Балтии? Когда он доберется до польской границы? Он так и сделает. Это большие деньги. Мы вам очень благодарны. Что еще должна сделать Украина, чтобы все оценили нашу огромную благодарность? Мы умираем в этой войне", - сказал Зеленский.
Журналист спросил, что ещё потребуется Украине, "ещё 79 миллиардов долларов?" - уточнил он.
"У меня, - сказал Зеленский, - весь мир должен решить, хотим ли мы остановить Путина, или мы хотим спровоцировать начало мировой войны. Мы не можем изменить Путина".
Зеленский уже выступал с благодарностями за помощь Украине. Тогда он обратился к действующему тогда министру обороны Великобритании Бен Уоллес.
В июле Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине. но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
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