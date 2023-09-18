"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Если Запад прекратит финансирование и Украине падёт, президент России Владимир Путин якобы пойдёт к границам Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News 18 сентября
Зеленский высказался о финансировании Соединёнными Штатами конфликта на Украине. США, по словам Зеленского, выделили на военные усилия Украины 70 миллиардов долларов.
Президент Украины попытался поблагодарить США за это, но продолжил, что это поддержка не только Украины.
"Если Украина падет, Путин наверняка пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты Америки, когда Путин доберется до стран Балтии? Когда он доберется до польской границы? Он так и сделает. Это большие деньги. Мы вам очень благодарны. Что еще должна сделать Украина, чтобы все оценили нашу огромную благодарность? Мы умираем в этой войне", - сказал Зеленский.
Журналист спросил, что ещё потребуется Украине, "ещё 79 миллиардов долларов?" - уточнил он.
"У меня, - сказал Зеленский, - весь мир должен решить, хотим ли мы остановить Путина, или мы хотим спровоцировать начало мировой войны. Мы не можем изменить Путина".
Зеленский уже выступал с благодарностями за помощь Украине. Тогда он обратился к действующему тогда министру обороны Великобритании Бен Уоллес.
В июле Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.
Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине. но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.
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