https://ukraina.ru/20230918/1049490228.html

"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование

"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование - 18.09.2023 Украина.ру

"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование

Если Запад прекратит финансирование и Украине падёт, президент России Владимир Путин якобы пойдёт к границам Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News 18 сентября

2023-09-18T12:21

2023-09-18T12:21

2023-09-18T12:21

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Зеленский высказался о финансировании Соединёнными Штатами конфликта на Украине. США, по словам Зеленского, выделили на военные усилия Украины 70 миллиардов долларов.Президент Украины попытался поблагодарить США за это, но продолжил, что это поддержка не только Украины.Журналист спросил, что ещё потребуется Украине, "ещё 79 миллиардов долларов?" - уточнил он.Зеленский уже выступал с благодарностями за помощь Украине. Тогда он обратился к действующему тогда министру обороны Великобритании Бен Уоллес.В июле Уоллес жестко высказался в адрес представителей украинских властей. Он заявил, что чиновникам следует быть более благодарными за предоставляемую Западом помощь. В ответ Зеленский сыронизировал, что может благодарить Уоллеса каждое утро.Запад отрицает свое прямое участие в конфликте на Украине. но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", - сказал Лавров.

https://ukraina.ru/20230912/1049314494.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, сша, финансирование