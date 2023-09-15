https://ukraina.ru/20230915/1049438602.html
Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины
Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины - 15.09.2023 Украина.ру
Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины
Утром 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота России обнаружил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Миноборроны России
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:29
всу
вмс украины
черноморский регион
черноморский флот
морские беспилотники
британия
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"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказано в официальном сообщении.Подробности не сообщаются. ВМС и другие силовые структуры Украины ситуацию не комментируют.Накануне украинские военные обстреляли британскими ракетами ремонтную базу Черноморского флота России в Крыму. До этого, поставленные Британией морские беспилотники со взрывчаткой, атаковали Крымский мост, по которому перемещались гражданские лица.Британия также воздерживается от комментариев на тему инцидента 15 сентября в Чёрном море. Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами.
https://ukraina.ru/20230914/1049394835.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, вмс украины, черноморский регион, черноморский флот, морские беспилотники, британия
ВСУ, ВМС Украины, Черноморский регион, Черноморский флот, морские беспилотники, Британия
Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины
Утром 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота России обнаружил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Миноборроны России
"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказано в официальном сообщении.
Подробности не сообщаются. ВМС и другие силовые структуры Украины ситуацию не комментируют.
Накануне украинские военные обстреляли британскими ракетами ремонтную базу Черноморского флота России в Крыму. До этого, поставленные Британией морские беспилотники со взрывчаткой, атаковали Крымский мост, по которому перемещались гражданские лица.
Британия также воздерживается от комментариев на тему инцидента 15 сентября в Чёрном море.
Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.
Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).
Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами.