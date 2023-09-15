https://ukraina.ru/20230915/1049438602.html

Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины

Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины - 15.09.2023 Украина.ру

Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины

Утром 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота России обнаружил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Миноборроны России

2023-09-15T14:29

2023-09-15T14:29

2023-09-15T14:29

всу

вмс украины

черноморский регион

черноморский флот

морские беспилотники

британия

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"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказано в официальном сообщении.Подробности не сообщаются. ВМС и другие силовые структуры Украины ситуацию не комментируют.Накануне украинские военные обстреляли британскими ракетами ремонтную базу Черноморского флота России в Крыму. До этого, поставленные Британией морские беспилотники со взрывчаткой, атаковали Крымский мост, по которому перемещались гражданские лица.Британия также воздерживается от комментариев на тему инцидента 15 сентября в Чёрном море. Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами.

https://ukraina.ru/20230914/1049394835.html

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всу, вмс украины, черноморский регион, черноморский флот, морские беспилотники, британия