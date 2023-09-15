Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины - 15.09.2023 Украина.ру
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Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины
Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины - 15.09.2023 Украина.ру
Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины
Утром 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота России обнаружил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Миноборроны России
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:29
всу
вмс украины
черноморский регион
черноморский флот
морские беспилотники
британия
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"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказано в официальном сообщении.Подробности не сообщаются. ВМС и другие силовые структуры Украины ситуацию не комментируют.Накануне украинские военные обстреляли британскими ракетами ремонтную базу Черноморского флота России в Крыму. До этого, поставленные Британией морские беспилотники со взрывчаткой, атаковали Крымский мост, по которому перемещались гражданские лица.Британия также воздерживается от комментариев на тему инцидента 15 сентября в Чёрном море. Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами.
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всу, вмс украины, черноморский регион, черноморский флот, морские беспилотники, британия
ВСУ, ВМС Украины, Черноморский регион, Черноморский флот, морские беспилотники, Британия

Российский "Аскольд" уничтожил военный катер Украины

14:29 15.09.2023
 
© СБУ
© СБУ
Читать в
Утром 15 сентября малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота России обнаружил в акватории Чёрного моря безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Миноборроны России
"Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказано в официальном сообщении.
Подробности не сообщаются. ВМС и другие силовые структуры Украины ситуацию не комментируют.
Накануне украинские военные обстреляли британскими ракетами ремонтную базу Черноморского флота России в Крыму. До этого, поставленные Британией морские беспилотники со взрывчаткой, атаковали Крымский мост, по которому перемещались гражданские лица.
Британия также воздерживается от комментариев на тему инцидента 15 сентября в Чёрном море.
Ранее страны НАТО поставили на Украину боевые морские беспилотники. Их использовали для террористических атак – в том числе и в отношении гражданских лиц, а также для нападений на Черноморский флот России.
Так, ночь на 17 июля украинскими беспилотными катерами британского производства был атакован Крымский мост. В ночь на 5 августа украинские террористы с помощью беспилотных катеров со взрывчаткой атаковали российский танкер "Сиг" (SIG).
Армия России наносила удары по местам дислокации украинских морских беспилотников, в частности - в Одессе. Заместитель главного редактора журнала "Воин России" капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру рассказал о методах и способах борьбы с украинскими военными беспилотными катерами.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 07:50
Украина атаковала корабль Черноморского флота пятью катерами-дронами — Минобороны РФУкраина атаковала пятью катерами-дронами корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России
 
ВСУВМС УкраиныЧерноморский регионЧерноморский флотморские беспилотникиБритания
 
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