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Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось"

Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось" - 15.09.2023 Украина.ру

Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось"

Президент России Владимир Путин добился успехов не только на внешнеполитическом контуре, но и во внутренней политике. Об этом 15 сентября в ходе встречи с российским коллегой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого"

2023-09-15T14:36

2023-09-15T14:36

2023-09-15T14:36

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"Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно. Я знаю и для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал Лукашенко.Говоря о двусторонней интеграции, руководитель Белоруссии рассказал президенту России об успешном выполнении чиновниками поручений президентов. При этом он отметил, что правительствами "более 80% задач выполнено" в рамках Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.Путин констатировал, что главы союзных государств продолжают контакты и консультации по поводу двухсторонних отношений и взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Сотрудничество развивается стабильно, отметил он.

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