https://ukraina.ru/20230915/1049438044.html
Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось"
Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось" - 15.09.2023 Украина.ру
Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось"
Президент России Владимир Путин добился успехов не только на внешнеполитическом контуре, но и во внутренней политике. Об этом 15 сентября в ходе встречи с российским коллегой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого"
2023-09-15T14:36
2023-09-15T14:36
2023-09-15T14:36
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"Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно. Я знаю и для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал Лукашенко.Говоря о двусторонней интеграции, руководитель Белоруссии рассказал президенту России об успешном выполнении чиновниками поручений президентов. При этом он отметил, что правительствами "более 80% задач выполнено" в рамках Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.Путин констатировал, что главы союзных государств продолжают контакты и консультации по поводу двухсторонних отношений и взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Сотрудничество развивается стабильно, отметил он.
https://ukraina.ru/20230915/1049436531.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, союзное государство, антироссийские санкции, санкции, антибелорусские санкции, москва, экономика, стратегии, внешняя политика, союзники, выборы, региональные выборы
Новости, Союзное государство, антироссийские санкции, санкции, антибелорусские санкции, Москва, экономика, стратегии, внешняя политика, союзники, выборы, региональные выборы
Лукашенко - Путину: "Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось"
Президент России Владимир Путин добился успехов не только на внешнеполитическом контуре, но и во внутренней политике. Об этом 15 сентября в ходе встречи с российским коллегой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал "Пул первого"
"Пытались нас крепко наклонить - ничего не получилось. Наоборот, как-то мы мобилизовались даже неожиданно. Я знаю и для вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем.
Думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и прочее, связанные с украинским конфликтом, - все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться", - сказал Лукашенко.
Говоря о двусторонней интеграции, руководитель Белоруссии рассказал президенту России об успешном выполнении чиновниками поручений президентов. При этом он отметил, что правительствами "более 80% задач выполнено" в рамках Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ.
Путин констатировал, что главы союзных государств продолжают контакты и консультации по поводу двухсторонних отношений и взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Сотрудничество развивается стабильно, отметил он.