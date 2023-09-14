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Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза

Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза - 14.09.2023 Украина.ру

Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза

Украинское сельское хозяйство представляет собой прямую угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза. Такое мнение высказал 14 сентября в эфире информационного агентства РАР министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс

2023-09-14T14:53

2023-09-14T14:53

2023-09-14T14:53

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По его мнению, в переговорах о вступлении Украины в ЕС обязательно должно быть условие, связанное с сельским хозяйством. Телюс напомнил, что ранее Польша вступала в ЕС также по определенным условиям.Также он отметил, что возможное решение не продлевать эмбарго на украинское зерно будет иметь политический подтекст. Внутри ЕС есть такие силы, которые стремятся дестабилизировать рынок, отметил он.Тем временем парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторый товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Это решение касается ввоза зерна с Украины.Ранее против снятия эмбарго на ввози украинского зерна выступили вместе Польша, Болгария, Румыния, Венгрия и Словакия.

https://ukraina.ru/20230914/1049408406.html

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