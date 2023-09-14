Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине

Спор о судьбе Украины в ЕС и НАТО: Саркози намекнул Урсуле фон дер Ляйен, что пора встретиться с Путиным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен как можно скорее решить вопрос с принятием в свой состав Украины и Молдавии. Бывший президент Франции Николя Саркози с этим предложением не согласился, отметив, что такое решение может быть опасным для самого Евросоюза. Об этом 13 сентября написало американское издание Politico