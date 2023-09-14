Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине - 14.09.2023 Украина.ру
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Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине
Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине - 14.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине
В ближайшие 7-8 месяцев могут начаться переговоры по Украине, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом сообщили 14 сентября журналисты издания La Repubblica
2023-09-14T13:29
2023-09-14T13:29
новости
италия
зарубежье
лондон
украина
конфликт
переговоры
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Итальянский министр обороны заявил об этом после встрече в Лондоне со своим британским и японским коллегами.Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но пойдёт на них при наличии инициативы с российской стороны.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.
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новости, италия, зарубежье, лондон, украина, конфликт, переговоры
Новости, Италия, Зарубежье, Лондон, Украина, конфликт, переговоры

Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине

13:29 14.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Jose AntonioГвидо Крозетто
Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© commons.wikimedia.org / Jose Antonio
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В ближайшие 7-8 месяцев могут начаться переговоры по Украине, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом сообщили 14 сентября журналисты издания La Repubblica
"Я надеюсь, что в течение ближайших 7 или 8 месяцев может быть предпринята попытка урегулирования войны на Украине. Это моя надежда", - сказал Крозетто.
Итальянский министр обороны заявил об этом после встрече в Лондоне со своим британским и японским коллегами.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но пойдёт на них при наличии инициативы с российской стороны.
Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.
Вчера, 14:26
Спор о судьбе Украины в ЕС и НАТО: Саркози намекнул Урсуле фон дер Ляйен, что пора встретиться с ПутинымГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен как можно скорее решить вопрос с принятием в свой состав Украины и Молдавии. Бывший президент Франции Николя Саркози с этим предложением не согласился, отметив, что такое решение может быть опасным для самого Евросоюза. Об этом 13 сентября написало американское издание Politico
 
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