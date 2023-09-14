"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом" - 14.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230914/1049405701.html
"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом" - 14.09.2023 Украина.ру
"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
В Киеве планируют снести церкви, находящиеся в пользовании канонической Украинской православной церкви, сообщают украинские телеграм-каналы
2023-09-14T14:24
2023-09-14T14:24
церковь
упц
депутат
украина
новости
законопроект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101380/33/1013803384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f38dfa4f17b60c3b71b07509ef0b3478.jpg.webp
Соответствующий проект инициировал депутат фракции "Голос" Вадим Васильчук. По нему Киевская городская администрация и районные администрации обязаны проверить земельные участки УПЦ и имеющиеся на них сооружения."С помощью такого шага киевские власти хотят выставить все таким образом, как будто церкви УПЦ не имеют законных оснований и разрешений для использования земельных участков, на которых они находятся. В случае "доказательства", что церковь УПЦ "незаконно" пользуется земельным участком, все имущество, постройки и иные предметы должны быть уничтожены", - цитируют его каналы.Там добавляется что депутат Васильчук откровенно выступает за полное уничтожение церквей канонической Украинской православной церкви.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ukraina.ru/20230912/1049358219.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101380/33/1013803384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e076c44ef8adaa4c9a5b4b2968b4a2b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
церковь, упц, депутат, украина, новости, законопроект
Церковь, УПЦ, депутат, Украина, Новости, законопроект

"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"

14:24 14.09.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Читать в
В Киеве планируют снести церкви, находящиеся в пользовании канонической Украинской православной церкви, сообщают украинские телеграм-каналы
Соответствующий проект инициировал депутат фракции "Голос" Вадим Васильчук. По нему Киевская городская администрация и районные администрации обязаны проверить земельные участки УПЦ и имеющиеся на них сооружения.

"С помощью такого шага киевские власти хотят выставить все таким образом, как будто церкви УПЦ не имеют законных оснований и разрешений для использования земельных участков, на которых они находятся. В случае "доказательства", что церковь УПЦ "незаконно" пользуется земельным участком, все имущество, постройки и иные предметы должны быть уничтожены", - цитируют его каналы.
Там добавляется что депутат Васильчук откровенно выступает за полное уничтожение церквей канонической Украинской православной церкви.

"Что это, если не бесовщина? Принятие данного законопроекта вызовет такой религиозный хаос в Киеве, что остановить народную волну возмущения будет невозможно", - пишут комментаторы в сети.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на территории автономного монашеского государства Святой Горы Афон - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 14:21
"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦСовременные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".
 
ЦерковьУПЦдепутатУкраинаНовостизаконопроект
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего Евросоюза
14:32Неоколонизация климатом. Запад предлагает Африке отказаться от индустриализации и независимости
14:24Украл полмиллиарда, полечил украинцев, сбежал: в Киеве "арестовали" экс-министра здравоохранения
14:24"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
14:21Украинские пилоты испытали шведский истребитель Gripen
14:20Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
14:00На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове
13:58Во Львовской области демонтировали советский монумент "Скорбящая мать"
13:57"Стрелять в россиян": Шон Пенн хотел переплавить свой "Оскар" на пули
13:51Украинские военные обстреляли маршрутку с людьми в Донецке
13:51Спикер ВСУ трансгендер анонсировал/а расправу над русскими журналистами, они отреагировали
13:49Болгария разрешила импорт украинского зерна
13:36Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся
13:29Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на Украине
13:21Министр-коррупционер, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 сентября
13:19The Economist опасается передачи российских космических технологий КНДР
12:54Артём Жога о погибшем сыне, Александре Захарченко и Мотороле
12:24Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink - The Washington Post
12:23Без "гробовых". Почему бюджет Украины не вытянет выплаты семьям погибших
12:19Украинскую нацистку с "Радио Свобода"* унизил охранник из Харькова, она отомстила
Лента новостейМолния