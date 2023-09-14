"Бесовщина": украинский депутат продвигает законопроект, грозящий "религиозным хаосом"
В Киеве планируют снести церкви, находящиеся в пользовании канонической Украинской православной церкви, сообщают украинские телеграм-каналы
Соответствующий проект инициировал депутат фракции "Голос" Вадим Васильчук. По нему Киевская городская администрация и районные администрации обязаны проверить земельные участки УПЦ и имеющиеся на них сооружения.
"С помощью такого шага киевские власти хотят выставить все таким образом, как будто церкви УПЦ не имеют законных оснований и разрешений для использования земельных участков, на которых они находятся. В случае "доказательства", что церковь УПЦ "незаконно" пользуется земельным участком, все имущество, постройки и иные предметы должны быть уничтожены", - цитируют его каналы.
"С помощью такого шага киевские власти хотят выставить все таким образом, как будто церкви УПЦ не имеют законных оснований и разрешений для использования земельных участков, на которых они находятся. В случае "доказательства", что церковь УПЦ "незаконно" пользуется земельным участком, все имущество, постройки и иные предметы должны быть уничтожены", - цитируют его каналы.
Там добавляется что депутат Васильчук откровенно выступает за полное уничтожение церквей канонической Украинской православной церкви.
"Что это, если не бесовщина? Принятие данного законопроекта вызовет такой религиозный хаос в Киеве, что остановить народную волну возмущения будет невозможно", - пишут комментаторы в сети.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
12 сентября, 14:21"Они не спасутся". Афонский старец рассказал, что будет с гонителями на УПЦСовременные гонители Церкви на Украине "на Страшном Суде будут осуждены с теми, кто гнал христиан с первых веков христианства". Об этом заявил в беседе с паломниками афонский старец Гавриил Карейский 12 сентября, передает портал "Союз православных журналистов".