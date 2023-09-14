Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом - 14.09.2023 Украина.ру
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Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом
Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом - 14.09.2023 Украина.ру
Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России
2023-09-14T08:23
2023-09-14T08:23
беспилотник
крым
пво
новости
атака
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"Около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.Также Вооруженные силы Украины за ночь предприняли четыре попытки атаковать Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.
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беспилотник, крым, пво, новости, атака
беспилотник, Крым, ПВО, Новости, атака

Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом

08:23 14.09.2023
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России
"Около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.
Также Вооруженные силы Украины за ночь предприняли четыре попытки атаковать Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.
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Три украинских беспилотника ликвидированы в Брянской областиТеракты режима Зеленского в России не удались
 
беспилотникКрымПВОНовостиатака
 
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