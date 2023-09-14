Система ПВО сбила 11 украинских беспилотников над Крымом
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 11 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны России
"Около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.
Также Вооруженные силы Украины за ночь предприняли четыре попытки атаковать Брянскую область. Налет вражеских беспилотников отразили силы противовоздушной обороны.