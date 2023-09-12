"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчин - 12.09.2023 Украина.ру
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"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчин
"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчин - 12.09.2023 Украина.ру
"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчин
В украинском сегменте сети появилось видео, на котором предположительно жительница Новомосковска со слезами жалуется на то, что власти Украины "решили истребить всех мужчин в моей семье"
2023-09-12T15:07
2023-09-12T15:07
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Девушка уверена, делается это в отместку за то, что она участвует в митингах в поддержку обмена всушников, находящихся в российском плену. "Теперь они взялись за моего папу, не удалось пройтись по моей чести. У меня только один вопрос: они всех мужчин из моей семьи решили истребить? Я сейчас за 10 минут соберусь и пойду на акцию под военкомат, а если меня завтра не будет на акции, знайте, это дело рук СБУ", - сказала украинка.На Украине все чаще звучат заявления о том, что "мужчин в стране скоро не останется". Так, в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".А сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.По последним данным российского Минобороны, только с начала контрнаступления ВСУ, то есть с 4 июня украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч человек.
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"Дивиденды за кружевное белье подвезли": украинка пожаловалась на истребление мужчин

15:07 12.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБезымянные захоронения в Мариуполе
Безымянные захоронения в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В украинском сегменте сети появилось видео, на котором предположительно жительница Новомосковска со слезами жалуется на то, что власти Украины "решили истребить всех мужчин в моей семье"
Девушка уверена, делается это в отместку за то, что она участвует в митингах в поддержку обмена всушников, находящихся в российском плену.
"Теперь они взялись за моего папу, не удалось пройтись по моей чести. У меня только один вопрос: они всех мужчин из моей семьи решили истребить? Я сейчас за 10 минут соберусь и пойду на акцию под военкомат, а если меня завтра не будет на акции, знайте, это дело рук СБУ", - сказала украинка.
© Colonelcassad/Telegram
© Colonelcassad/Telegram

"Ты - следующая", "Наскакали", "Дивиденды за кружевные трусы и печеньки подвезли", - отреагировали пользователи сети.

На Украине все чаще звучат заявления о том, что "мужчин в стране скоро не останется". Так, в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
А сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.
По последним данным российского Минобороны, только с начала контрнаступления ВСУ, то есть с 4 июня украинские войска потеряли как минимум 66 тысяч человек.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 10:49
Включая женщин: предприятия семи украинских регионов обязали передать ВСУ данные о личном составеУкраинское контрнаступление провалилось, и Запад дает Владимиру Зеленскому последний шанс доказать, что оружие ему отправляли не зря. Поэтому уже начиная с сентября мобилизация на Украине станет тотальной, и первый шаг в этом направлении уже сделан. Об этом 28 августа сообщил Телеграм-канал украинской хакерской группы Beregini.
 
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