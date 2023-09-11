https://ukraina.ru/20230911/1049324706.html

БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20

БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20 - 11.09.2023 Украина.ру

БРИКС победил "Большую семёрку": эксперты об итогах саммита G20

Саммит "Большой Двадцатки" в Нью-Дели завершился подписанием итоговой декларации. Под документом поставили подписи все страны, в том числе США и Россия. Совместное коммюнике двадцати крупнейших экономик мира может стать ориентиром для решений на предстоящей Генассамблее ООН

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

2023-09-11T16:28

эксклюзив

брикс

эксперты

елена панина

украина

вто

африканский союз

татьяна поп

дмитрий василец

малек дудаков

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О чем договорились на G20, что значит декларация для будущего миропорядка и при чем здесь Украина — анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Декларация саммита G20 — с сильным БРИКС-акцентом. Пожалуй, главный пункт обнародованной декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели — тот, в котором заявлено, что «саммит G20 не является платформой для решения геополитических проблем». В этом ключе и следует воспринимать все остальные пункты.G20 признаёт различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества. То есть США не смогли продавить единый осуждающий Россию тон.Лидеры G20 призвали страны мира «воздержаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства». Довольно скромный итог усилий Вашингтона по предполагавшемуся осуждению России. Кроме того, а как же быть с суверенитетом самой Украины, которая находится в полнейшей зависимости от США? Что касается действий России, то она как раз и защищает свою территориальную целостность и суверенитет, поскольку вхождение в её состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей основано на итогах референдумов и волеизъявлении их жителей, а также закреплено в Конституции РФ.G20 выступает против применения ядерного оружия или соответствующих угроз. Заметим, что США, поставляющие Киеву снаряды с обеднённым ураном, не могут не понимать, что их применение приведёт к радиоактивному заражению местности и гибели мирных жителей. Это что, призыв американцев к самим себе?Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из РФ и с Украины. Отдельно отметим хамский выпад в адрес Сергея Лаврова со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля, упрекнувшего Россию в «циничном» срыве поставок зерна с Украины «уязвимым странам». На самом деле, цинизм и ложь всему мировому сообществу заключается в словах самого Мишеля. Напомним, что по данным ООН, в страны с угрозой голода по шкале международной классификации поставлено аж 2,4% от всего украинского зерна. Тогда как Россия предлагает миллионы тонн, в том числе на безвозмездной основе. Неудивительно, что с такими напёрсточниками, как Мишель и иже с ним, Москва не желает иметь никаких дел.Лидеры G20 призвали реформировать ВТО. Реверанс в адрес саммита БРИКС, где данный пункт был в числе основных.Следующие саммиты G20 пройдут в Бразилии (2024), ЮАР (2025), США (2026). То есть в ближайшие три года повестку в "Большой двадцатке" будут задавать страны БРИКС. Весомый геополитический аргумент.Вступление Африканского Союза в G20 поможет решению глобальных проблем современности. Снова явная преемственность по отношению к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге.Развивающиеся страны должны быть лучше представлены в международных финансовых и экономических институтах. И опять повестка БРИКС.Лидеры G20 выразили готовность способствовать обмену опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий. Полезное дело, но это происходит и вне механизмов "Двадцатки".Страны G20 обязались к 2030 году восстановить 30% всех разрушенных экосистем. Обязательный в рамках "зелёного" тренда пункт, допускающий весьма вольные трактовки. Выполнен он всё равно не будет.Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность. Ещё одно благое пожелание, из которого не последует никаких практических шагов, как и в случае с зерновой сделкой. В целом, декларация саммита G20 выглядит как усиление нарративов БРИКС, между которыми Запад попытался вставить ложь и свои абстрактные "5 центов".Политик Олег Царев:Вчера на саммите G20 в Индии всеми участниками принята итоговая декларация, которую смело можно называть успехом России, а также перевесом стран БРИКС в глобальной повестке. Год назад на Бали речь шла о том, что большинство членов G20 "строго осудили войну на Украине", а также "выражают глубочайшее сожаление по поводу агрессии Российской Федерации против Украины и требует полного и безоговорочного вывода вооруженных сил с территории Украины". Сегодня в итоговом документе отражено, что страны Большой двадцатки признают различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов группы. Также появились слова "война на Украине", а не "война России против Украины". Стоит отметить, что в итоговое коммюнике вошел призыв лидеров государств G20 полностью исполнить обязательства по зерновой сделке (черноморской инициативе), в том числе обеспечить поставки российских удобрений. То есть требования Москвы поддержаны. Интересна и формулировка о решительном осуждении "всех террористических актов против критически важных объектов инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты, а также против других уязвимых целей". Государства – члены G20 приняли формулировку, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил. Казалось бы, общие слова, но в действительности — это сигнал Киеву, что сегодня для Запада удары Украины по России не менее осуждаемы, чем удары России по Украине. Уверен, что на позицию G20 повлиял подрыв "Северных потоков". Шерпа (доверенное лицо страны-члена, отвечающее за контакты с коллегами из зарубежных государств) России в G20 Светлана Лукаш говорила об очень жестких переговорах по украинскому вопросу. По ее мнению, сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнёров. Половина "двадцатки" отказалась трактовать события в том ключе, как подаёт их Запад. Да, резолюция G20 является по сути просто заявлением, декларацией позиций, но тональность этих деклараций меняется. Из событий в Индии можно сделать ряд выводов, которые существенно повлияют на дальнейшие события в мире и на конфликт на Украине. Во-первых, это новый баланс, новый мировой порядок: Глобальный Юг, а по сути — страны БРИКС, перевесили позиции Запада — США и ЕС. Именно Глобальный Юг, сохраняя в большинстве своем нейтралитет по отношению к конфликту на Украине, ищет объединения для экономической стабильности прежде всего. Во-вторых, единая позиция крупнейших стран мира — сигнал Украине о том, что эта локальная война — не повод начинать мировую, это сигнал, что пора заканчивать, и именно поэтому Зеленского с его истериками не позвали на саммит. Итоговый документ, несмотря на общие формулировки и неимперативность, четко показал, что Запад может найти консенсус и с Глобальным Югом, и с Россией. Западные СМИ уже возмущены: "Члены G20 согласились называть вторжение России в Украину "войной на Украине", а не "войной против Украины" в знак капитуляции перед Путиным, которого там даже не было", — пишет журналист издания Insider. Следующим этапом станет Генассамблея ООН в Нью-Йорке, основные мероприятия пройдут 19-20 сентября. Туда приглашен Зеленский, и эту площадку, в отличие от G20, уже называют подходящим местом для обсуждения мира на Украине. Посмотрим, какие тезисы прозвучат там.Общественный деятель Татьяна Поп:Ещё не успели просохнуть чернила на совместной декларации стран Большой Двадцатки, как мировые СМИ транслируют свое недовольство.Особенно, запад недоволен вступлением Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС."Bloomberg" - уже прошлись по принцу Саудовской Аравии по полной:"После разрушения мира спорта, туризма и кино, наследный принц планирует влить миллиарды долларов, чтобы превратить Саудовскую Аравию в металлолом"— там много ещё разного говна налили (почитайте сами)"The Economist" с новой обложкой в том же духе - "Новый Ближний Восток: обещания и опасности".Бегло пробежалась и по другим мировым СМИ — заметила, что не так яро обсуждают вчерашнюю "двадцатку" как в прошлом году. Мочат в основном Ближний Восток, и где-то Индию подтроливают. Притихли. Но зато украинские СМИ не притихнут никогда.Гнев, слёзы, крики, ахи, вздохи — особенно возмущается и орет укр МИД. Они увидели в декларации, где черным по белому написано, что нужно "во всей полноте уважать Устав ООН и права народов", кидалово и заморозку границ. Тех границ, где народ свои права застолбил и кровью и бюллетенями. А ещё ляпас в пику — в декларации записано, что зерновая сделка будет возобновлена на условиях России! А ещё это всё подписали все участники встречи. Все. Вместе с Россией. И французы, и канадцы, и китайцы, и турки....Подписан важный ежегодный итоговый экономико-политический документ, на который равняется весь мир. Но пока, конечно, радоваться нам рановато, это еще далеко не победа. Ещё льется кровь, ещё впереди чернильные планы должны будут реализованы многотрудными усилиями и солдат, и тыла, и нас с вами. Ещё будут коварные интриги британцев и предательства разнообразных Галкино-Тиньковых. Но прогресс, который произошел за год с прошлого саммита G20, когда прессинг на нас был экстремальным, можно назвать безусловным. Мы не только не дрогнули, а заставили серьезно задуматься над своим поведением пресловутый однополярный "цивилизованный" мирок, который меняется на глазах.Политолог Алексей Бобровский:Все-таки нечто примечательное на G20 случилось. США, при помощи деда на батарейках, озвучили планы по строительству транспортного коридора Индия-ОАЭ-СА-Иордания-Израиль-Европа. Понятно, почему на G20 и в этот раз - на саммите не было Си. Также понятно, что это не отменяет бесполезность самого клуба, тем не менее на теме остановиться подробнее надо.Устремления США построить "конкурента Новому шелковому пути", во-первых, подтверждают революционное значение китайского проекта для мировой торговли. Грузы по земле возить быстрее - 1-2 неделимо ж/д, против 1-2 месяцев по морю. Контроль морской торговли американцами Китаю теперь не страшен.А во-вторых, это демонстрирует, что сами американцы сильно испугались. Основа внешней политики США в Азии последние 10 лет, как раз с момента начала проекта "Один пояс - один путь", это смещение режимов в странах, где Новый шелковый путь развивается. В крайнем случае США там создают тактическую нестабильность. Трудно перечислить все страны, проще взять карту, но думаю, интересующиеся слышали про периодические беспорядки в Пакистане, знают про Афрганистан, Ирак, Сирию, видят, что происходит в Турции, иногда вспыхивает в Иране, последние несколько лет англосаксы взялись за Среднюю Азию, Аравийский полуостров, давят на Россию. Даже на Украине должны были быть элементы "Нового шелкового пути"…Сам коридор Индия-ОАЭ-СА-Иордания-Израиль-Европа не страшен Китаю. Он больше раздражает нас, ибо нам надо загружать нашу часть маршрута, а тут альтернатива видите ли… Дело в том, что порты в этих странах уже давно и хорошо развиты и возят в том числе китайские товары. США просто хотят возглавить чужой процесс, подвинув главного бенефициара - Пекин. И подложить Европе временную альтернативу.Однако Китай в любой момент может оставить этот коридор на хлебе и воде, направив основные потоки другими маршрутами. Товарный оборот Китая с ЕС в 2022 превысил €800 млрд, вот, при всем желании Индия не сможет заменить Европе Китай, с общим оборотом за 2021-2022 - $116 млрд. А что реально можно возить в ЕС по этому новому коридору, так это реэкспортируемую российскую нефть и нефтепродукты… А, собственно, так сейчас этот коридор и работает.Кроме того, особое беспокойство США теперь вызывает и укрепляющееся сотрудничество БРИКС-11. Ну, из уважения к старости, саудиты и ОАЭ послушали о коридоре в исполнении Байдена. Но опять же сегодня основные торговые цепочки с этим ли коридором, с пекинским ли - это китайский же экспорт на запад и арабо-российский сырьевой в обе стороны…И отдельно по индийским планам. Индия не меняла маршрутов доставки товаров в ЕС, как это уже пытаются трактовать. Это ЕС хочет снизить риски, предлагая альтернативу и новые условия в переговорах о зоне свободной торговли. Переговоры эти возобновились спустя 10 лет, а зависли тогда по вине Европы и США. Теперь же США выступают модератором процесса, заодно политически возглавив его.Влезание с грязными ногами в эту историю американцев означает на будущее две вещи. США понимают, что основные торговые маршруты Евразии уйдут от них. Расширение БРИКС в перспективе может вывести из-под их контроля не только Персидский залив, но и выход из Средиземного моря в Индийский океан. Отсюда повышаются риски геополитической нестабильности на Ближнем востоке.Второе. Обострение отношений с Китаем становится почти неизбежным. Если внутриамериканские процессы не нарушат планов нынешней администрации, горячая фаза конфликта с Китаем - это вопрос ближайших 1,5 лет. Другого пути у США нет. Как выражаются американские политики и военные, это вопрос их национальной безопасности.Политик и журналист Дмитрий Василец:Итоговая декларация G20, так возмутившая украинскую общественность и МИД, содержит обтекаемые формулировки не просто так. Чем дольше продолжается военный конфликт, тем больше всем в мире очевидно, что все гораздо сложнее. Нет линейной ситуации "агрессор-жертва", а терроризм, которым профессионально занимается киевский режим, прикрывать лозунгами больше невозможно. Отсюда и нежелание признавать "геноцид" и выводы о применении ЧВК НАТО ВСУ кассетных боеприпасов против мирных жителей и в перспективе прозрение об истинных виновниках этой войны, которая раздувалась восемь лет подряд и была главной целью хозяев "миролюбивой Украины Порошенко-Зеленского".Политолог Малек Дудаков:Американская делегация на G20 старалась прыгнуть выше головы - лишь бы воспользоваться отсутствием лидеров России и Китая, чтобы договориться с проблемными для США странами. Байден радостно дал благословение на строительство железной дороги с Ближнего Востока в Индию. Это рассматривается в Вашингтоне как явный конкурент китайской программе “Один пояс - один путь”. Ради такого Байден даже попытался неловко пожать руку одновременно Мохаммеду бин Салману и Нарендре Моди. Смотрелось это как отчаянная попытка Байдена показать, что он ещё не хромая утка - хотя его рейтинги на дне, а Конгресс начинает процедуру импичмента. Правда, Саудовская Аравия нынче не в фаворе в Вашингтоне. И на Байдена только за одно рукопожатие набросятся его же однопартийцы-демократы, мечтающие наказать Эр-Рияд за уход из-под контроля США. Но Байдену позарез нужна поддержка бин Салмана в деле стабилизации рынка нефти - иначе рост цен на топливо в США похоронит его предвыборную кампанию. Железнодорожный проект носит очень абстрактный характер, без внятных сроков и стоимости. Конкурировать с китайскими инвестициями он вряд ли сможет. Но Белому дому ещё хочется показать, что он не сдал все позиции на Ближнем Востоке - и перехватить инициативу в переговорах Саудовской Аравии и Израиля, которые идут с участием Китая. На G20 приняли коммюнике “за всё хорошее против всего плохого”. Но денежный вопрос так и не решили. Бразилия и Индия хотят получить от стран Запада ежегодные репарации в 100 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Конгресс такие суммы никогда не выделит - да и у европейцев на фоне кризиса нет желания платить репарации. Саммит стал очередным прорывом для Индии - но для всех остальных ничего ровным счётом не изменил.Общественный деятель Александр Скубченко:Лидеры G20 согласовали декларацию, которой удары Украины по территории России, по российским объектам инфраструктуры (Крымский мост, например) признали актами терроризма. Военное положение, которое режим Зеленского объявил на Украине, даёт право на мобилизацию, но не даёт права на ведение войны на территории противника. Взрыв на "Северном потоке - 2" — тоже акт терроризма, признанный уже G20. И ранее США уже назначили виновного вместо себя: они указали, что этот взрыв был организован и осуществлён Украиной. Конечно, это не означает, что запад осудит Украину, но БРИКС на этом саммите прогнула G7, и теперь для мира нет России как "агрессора" и Украины как "жертвы" — Украина, бьющая по России, теперь агрессор и террорист. Эту декларацию подписали, в том числе, США и Британия. Плохой сигнал для Зеленского. Сначала ты воюешь с Россией вместо США, а потом ты и ответственность несёшь вместо США. Хотя Зеленский настолько туп, что об ответственности даже не предполагал.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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