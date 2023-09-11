Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder - 11.09.2023 Украина.ру
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Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder
Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder - 11.09.2023 Украина.ру
Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder
Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Европе - концерн Rheinmetall, заключил с правительством Германии контракт на поставку Украине еще 40 единиц бронетехники Marder. Об этом 11 сентября сообщил Rheinmetall на своем официальном сайте
2023-09-11T13:46
2023-09-11T13:46
новости
германия
rheinmetall ag
украина
бронетехника
военная помощь
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В соответствии с контрактом, компания должна отремонтировать боевые машины пехоты Marder, бывшие в употреблении на предыдущих складах Бундесвера. Сумма контракта находится в пределах нескольких десятков миллионов евро, сообщили представители Rheinmetall.Вместе с новым заказом общее количество бронемашин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, достигнет восьмидесяти. Первые двадцать боевых машин пехоты компания отгрузила в марте этого года. В июне было заказано еще двадцать машин Rheinmetall IFV. В настоящее время ведётся их ремонт и поставка.Как сообщало издание Украина.ру, вооруженные силы Дании 8 сентября заявили о том, что первые десять танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов, прибыли на Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, rheinmetall ag, украина, бронетехника, военная помощь
Новости, Германия, Rheinmetall AG, Украина, бронетехника, военная помощь

Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder

13:46 11.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / funky1optiБМП Marder
БМП Marder - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© commons.wikimedia.org / funky1opti
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Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Европе - концерн Rheinmetall, заключил с правительством Германии контракт на поставку Украине еще 40 единиц бронетехники Marder. Об этом 11 сентября сообщил Rheinmetall на своем официальном сайте
В соответствии с контрактом, компания должна отремонтировать боевые машины пехоты Marder, бывшие в употреблении на предыдущих складах Бундесвера. Сумма контракта находится в пределах нескольких десятков миллионов евро, сообщили представители Rheinmetall.
Вместе с новым заказом общее количество бронемашин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, достигнет восьмидесяти. Первые двадцать боевых машин пехоты компания отгрузила в марте этого года. В июне было заказано еще двадцать машин Rheinmetall IFV. В настоящее время ведётся их ремонт и поставка.
Как сообщало издание Украина.ру, вооруженные силы Дании 8 сентября заявили о том, что первые десять танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов, прибыли на Украину.
- РИА Новости, 1920, 11.09.2023
04:59Чем воюют на Украине
Когда хотеть недостаточно. Почему Украине передали танки из музея9 сентября издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия увеличила производство танков, в два раза опередив прогнозные оценки Запада, а заодно отметило, что в ближайшие пару лет объёмы производства снарядов российской промышленностью увеличатся до 2 млн штук в год
 
НовостиГерманияRheinmetall AGУкраинабронетехникавоенная помощь
 
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