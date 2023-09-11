Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder
Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Европе - концерн Rheinmetall, заключил с правительством Германии контракт на поставку Украине еще 40 единиц бронетехники Marder. Об этом 11 сентября сообщил Rheinmetall на своем официальном сайте
В соответствии с контрактом, компания должна отремонтировать боевые машины пехоты Marder, бывшие в употреблении на предыдущих складах Бундесвера. Сумма контракта находится в пределах нескольких десятков миллионов евро, сообщили представители Rheinmetall.
Вместе с новым заказом общее количество бронемашин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, достигнет восьмидесяти. Первые двадцать боевых машин пехоты компания отгрузила в марте этого года. В июне было заказано еще двадцать машин Rheinmetall IFV. В настоящее время ведётся их ремонт и поставка.
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