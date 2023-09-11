https://ukraina.ru/20230911/1049322986.html

Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder

Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder - 11.09.2023 Украина.ру

Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder

Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Европе - концерн Rheinmetall, заключил с правительством Германии контракт на поставку Украине еще 40 единиц бронетехники Marder. Об этом 11 сентября сообщил Rheinmetall на своем официальном сайте

2023-09-11T13:46

2023-09-11T13:46

2023-09-11T13:46

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В соответствии с контрактом, компания должна отремонтировать боевые машины пехоты Marder, бывшие в употреблении на предыдущих складах Бундесвера. Сумма контракта находится в пределах нескольких десятков миллионов евро, сообщили представители Rheinmetall.Вместе с новым заказом общее количество бронемашин Marder, которые Rheinmetall поставит Украине, достигнет восьмидесяти. Первые двадцать боевых машин пехоты компания отгрузила в марте этого года. В июне было заказано еще двадцать машин Rheinmetall IFV. В настоящее время ведётся их ремонт и поставка.Как сообщало издание Украина.ру, вооруженные силы Дании 8 сентября заявили о том, что первые десять танков Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов, прибыли на Украину.

https://ukraina.ru/20230911/1049307931.html

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новости, германия, rheinmetall ag, украина, бронетехника, военная помощь