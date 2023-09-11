https://ukraina.ru/20230911/1049320210.html

Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой

Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой - 11.09.2023 Украина.ру

Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой

За участие в ток-шоу российской телеведущей Ольги Скабеевой бывшему депутату Верховной Рады Сергею Полищуку на Украине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом 11 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале

2023-09-11T12:51

2023-09-11T12:51

2023-09-11T12:51

новости

экс-депутат

верховная рада

ольга скабеева

сбу

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В сообщении отмечается, что СБУ собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего депутата Сергея Полищука, который в настоящее время "скрывается за границей". До начала СВО Полищук регулярно посещал Москву для участия в эфирах "российской пропагандистки" Ольги Скабеевой, утверждает украинское силовое ведомство."Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экс-депутат поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния". – отметила пресс-служба СБУ.Также Полищук подозревается в том, что за свои выступления в эфире российского телеканала он получал денежное вознаграждение "от представителей страны-агрессора". Платежи переводись на счет Полищука через финансовые учреждения третьих стран, для того, чтобы "замаскировать транзакцию", говорится в сообщении.Полищук подозревается по двум статьям уголовного кодекса Украины - государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.Если бывшего народного депутата украинский суд признает виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы."Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности", - подчеркивается в сообщении СБУ.Российская телеведущая Ольга Скабеева ведет популярную передачу "60 минут" на телеканале "Россия-1". Ряд стран ЕС, США и Великобритания ввели против журналистки персональные санкции якобы за распространение пропаганды.

https://ukraina.ru/20230818/1048789763.html

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новости, экс-депутат, верховная рада, ольга скабеева, сбу, украина