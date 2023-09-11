Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой - 11.09.2023 Украина.ру
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Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой
Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой - 11.09.2023 Украина.ру
Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой
За участие в ток-шоу российской телеведущей Ольги Скабеевой бывшему депутату Верховной Рады Сергею Полищуку на Украине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом 11 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале
2023-09-11T12:51
2023-09-11T12:51
новости
экс-депутат
верховная рада
ольга скабеева
сбу
украина
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В сообщении отмечается, что СБУ собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего депутата Сергея Полищука, который в настоящее время "скрывается за границей". До начала СВО Полищук регулярно посещал Москву для участия в эфирах "российской пропагандистки" Ольги Скабеевой, утверждает украинское силовое ведомство."Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экс-депутат поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния". – отметила пресс-служба СБУ.Также Полищук подозревается в том, что за свои выступления в эфире российского телеканала он получал денежное вознаграждение "от представителей страны-агрессора". Платежи переводись на счет Полищука через финансовые учреждения третьих стран, для того, чтобы "замаскировать транзакцию", говорится в сообщении.Полищук подозревается по двум статьям уголовного кодекса Украины - государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.Если бывшего народного депутата украинский суд признает виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы."Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности", - подчеркивается в сообщении СБУ.Российская телеведущая Ольга Скабеева ведет популярную передачу "60 минут" на телеканале "Россия-1". Ряд стран ЕС, США и Великобритания ввели против журналистки персональные санкции якобы за распространение пропаганды.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, экс-депутат, верховная рада, ольга скабеева, сбу, украина
Новости, экс-депутат, Верховная Рада, Ольга Скабеева, СБУ, Украина

Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой

12:51 11.09.2023
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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За участие в ток-шоу российской телеведущей Ольги Скабеевой бывшему депутату Верховной Рады Сергею Полищуку на Украине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом 11 сентября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале
В сообщении отмечается, что СБУ собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего депутата Сергея Полищука, который в настоящее время "скрывается за границей".
До начала СВО Полищук регулярно посещал Москву для участия в эфирах "российской пропагандистки" Ольги Скабеевой, утверждает украинское силовое ведомство.
"Во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экс-депутат поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния". – отметила пресс-служба СБУ.
Также Полищук подозревается в том, что за свои выступления в эфире российского телеканала он получал денежное вознаграждение "от представителей страны-агрессора". Платежи переводись на счет Полищука через финансовые учреждения третьих стран, для того, чтобы "замаскировать транзакцию", говорится в сообщении.
Полищук подозревается по двум статьям уголовного кодекса Украины - государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Если бывшего народного депутата украинский суд признает виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности", - подчеркивается в сообщении СБУ.
Российская телеведущая Ольга Скабеева ведет популярную передачу "60 минут" на телеканале "Россия-1". Ряд стран ЕС, США и Великобритания ввели против журналистки персональные санкции якобы за распространение пропаганды.
кива - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 15:22
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Новостиэкс-депутатВерховная РадаОльга СкабееваСБУУкраина
 
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