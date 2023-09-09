Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ - 09.09.2023 Украина.ру
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Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ - 09.09.2023 Украина.ру
Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
Пьянство и употребление наркотиков - распространенные явления в украинских войсках, и чем дальше киевский режим будет замалчивать эту проблему, тем сильнее она может усугубиться после окончания конфликта. Такое мнение 9 сентября обнародовал в своем Телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров
2023-09-09T12:13
2023-09-09T12:13
новости
николай азаров
алкоголизм
киев
всу
наркомания
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Он добавил, что в результате на фронте происходят странные ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и прочее. Азаров уверен, что когда эти люди вернутся на гражданку и поймут, что государство их кинуло, проблема приобретет куда более серьезные проблемы.В августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин признал, что преступные группировки на Украине действительно поставляют наркотические средства на фронт. Он подчеркнул, что "сложные вопросы", поскольку "имеют трансграничное измерение".А в конце июля американский журналист Сеймур Херш опубликовал инсайдерскую информацию о том, что киевский режим, пользуясь действием зерновой сделки, вывозил из страны наркотики и нефть в Европу.
https://ukraina.ru/20230906/1049213493.html
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новости, николай азаров, алкоголизм, киев, всу, наркомания
Новости, Николай Азаров, алкоголизм, Киев, ВСУ, наркомания

Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ

12:13 09.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАзаров
Азаров - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Пьянство и употребление наркотиков - распространенные явления в украинских войсках, и чем дальше киевский режим будет замалчивать эту проблему, тем сильнее она может усугубиться после окончания конфликта. Такое мнение 9 сентября обнародовал в своем Телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров

"Проблема, которую замалчивают на Украине - это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных", - заявил Азаров.

Он добавил, что в результате на фронте происходят странные ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и прочее. Азаров уверен, что когда эти люди вернутся на гражданку и поймут, что государство их кинуло, проблема приобретет куда более серьезные проблемы.
В августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин признал, что преступные группировки на Украине действительно поставляют наркотические средства на фронт. Он подчеркнул, что "сложные вопросы", поскольку "имеют трансграничное измерение".
А в конце июля американский журналист Сеймур Херш опубликовал инсайдерскую информацию о том, что киевский режим, пользуясь действием зерновой сделки, вывозил из страны наркотики и нефть в Европу.
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