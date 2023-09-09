Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
Пьянство и употребление наркотиков - распространенные явления в украинских войсках, и чем дальше киевский режим будет замалчивать эту проблему, тем сильнее она может усугубиться после окончания конфликта. Такое мнение 9 сентября обнародовал в своем Телеграм-канале бывший украинский премьер Николай Азаров
"Проблема, которую замалчивают на Украине - это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных", - заявил Азаров.
Он добавил, что в результате на фронте происходят странные ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и прочее. Азаров уверен, что когда эти люди вернутся на гражданку и поймут, что государство их кинуло, проблема приобретет куда более серьезные проблемы.
В августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин признал, что преступные группировки на Украине действительно поставляют наркотические средства на фронт. Он подчеркнул, что "сложные вопросы", поскольку "имеют трансграничное измерение".
А в конце июля американский журналист Сеймур Херш опубликовал инсайдерскую информацию о том, что киевский режим, пользуясь действием зерновой сделки, вывозил из страны наркотики и нефть в Европу.
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