На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек
© AP / Bernat Armangue
© AP / Bernat Armangue
Сохранение режима Зеленского ежедневно оплачивается сотнями жизней
"Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - сообщил 8 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".
Вчера, 10:20Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУКиев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск. Чтобы избежать выплат родственникам погибших, их приписывают к числу пропавших без вести. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире украинского канала "Мечта". Видео опубликовано 7 сентября телеграм-канале Азарова
Потери ВСУ в людях и технике – только часть потерь. Вдобавок к этому в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов.
Таковы итоги отражения на Южно-Донецкомнаправлении атаки штурмовой группы 38-й механизированной бригадыВСУ. Её отбили подразделения российской группировки войск "Восток" с участием авиации и артиллерии.