https://ukraina.ru/20230908/1049283065.html

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек - 08.09.2023 Украина.ру

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек

Сохранение режима Зеленского ежедневно оплачивается сотнями жизней

2023-09-08T21:49

2023-09-08T21:49

2023-09-08T21:49

украина

новости

потери всу

южно-донецкое направление

сво

минобороны рф

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"Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - сообщил 8 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".Потери ВСУ в людях и технике – только часть потерь. Вдобавок к этому в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов.Таковы итоги отражения на Южно-Донецкомнаправлении атаки штурмовой группы 38-й механизированной бригадыВСУ. Её отбили подразделения российской группировки войск "Восток" с участием авиации и артиллерии.

https://ukraina.ru/20230907/1049226544.html

https://ukraina.ru/20230908/1049267023.html

южно-донецкое направление

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украина, новости, потери всу, южно-донецкое направление, сво, минобороны рф