На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек - 08.09.2023 Украина.ру
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На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек - 08.09.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек
Сохранение режима Зеленского ежедневно оплачивается сотнями жизней
2023-09-08T21:49
2023-09-08T21:49
украина
новости
потери всу
южно-донецкое направление
сво
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"Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - сообщил 8 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".Потери ВСУ в людях и технике – только часть потерь. Вдобавок к этому в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов.Таковы итоги отражения на Южно-Донецкомнаправлении атаки штурмовой группы 38-й механизированной бригадыВСУ. Её отбили подразделения российской группировки войск "Восток" с участием авиации и артиллерии.
https://ukraina.ru/20230907/1049226544.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, потери всу, южно-донецкое направление, сво, минобороны рф
Украина, Новости, потери ВСУ, Южно-Донецкое направление, СВО, Минобороны РФ

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли почти 200 человек

21:49 08.09.2023
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Сохранение режима Зеленского ежедневно оплачивается сотнями жизней
"Противник потерял до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыреавтомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США", - сообщил 8 сентября начальник пресс-центра российской группировки "Восток".
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 10:20
Экономия. Азаров объяснил, зачем Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах ВСУКиев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск. Чтобы избежать выплат родственникам погибших, их приписывают к числу пропавших без вести. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в эфире украинского канала "Мечта". Видео опубликовано 7 сентября телеграм-канале Азарова
Потери ВСУ в людях и технике – только часть потерь. Вдобавок к этому в районе населённого пункта Новодонецкое (ДНР) уничтожен полевой склад боеприпасов.
Таковы итоги отражения на Южно-Донецкомнаправлении атаки штурмовой группы 38-й механизированной бригадыВСУ. Её отбили подразделения российской группировки войск "Восток" с участием авиации и артиллерии.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
14:47
Огромное количество трупов. Балицкий рассказал про потери ВСУ в районе РаботиноЗа все время боев на этом направлении ВСУ потеряли около 10 тыс. человек, сказал врио губернатора Запорожской области
 
УкраинаНовостипотери ВСУЮжно-Донецкое направлениеСВОМинобороны РФ
 
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