https://ukraina.ru/20230908/1049282944.html

Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского

Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского - 08.09.2023 Украина.ру

Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского

Россия не проводит мобилизации беженцев с Украины

2023-09-08T21:36

2023-09-08T21:36

2023-09-08T21:36

контрнаступление

новости

владимир зеленский

небензя

сво

совбез оон

украина

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В своём выступлении он отметил: "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией".В своём ваыступлении он отметил: "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией".Постпред России рассказал про охоту украинских военкомов на мужчин призывного возраста. Он обратил внимание на запросы киевского режима к правительствам ЕС выдавать украинских беженцев мужского пола для отправки в "мясорубку" провалившегося "контрнаступления" ВСУ."Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишни", - сообщил Небензя.

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

https://ukraina.ru/20230907/1049250033.html

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контрнаступление, новости, владимир зеленский, небензя, сво, совбез оон, украина