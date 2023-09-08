Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского - 08.09.2023 Украина.ру
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Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского
Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского - 08.09.2023 Украина.ру
Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского
Россия не проводит мобилизации беженцев с Украины
2023-09-08T21:36
2023-09-08T21:36
контрнаступление
новости
владимир зеленский
небензя
сво
совбез оон
украина
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В своём выступлении он отметил: "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией".В своём ваыступлении он отметил: "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией".Постпред России рассказал про охоту украинских военкомов на мужчин призывного возраста. Он обратил внимание на запросы киевского режима к правительствам ЕС выдавать украинских беженцев мужского пола для отправки в "мясорубку" провалившегося "контрнаступления" ВСУ."Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишни", - сообщил Небензя.
https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html
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контрнаступление, новости, владимир зеленский, небензя, сво, совбез оон, украина
контрнаступление, Новости, Владимир Зеленский, Небензя, СВО, Совбез ООН, Украина

Совбез ООН заслушал выступление о "могилизации" режима Зеленского

21:36 08.09.2023
 
© Телеграм-канал Владимира РоговаПризыв мобилизация ВСУ Запорожье
Призыв мобилизация ВСУ Запорожье
© Телеграм-канал Владимира Рогова
Читать в
Россия не проводит мобилизации беженцев с Украины
В своём выступлении он отметил: "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией".
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Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы ЗеленскогоВ конце августа один из украинских судов первой инстанции неожиданно оправдал уклониста. Помимо оправдания суд вынес довольно революционное решение, оспаривающее легитимность указов Зеленского и его власть в стране.
В своём ваыступлении он отметил: "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией".
Постпред России рассказал про охоту украинских военкомов на мужчин призывного возраста. Он обратил внимание на запросы киевского режима к правительствам ЕС выдавать украинских беженцев мужского пола для отправки в "мясорубку" провалившегося "контрнаступления" ВСУ.
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"Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишни", - сообщил Небензя.
 
контрнаступлениеНовостиВладимир ЗеленскийНебензяСВОСовбез ООНУкраина
 
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