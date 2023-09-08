Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Плохому танцору мешает не только российская авиация
Превосходство ВКС России в воздухе мешает "контрнаступлению" ВСУ. Об этом в Киеве на заседании "Ялтинской европейской стратегии" заявил Владимир Зеленский.
"Если в небе нас нет, а Россия есть - они останавливают нас с неба, останавливают наше контрнаступление", - поведал Зеленский.
Он также пожаловался на Запад, который, по его мнению, опаздывает с поставками и ассортиментом вооружений. Помимо прочего, он указал на отсутствие обещанных "партнёрами" истребителей.
5 сентября, 15:38Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст Поставки планирующихся к списанию в Бельгии истребителей F-16 Украине невозможны, так как машины изношены и создадут угрозу жизни пилотов. Таким мнением поделился 5 сентября начальник управления материального обеспечения армии Бельгии генерал-лейтенант Фредерик Гетинк, передает De Standaard
С антироссийскими санкциями у Запада тоже всё плохо, уверен Зеленский. В частности, отметил он, "наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты".
"Замедляется война. Это есть, мы это признаём. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия", - посетовал Зеленский.