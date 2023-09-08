Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада - 08.09.2023 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада
Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада - 08.09.2023 Украина.ру
Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада
Плохому танцору мешает не только российская авиация
2023-09-08T21:22
2023-09-08T21:22
новости
владимир зеленский
антироссийские санкции
истребители
сво
контрнаступление
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Превосходство ВКС России в воздухе мешает "контрнаступлению" ВСУ. Об этом в Киеве на заседании "Ялтинской европейской стратегии" заявил Владимир Зеленский."Если в небе нас нет, а Россия есть - они останавливают нас с неба, останавливают наше контрнаступление", - поведал Зеленский.Он также пожаловался на Запад, который, по его мнению, опаздывает с поставками и ассортиментом вооружений. Помимо прочего, он указал на отсутствие обещанных "партнёрами" истребителей.С антироссийскими санкциями у Запада тоже всё плохо, уверен Зеленский. В частности, отметил он, "наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты"."Замедляется война. Это есть, мы это признаём. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия", - посетовал Зеленский.
https://ukraina.ru/20230904/1049137059.html
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новости, владимир зеленский, антироссийские санкции, истребители, сво, контрнаступление
Новости, Владимир Зеленский, антироссийские санкции, истребители, СВО, контрнаступление

Зеленский пожаловался на превосходство ВКС и заторможенность Запада

21:22 08.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Плохому танцору мешает не только российская авиация
Превосходство ВКС России в воздухе мешает "контрнаступлению" ВСУ. Об этом в Киеве на заседании "Ялтинской европейской стратегии" заявил Владимир Зеленский.
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"Если в небе нас нет, а Россия есть - они останавливают нас с неба, останавливают наше контрнаступление", - поведал Зеленский.
Он также пожаловался на Запад, который, по его мнению, опаздывает с поставками и ассортиментом вооружений. Помимо прочего, он указал на отсутствие обещанных "партнёрами" истребителей.
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С антироссийскими санкциями у Запада тоже всё плохо, уверен Зеленский. В частности, отметил он, "наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты".
"Замедляется война. Это есть, мы это признаём. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до оружия", - посетовал Зеленский.
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НовостиВладимир Зеленскийантироссийские санкцииистребителиСВОконтрнаступление
 
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