https://ukraina.ru/20230908/1049282094.html
Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО - 08.09.2023 Украина.ру
Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2023-09-08T20:04
2023-09-08T20:04
2023-09-08T20:04
видео
армен гаспарян
игорь коломойский
энтони блинкен
украина
россия
армения
наступление
китай
владимир путин
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0:20 – 80 лет освобождения Донбасса: будущее без нацизма; 7:05 – Встреча Путина и Эрдогана; 9:26 – Визит Блинкена в Киев; 15:42 – "Успешное" украинское наступление глазами Блинкена; 17:28 – Перестановка министров и арест Коломойского; 24:07 – Пашинян и "особый путь Армении"; 31:54 – Китайская делегация в новых регионах России.
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, игорь коломойский, энтони блинкен, украина, россия, армения, наступление, китай, владимир путин, эрдоган, донбасс, видео
Видео, Армен Гаспарян, Игорь Коломойский, Энтони Блинкен, Украина, Россия, Армения, наступление, Китай, Владимир Путин, Эрдоган, Донбасс
Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
0:20 – 80 лет освобождения Донбасса: будущее без нацизма;
7:05 – Встреча Путина и Эрдогана;
9:26 – Визит Блинкена в Киев;
15:42 – "Успешное" украинское наступление глазами Блинкена;
17:28 – Перестановка министров и арест Коломойского;
24:07 – Пашинян и "особый путь Армении";
31:54 – Китайская делегация в новых регионах России.