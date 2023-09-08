https://ukraina.ru/20230908/1049282094.html

Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО

Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО - 08.09.2023 Украина.ру

Что скрывают архивы Коломойского и почему Украина боится китайских блогеров – Гаспарян. ВИДЕО

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

2023-09-08T20:04

2023-09-08T20:04

2023-09-08T20:04

видео

армен гаспарян

игорь коломойский

энтони блинкен

украина

россия

армения

наступление

китай

владимир путин

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0:20 – 80 лет освобождения Донбасса: будущее без нацизма; 7:05 – Встреча Путина и Эрдогана; 9:26 – Визит Блинкена в Киев; 15:42 – "Успешное" украинское наступление глазами Блинкена; 17:28 – Перестановка министров и арест Коломойского; 24:07 – Пашинян и "особый путь Армении"; 31:54 – Китайская делегация в новых регионах России.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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