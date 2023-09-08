ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Украинские БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонской области ВСУ совершили диверсионные атаки на избирательных участках Херсонской области в разгар голосования. Об этом 8 сентября сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова